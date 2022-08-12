Оккупанты 37 раз обстреляли Донбасс, больше всего ударов нанесли по Авдеевке, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ 37 раз обстреляли Донбасс. Полиция документирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, все снаряды попали в жилищный сектор и на территорию коксохимического завода. Россияне убили и ранили мирных граждан. Вражеским огнем было охвачено 20 населённых пунктов.

"Больше всего ударов - 11 - войска РФ нанесли по Авдеевке. Также атаковали города Бахмут, Краматорск, Славянск, Курахово, Красногоровка, Марьинка, Торецк, Соледар, Часов Яр, Железное, пгт Желанне, Очеретино, села Карловка, Мемрик, Одрадовка, Орловка, Новожелание, Новониколаевка, Пески", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, российские войска избивали ракетами, ЗРК "С-300", РСЗО "Град", "Ураган", артиллерией, танками.

Разрушены и повреждены 54 объекта - 39 жилых домов, здания коксохимического завода, железнодорожная станция, админпомещение, гаражи.

На местах прилетов работали полицейские, собравшие доказательства военных преступлений РФ. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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