Родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела, - журналистка Романова. ФОТО
Российское общественное движение "Русь сидящая" начало массово получать письма от родственников заключенных, согласившихся воевать в Украине в составе ЧВК "Вагнер".
Об этом сообщает в фейсбуке журналистка Ольга Романова, основательница Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, проектом которого является "Русь сидящая", передает Цензор.НЕТ.
"Спасите, помогите. Что за безобразие, обещали 200 тыс. платить, а заплатили 30. А моего ранили, а лечат только в ЛНР, в Россию не вывозят, спасайте, помогите. А тут еще одного под Луганском убили, родственникам не сообщают, тело бросили в районе боевых действий, чтобы гроб не платить.
Я отвечаю, я не ленивая.
"Ваш муж – военный преступник".
У нас Инна Борисовна на первоначальном приеме обращений работает. Она хорошо на себе испытала, что такое тюрьма. Она резкая. Еще хуже меня. Если она в хорошем настроении, она таких к Путину посылает. А если не в духе, то основательно", – иронизирует женщина.
Она удивляется, что родственники не понимают эти ответы правозащитников: "Как военный преступник, и что вы такое говорите? Как наемник? Какая война? А деньги наши где, отдайте. Защищайте наши права. Нет у вас никаких прав. Вы вне закона. А выживших ждет трибунал".
К посту Романова приобщила фото наемников, завербованных в зонах под российским Санкт-Петербургом. На скриншотах среди прочего упоминается исправительная колония "Обухово". По данным издания "Важные истории" заключенных там начали вербовать в начале июля. За полгода службы обещают 200 тысяч рублей и амнистировать, если вернется в живых.
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то родичі злочинців.
"русь сидящая" тихо прилягла в чернозем...
Друзякам удобно в ...чко, брыкаться не будет.