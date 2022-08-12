В Одесской области пограничники получили от ЕС 4 патрульных катера UMS – 425CC. ФОТОрепортаж

Пограничники Белгород-Днестровского отряда получили новые катера в рамках проекта международной технической помощи.

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ.

Белгород-Днестровский пограничный отряд Одесской области получил четыре новых патрульных катера UMS – 425CC общей стоимостью 2,2 млн грн. Каждая лодка вмещает команду из четырех человек, оснащена спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды под судном.

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Катера предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ", который финансируется Европейским Союзом и внедряется IOM Ukraine.

В прошлом году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS – 545DC и UMS – 425CC, которые показали свою высокую надежность при несении службы по охране государственной границы.

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