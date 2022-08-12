Арестованное имущество российской "ботофермы" передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Решением Святошинского районного суда г. Киева арестованное в рамках уголовного производства имущество на сумму в 1,5 млн грн передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) для реализации и наполнения госбюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Как отмечается, в апреле этого года в Киеве СБУ разоблачила и прекратила работу так называемой "ботофермы", которая использовалась Россией для ведения информационной войны против Украины.

Киберспециалисты спецслужбы установили, что оборудование злоумышленники использовали для сбора персональной информации о пользователях сети Интернет. А созданные "бот-аккаунты" в мессенджерах и социальных сетях распространяли фейковую, антиукраинскую пропаганду именно для украинских пользователей разных интернет-ресурсов.

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В рамках уголовного производства в Киеве было проведено четыре одновременных обыска. Оперативники изъяли:

- компьютерный программно-аппаратный комплекс;

- сервер управления;

– 1500 единиц 4G модемов;

- более 2000 сим-карт мобильной связи украинских операторов.

На конфискованное компьютерное оборудование наложен арест. Решением суда он передан в АРМА.

В ведомстве отмечают, что средства от реализации имущества перечислят на нужды ВСУ.

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