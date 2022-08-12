Арестованное имущество российской "ботофермы" передано в АРМА: госбюджет пополнится 1,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Решением Святошинского районного суда г. Киева арестованное в рамках уголовного производства имущество на сумму в 1,5 млн грн передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) для реализации и наполнения госбюджета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Как отмечается, в апреле этого года в Киеве СБУ разоблачила и прекратила работу так называемой "ботофермы", которая использовалась Россией для ведения информационной войны против Украины.
Киберспециалисты спецслужбы установили, что оборудование злоумышленники использовали для сбора персональной информации о пользователях сети Интернет. А созданные "бот-аккаунты" в мессенджерах и социальных сетях распространяли фейковую, антиукраинскую пропаганду именно для украинских пользователей разных интернет-ресурсов.
В рамках уголовного производства в Киеве было проведено четыре одновременных обыска. Оперативники изъяли:
- компьютерный программно-аппаратный комплекс;
- сервер управления;
– 1500 единиц 4G модемов;
- более 2000 сим-карт мобильной связи украинских операторов.
На конфискованное компьютерное оборудование наложен арест. Решением суда он передан в АРМА.
В ведомстве отмечают, что средства от реализации имущества перечислят на нужды ВСУ.
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Бюджет поповниться, коли майно продадуть, але я сумніваюсь, швидше на ботоферми Подоляка безкоштовно передадуть.
Зараз торти до нас не привозять, а на желейки вже не годен дивитися. В центральному офісі просять потерпіти, бо Барига спрямував наші кошти на ЗСУ, тому працюємо чисто на желейному ентузіазмі.
Ботоферма виявилась НЕ Порошенко.
Та й техніки там знайшлося далеко НЕ для "мільйона ботів".
Хто-то дуже багато забрехався...
Україні явно не хватає своїх ботів щоб боротись із російськими які проводять експансію африки, азії та деяких європейських країн.