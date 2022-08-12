Заблокирована деятельность столичной компании, торговавшей российскими нефтепродуктами. Изъято 27 тонн продукции на 10 млн грн, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности заблокировала работу одной из киевских компаний, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов на сотни млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, предприятие входило в структуру кремлевского монополиста "Газпром нефть", владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора.
"Установлено, что представители украинского "филиала" перечисляли часть доходов в федеральный бюджет России, из которого страна-агрессор брала средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.
По данным следствия, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов.
Готовую продукцию получали от своих "бизнес-партнеров" из РФ и хранили на собственных крупногабаритных складах.
"Соответствующие логистические базы также использовали для реализации товара прежде всего аффилированным фирмам и клиентам с теневого рынка", - добавляют в СБУ.
Во время обысков по местам складирования нефтепродуктов сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских смазочных материалов, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.
По материалам Службы безопасности весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.
"В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности организаторов и участников подрывной деятельности против нашего государства", - говорится в сообщении.
Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством СБУ совместно со следователями СБУ г. Киева и Киевской области и при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.
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Мабуть СБУ було дуже ВАЖКО їх знайти?!!