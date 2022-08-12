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Оккупанты обстреляли 3 населенных пункта в Херсонской области, есть раненые, много разрушений, - Нацполиция. ФОТО

На Херсонщине россияне за сутки обстреляли три населенных пункта, ранены и много разрушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за минувшие сутки полиция открыла 15 уголовных производств по военным преступлениям военных РФ на территории Херсонской области.

"Российские военные произвели обстрелы пгт Нововоронцовка, сел Ивановка и Осокоровка, ранения получили местные жители, повреждены частные дома и аптеки, которые восстановлению не подлежат", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военные российской армии продолжают мародерить на территории области. В пгт Великая Александровка оккупанты ворвались в частный дом, откуда похитили всю бытовую технику, продукты питания и одежду. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на территории домовладения.

Житель Херсона сообщил, что группа вооруженных военных РФ самовольно заселилась в его дом по ул. Кременчугская и пользуется надлежащим заявителю имуществом.

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"Военные России захватили и уничтожили 11 АЗС возле сел Посад-Покровское, Петропавловка, Чернобаевка, Степановка, в городах Херсон, Новая Каховка и Берислав. Владельцу АЗС нанесен миллионный ущерб", - отмечают правоохранители.

Оккупанты обстреляли 3 населенных пункта в Херсонской области, есть раненые, много разрушений, - Нацполиция 01
Оккупанты обстреляли 3 населенных пункта в Херсонской области, есть раненые, много разрушений, - Нацполиция 02
Оккупанты обстреляли 3 населенных пункта в Херсонской области, есть раненые, много разрушений, - Нацполиция 03

Также от жительницы Херсона стало известно, что ее сын вместе с женой и детьми пытался эвакуироваться через АР Крым в Республику Грузию. На въезде в Крым военные РФ задержали мужчину и сейчас его местонахождение неизвестно.

В Херсоне в Таврическом микрорайоне возле торгового центра представители спецслужб РФ похитили 26-летнего мужчину, его судьба неизвестна.

"В результате ведения боевых действий армией РФ и обстрелов зажигательными снарядами произошло возгорание соснового леса в Олешковском лесоохотничьем хозяйстве", - добавляют правоохранители.

Полицейские задокументировали все военные преступления русской армии. Открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, ст.111-1 (Колаборационная деятельность) УК Украины и ст.110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины".

армия РФ (19665) обстрел (27807) Нацполиция (16559) Херсон (2890) Херсонская область (4884)


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у кожного притОмного Українця-власника МАЄ бути зброя, як це завжди було до приходу Імперії... якби так було нинішня Орда навіть не сунула би сюди і тим більше так не борзіла, знаючи, що може прилетіти обратка з будь-якого боку..
нажаль, усі українські партії сцяться "свого" народу, щойно стають владою.. ось і маємо бєспрєдєл кацапочмошніков тільки тому, що вони знають про бєзнаказаность
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12.08.2022 13:57 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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12.08.2022 14:33 Ответить
Це не новина!!! Масштаби жахають і набагато більші, ніж описано в статті!!! Наприклад, у Великій Олександрівці розграбування і заселення рашистами ВСІХ будинків місцевих почалося з перших днів війни! Більш того, в лісах там рашисти нагнали купу техніки і окопалися! Поки нам по марафону розповідали про срані києви бучі ірпені і 0 про Херсонщину! Вбивства і катування місцевих теж замовчуються! Деокупацію Херсонщини досі і не починали! Годують нас брехнею про якісь там звільнені села без жодних назв! Зелені виродки, щоб ви живцем згнили!
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12.08.2022 14:45 Ответить
 
 