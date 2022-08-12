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Арестованное имущество российской "ботофермы" передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

ботоферма

Решением Святошинского районного суда г. Киева арестованное в рамках уголовного производства имущество на сумму в 1,5 млн грн передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) для реализации и наполнения госбюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

Как отмечается, в апреле этого года в Киеве СБУ разоблачила и прекратила работу так называемой "ботофермы", которая использовалась Россией для ведения информационной войны против Украины.

Киберспециалисты спецслужбы установили, что оборудование злоумышленники использовали для сбора персональной информации о пользователях сети Интернет. А созданные "бот-аккаунты" в мессенджерах и социальных сетях распространяли фейковую, антиукраинскую пропаганду именно для украинских пользователей разных интернет-ресурсов.

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В рамках уголовного производства в Киеве было проведено четыре одновременных обыска. Оперативники изъяли:

- компьютерный программно-аппаратный комплекс;

- сервер управления;

– 1500 единиц 4G модемов;

- более 2000 сим-карт мобильной связи украинских операторов.

На конфискованное компьютерное оборудование наложен арест. Решением суда он передан в АРМА.

В ведомстве отмечают, что средства от реализации имущества перечислят на нужды ВСУ.

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Арестованное имущество российской ботофермы передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ 01


Арестованное имущество российской ботофермы передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ 02

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Арестованное имущество российской ботофермы передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ 03


Арестованное имущество российской ботофермы передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ 04


Арестованное имущество российской ботофермы передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ 05

имущество (350) СБУ (20033) боты (68) АРМА (104)


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Топ комментарии
+8
а к бєнє бабламойскаму в гості сходить не на часі
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12.08.2022 15:29 Ответить
+7
ДУЖЕ ДИВНО:
Ботоферма виявилась НЕ Порошенко.
Та й техніки там знайшлося далеко НЕ для "мільйона ботів".
Хто-то дуже багато забрехався...
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12.08.2022 17:21 Ответить
+5
Арештоване майно російської "ботоферми" передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн Джерело:

Бюджет поповниться, коли майно продадуть, але я сумніваюсь, швидше на ботоферми Подоляка безкоштовно передадуть.
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12.08.2022 16:13 Ответить
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а к бєнє бабламойскаму в гості сходить не на часі
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12.08.2022 15:29 Ответить
Свій до свого по своє 😕
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12.08.2022 15:35 Ответить
Арештоване майно російської "ботоферми" передано до АРМА: держбюджет поповниться 1,5 млн грн Джерело:

Бюджет поповниться, коли майно продадуть, але я сумніваюсь, швидше на ботоферми Подоляка безкоштовно передадуть.
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12.08.2022 16:13 Ответить
невже знову Порошенко? оце Сивочолий Гетьман набарижив.
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12.08.2022 17:09 Ответить
Порошенко веде оплату своїм порохоботам Київськими тортами і Шаленою бджілкою)
Зараз торти до нас не привозять, а на желейки вже не годен дивитися. В центральному офісі просять потерпіти, бо Барига спрямував наші кошти на ЗСУ, тому працюємо чисто на желейному ентузіазмі.
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12.08.2022 17:23 Ответить
В смысле платит? А я сам покупаю, вот лошара )))))
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12.08.2022 21:13 Ответить
ДУЖЕ ДИВНО:
Ботоферма виявилась НЕ Порошенко.
Та й техніки там знайшлося далеко НЕ для "мільйона ботів".
Хто-то дуже багато забрехався...
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12.08.2022 17:21 Ответить
Надіюсь вона буде працювати на користь України та за для перемоги у війні з рф, а не для політичних ігрищ офісу.

Україні явно не хватає своїх ботів щоб боротись із російськими які проводять експансію африки, азії та деяких європейських країн.
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12.08.2022 20:43 Ответить
Теперь это всё будет работать на Подоляка? )))))))
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12.08.2022 21:09 Ответить
 
 