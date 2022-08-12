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Новости Фото Война
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Родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела, - журналистка Романова. ФОТО

Российское общественное движение "Русь сидящая" начало массово получать письма от родственников заключенных, согласившихся воевать в Украине в составе ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает в фейсбуке журналистка Ольга Романова, основательница Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, проектом которого является "Русь сидящая", передает Цензор.НЕТ.

"Спасите, помогите. Что за безобразие, обещали 200 тыс. платить, а заплатили 30. А моего ранили, а лечат только в ЛНР, в Россию не вывозят, спасайте, помогите. А тут еще одного под Луганском убили, родственникам не сообщают, тело бросили в районе боевых действий, чтобы гроб не платить.

Я отвечаю, я не ленивая.

"Ваш муж – военный преступник".

У нас Инна Борисовна на первоначальном приеме обращений работает. Она хорошо на себе испытала, что такое тюрьма. Она резкая. Еще хуже меня. Если она в хорошем настроении, она таких к Путину посылает. А если не в духе, то основательно", – иронизирует женщина.

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Она удивляется, что родственники не понимают эти ответы правозащитников: "Как военный преступник, и что вы такое говорите? Как наемник? Какая война? А деньги наши где, отдайте. Защищайте наши права. Нет у вас никаких прав. Вы вне закона. А выживших ждет трибунал".

К посту Романова приобщила фото наемников, завербованных в зонах под российским Санкт-Петербургом. На скриншотах среди прочего упоминается исправительная колония "Обухово". По данным издания "Важные истории" заключенных там начали вербовать в начале июля. За полгода службы обещают 200 тысяч рублей и амнистировать, если вернется в живых.

Родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела, - журналистка Романова 01
Родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела, - журналистка Романова 02
Родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела, - журналистка Романова 03
Родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела, - журналистка Романова 04

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правозащитники (678) россия (96157) зэки (76) наемники рф (2092)


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Топ комментарии
+27
Русь сидящая... на пляшці. І не Русь а росія. Дивуються вони. Це всеодно що нирнути у вуличний сральнік щучкою і дивуватись гостроті звичного запаху.
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12.08.2022 15:30 Ответить
+13
родичі всіх руснявих, що приперлися воювати в Україну,
то родичі злочинців.
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12.08.2022 15:36 Ответить
+9
Нікагда такого нє било шоб нє платілі і вот, опять.
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12.08.2022 15:32 Ответить
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Русь сидящая... на пляшці. І не Русь а росія. Дивуються вони. Це всеодно що нирнути у вуличний сральнік щучкою і дивуватись гостроті звичного запаху.
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12.08.2022 15:30 Ответить
Нікагда такого нє било шоб нє платілі і вот, опять.
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12.08.2022 15:32 Ответить
ха-ра-шо.....
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12.08.2022 15:32 Ответить
"Русь, сидящая на бутылке".
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12.08.2022 15:33 Ответить
родичі всіх руснявих, що приперлися воювати в Україну,
то родичі злочинців.
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12.08.2022 15:36 Ответить
Ха-ха, "русь сідящая".Скоро буде "русь трупьящая", Готуйтеся!
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12.08.2022 15:37 Ответить
на*бали и зечьё ))))
"русь сидящая" тихо прилягла в чернозем...
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12.08.2022 15:44 Ответить
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12.08.2022 15:55 Ответить
оба-на, готові воїні ленНР. хтоб підкажав, що 200 тис. то в сторону москвії
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12.08.2022 15:56 Ответить
Для властей России война - хороший вариант избавления от зэков.
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12.08.2022 15:58 Ответить
Яка там ще Русь? Помойка болотная ось що ви є. Досі замість туалетного паперу лопухами користуєтесь.
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12.08.2022 16:01 Ответить
Ми можемо спостерігати агонію імперії зла,мрія людей нарешті здійсниться,московія здохне у страшних муках!Слава Воїнам України!
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12.08.2022 16:08 Ответить
Обратитесь к венгерскому миллиардеру Джорджу Соросу..он поможе..у него седня день рождения 92 года стукнуло деду... Долгие Лета мистер Сорос...
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12.08.2022 16:13 Ответить
На Росии - всё бутафорское. И ПВО, и обещания, и законы и даже деньги - не деньги. Т.к. из 5 основных функций денег их рубли с трудом выполняют 1 - средство обращения с искусственным принудительным курсом. И так - во всём и всегда...
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12.08.2022 16:14 Ответить
петушня барачная отвоевалась....
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12.08.2022 16:18 Ответить
Ой, руснявое зековское мясо обманули. Та не может быть!
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12.08.2022 16:19 Ответить
а вони шо думали.героями стануть?..стануть кусками мяса в кращому випадку в мусорному пакетику
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12.08.2022 16:50 Ответить
Поднарные витязи все закончились,а на лохов выплаты не распостраняются.
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12.08.2022 17:05 Ответить
Странные родственники. Захотели чтоб их зек родственник еще зарабатывал плюс тело с почестями с оркестром. Реальность путинской роиссии...
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12.08.2022 17:35 Ответить
никогда такого не было и вот опять... зэки которые поумнее никогда на такую туфту не поведутся, ну, а прочих как всегда кинули.
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12.08.2022 17:37 Ответить
Ну пагіблі, ну і що, плакати за непотрібом чи що?
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12.08.2022 18:25 Ответить
Gģe ģeņgi?
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12.08.2022 19:18 Ответить
Без двух ног? На зону его вернуть.

Друзякам удобно в ...чко, брыкаться не будет.
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12.08.2022 22:14 Ответить
Операция "Утилизация"
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12.08.2022 22:21 Ответить
 
 