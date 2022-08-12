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В Одесской области пограничники получили от ЕС 4 патрульных катера UMS – 425CC. ФОТОрепортаж

дпсу

Пограничники Белгород-Днестровского отряда получили новые катера в рамках проекта международной технической помощи.

Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ.

Белгород-Днестровский пограничный отряд Одесской области получил четыре новых патрульных катера UMS – 425CC общей стоимостью 2,2 млн грн. Каждая лодка вмещает команду из четырех человек, оснащена спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды под судном.

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Катера предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ", который финансируется Европейским Союзом и внедряется IOM Ukraine.

В прошлом году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS – 545DC и UMS – 425CC, которые показали свою высокую надежность при несении службы по охране государственной границы.

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В Одесской области пограничники получили от ЕС 4 патрульных катера UMS – 425CC 01

В Одесской области пограничники получили от ЕС 4 патрульных катера UMS – 425CC 02
В Одесской области пограничники получили от ЕС 4 патрульных катера UMS – 425CC 03

Госпогранслужба (6572) Одесская область (3635) пограничники (1583) Евросоюз (17267) Белгород-Днестровский (40)


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Топ комментарии
+21
броньовані-озброєні катери Пороха зебілам не сподобалися їм дебілам-аніматорам краще імпоротні, типу задарма, картонно-парерові тазіки.. понавибирали у 2019му лайна..
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12.08.2022 16:15 Ответить
+20
На карася ходити у самий раз.
Це гарне свідчення відношення ЄС до нашої країни з Зе і агентами кремля дЄрмаками на чолі.
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12.08.2022 16:08 Ответить
+6
🤣🤣🤣
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12.08.2022 16:22 Ответить
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На карася ходити у самий раз.
Це гарне свідчення відношення ЄС до нашої країни з Зе і агентами кремля дЄрмаками на чолі.
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12.08.2022 16:08 Ответить
це щоб ловити втікачів від мобілізації на Молдавскому кордоні вздовж р.Днестр.
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12.08.2022 16:20 Ответить
уточняйте: на берегу
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12.08.2022 16:28 Ответить
Кордон через Молдову йде по р.Днестр, достатньо перепливти Днестр і ти в Молдові.
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12.08.2022 16:34 Ответить
На цьому?!!!! Ніколи не впіймають!
Ті,хто таким займається на транець по 2 двигуна вішають, і в 1.5-2 рази потужніше.
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12.08.2022 16:54 Ответить
ну, наші ж партнери не такі обізнані вконтрабанді.. а ім не пояснили.
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12.08.2022 16:59 Ответить
ну таке, краще за чоботи
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12.08.2022 16:12 Ответить
Все ж краще , чим нічого
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12.08.2022 16:14 Ответить
броньовані-озброєні катери Пороха зебілам не сподобалися їм дебілам-аніматорам краще імпоротні, типу задарма, картонно-парерові тазіки.. понавибирали у 2019му лайна..
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12.08.2022 16:15 Ответить
Усі ці броньовані-озброєні катерки дісталися кацапам у Бердянську без жодного пострілу. Краще б на ОТРК гроші йшли
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12.08.2022 17:25 Ответить
Не знаю, але це якийсь іспанський стид.... Такими шкаралупками можно ганяти лише контробандистів цигарок, і то добре буде, якщо у них з собою газового пістолета не виявиться.....
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12.08.2022 16:18 Ответить
І тільки тих,хто на гумовому з веслами.
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12.08.2022 16:55 Ответить
Проект "Гюрза","*****"(((
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12.08.2022 16:22 Ответить
🤣🤣🤣
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12.08.2022 16:22 Ответить
У нас в містечку на внутрішньому ставку, рятувальні катери на пляжі набагато солідніші і потужніші... то у нас ставок - велика калюжа... А тут для ЗС... як казав Швондер: Ето какой-то позор...
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12.08.2022 16:24 Ответить
Ну хорошо , пусть это будут катера . Спасибо , что хоть крейсерами не назвали .
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12.08.2022 16:25 Ответить
Ну написано ж великими буквами - ПРИКОРДОННА СЛУЖБА
Їм не у бої ходити - а порушників кордону ловити )
Уяви собі , як ці малюки фактично летять над водою , торкаючись води тільки кормою ...
А ще краще - подивись : https://www.youtube.com/watch?v=XyT0vx1htcc 2:46 "TUNA-425 DC" (2020 год)

https://www.youtube.com/watch?v=*********** 1:42 UMS Boats 425CC
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12.08.2022 17:55 Ответить
много вы знаете. Пленка-то бронированная... А пулемет? Пулемет спрятали.
Пока спрятали
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12.08.2022 16:26 Ответить
https://tuna-shop.com.ua/kater_ums_tuna_425_cc/
для контрабанды мелочи - самое то

https://tuna-shop.com.ua/kater_ums_tuna_425_cc/
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12.08.2022 16:35 Ответить
Со вторьім движком и в 1.5 раза мощнее - сойдет.
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12.08.2022 16:58 Ответить
я на такой моторке на Кединой Горе когда-то щуку по осени регулярно ловил. Для рыбалки в плавнях самое то, только ночевать в ней тесновато.
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12.08.2022 16:27 Ответить
2.2ляма - за шо?
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12.08.2022 16:27 Ответить
Сегодня 22 года назад путлер успещно потопил подлодку Курск...с праздником рабZeя... флагман и убийца авианосцев США сдох смертю не храбрых...
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12.08.2022 16:36 Ответить
Это катера? Не маловаты ли? Просто моторные лодки. С этими не повоюешь.
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12.08.2022 16:39 Ответить
В Крыму от братан в сдохли рабZeянские самолеты морского базирования..так что авианосец адмирал Кузя можно сдать в утиль...😂
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12.08.2022 16:42 Ответить
Ви серйозно!!!!!?????!!!!! Катери київської будівельної фірми з Рибальского "Українські моторні човни" UMS Туна нам дають як допомогу ???
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12.08.2022 16:43 Ответить
то шо на рибалку їздити???
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12.08.2022 16:44 Ответить
Малые быстроходные катера нужны для доставки раненых...в основном...
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12.08.2022 16:46 Ответить
та ладно вам!!! даренному коню пони в зубы не заглядывают...
опять жеж... и пони тоже кони !!!
и такие малыши сгодятся - лучше ж чем на надувной резиновой... на веслах)))
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12.08.2022 16:53 Ответить
Не пойму, по какой причине срач на форуме.
Пословицу : "даренному коню в зубы на смотрят" слыхали?
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12.08.2022 16:53 Ответить
Звичайна лодка з мотором.
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12.08.2022 17:02 Ответить
После бавовны в Крыму адмирал Игорь Осипов уволенн в отставку...путлер...своих не бросает
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12.08.2022 17:02 Ответить
воно коротке, спочатку подумав обрізане))
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12.08.2022 17:05 Ответить
Генерал Марченко правильно говорит...уничтожим Логистику крыс путлера..тогда можно и наступать освобождать юг...
Согласно приказу зелемойского...
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12.08.2022 17:07 Ответить
якійсь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC Сюрреалізм

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12.08.2022 17:08 Ответить
Скоростной морской Глиссер развивает скорость 900 км/час...та брешуть Ыксперды........🤣подлодка Курск быстрее всех в мире была... АналоГовнет...
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12.08.2022 17:10 Ответить
Одразу хочеться дати по Є Б А Л У тим хто надав цю "допомогу".
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12.08.2022 17:18 Ответить
Особливо весла порадували
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12.08.2022 17:26 Ответить
Топ-комплектація! Не зекономили європейці!
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12.08.2022 20:57 Ответить
Это каждая эта ... "катер" - 550 тыс. грн. (больше 13 килобаксов). Простая моторка с хорошим движком - дешевле. Или ихние с нашими спелись?
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12.08.2022 18:40 Ответить
В мєнє в сараї нецьки по габаритах будуть більшє,а на цих коритах ліпше плавати в домашньому ставку.
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12.08.2022 19:57 Ответить
Та це і коритом називати негоже - максимум тазік.
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12.08.2022 20:58 Ответить
 
 