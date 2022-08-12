В Одесской области пограничники получили от ЕС 4 патрульных катера UMS – 425CC. ФОТОрепортаж
Пограничники Белгород-Днестровского отряда получили новые катера в рамках проекта международной технической помощи.
Об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ.
Белгород-Днестровский пограничный отряд Одесской области получил четыре новых патрульных катера UMS – 425CC общей стоимостью 2,2 млн грн. Каждая лодка вмещает команду из четырех человек, оснащена спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды под судном.
Катера предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ", который финансируется Европейским Союзом и внедряется IOM Ukraine.
В прошлом году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS – 545DC и UMS – 425CC, которые показали свою высокую надежность при несении службы по охране государственной границы.
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Це гарне свідчення відношення ЄС до нашої країни з Зе і агентами кремля дЄрмаками на чолі.
Ті,хто таким займається на транець по 2 двигуна вішають, і в 1.5-2 рази потужніше.
"Гюрза","*****"(((
Їм не у бої ходити - а порушників кордону ловити )
Уяви собі , як ці малюки фактично летять над водою , торкаючись води тільки кормою ...
А ще краще - подивись : https://www.youtube.com/watch?v=XyT0vx1htcc 2:46 "TUNA-425 DC" (2020 год)
https://www.youtube.com/watch?v=*********** 1:42 UMS Boats 425CC
Пока спрятали
для контрабанды мелочи - самое то
https://tuna-shop.com.ua/kater_ums_tuna_425_cc/
конюпони в зубы не заглядывают...
опять жеж... и пони тоже кони !!!
и такие малыши сгодятся - лучше ж чем на надувной резиновой... на веслах)))
Пословицу : "даренному коню в зубы на смотрят" слыхали?
Согласно приказу зелемойского...