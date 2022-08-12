Оккупанты обстреляли 3 населенных пункта в Херсонской области, есть раненые, много разрушений, - Нацполиция. ФОТО

На Херсонщине россияне за сутки обстреляли три населенных пункта, ранены и много разрушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за минувшие сутки полиция открыла 15 уголовных производств по военным преступлениям военных РФ на территории Херсонской области.

"Российские военные произвели обстрелы пгт Нововоронцовка, сел Ивановка и Осокоровка, ранения получили местные жители, повреждены частные дома и аптеки, которые восстановлению не подлежат", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные российской армии продолжают мародерить на территории области. В пгт Великая Александровка оккупанты ворвались в частный дом, откуда похитили всю бытовую технику, продукты питания и одежду. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на территории домовладения.

Житель Херсона сообщил, что группа вооруженных военных РФ самовольно заселилась в его дом по ул. Кременчугская и пользуется надлежащим заявителю имуществом.

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"Военные России захватили и уничтожили 11 АЗС возле сел Посад-Покровское, Петропавловка, Чернобаевка, Степановка, в городах Херсон, Новая Каховка и Берислав. Владельцу АЗС нанесен миллионный ущерб", - отмечают правоохранители.







Также от жительницы Херсона стало известно, что ее сын вместе с женой и детьми пытался эвакуироваться через АР Крым в Республику Грузию. На въезде в Крым военные РФ задержали мужчину и сейчас его местонахождение неизвестно.

В Херсоне в Таврическом микрорайоне возле торгового центра представители спецслужб РФ похитили 26-летнего мужчину, его судьба неизвестна.

"В результате ведения боевых действий армией РФ и обстрелов зажигательными снарядами произошло возгорание соснового леса в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве", - добавляют правоохранители.

Полицейские задокументировали все военные преступления русской армии. Открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, ст.111-1 (Колаборационная деятельность) УК Украины и ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины".