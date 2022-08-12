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Заблокирована деятельность столичной компании, торговавшей российскими нефтепродуктами. Изъято 27 тонн продукции на 10 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности заблокировала работу одной из киевских компаний, занимавшейся оптовой продажей российских нефтепродуктов на сотни млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, предприятие входило в структуру кремлевского монополиста "Газпром нефть", владельцы которого принадлежат к ближайшему окружению высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

"Установлено, что представители украинского "филиала" перечисляли часть доходов в федеральный бюджет России, из которого страна-агрессор брала средства для подготовки и осуществления полномасштабного вторжения на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, руководители столичного предприятия наладили сбыт в промышленных масштабах российских горюче-смазочных материалов, применяемых для техобслуживания транспортных агрегатов.

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Заблокирована деятельность столичной компании, торговавшей российскими нефтепродуктами. Изъято 27 тонн продукции на 10 млн грн, - СБУ 01
Заблокирована деятельность столичной компании, торговавшей российскими нефтепродуктами. Изъято 27 тонн продукции на 10 млн грн, - СБУ 02
Заблокирована деятельность столичной компании, торговавшей российскими нефтепродуктами. Изъято 27 тонн продукции на 10 млн грн, - СБУ 03

Готовую продукцию получали от своих "бизнес-партнеров" из РФ и хранили на собственных крупногабаритных складах.

"Соответствующие логистические базы также использовали для реализации товара прежде всего аффилированным фирмам и клиентам с теневого рынка", - добавляют в СБУ.

Во время обысков по местам складирования нефтепродуктов сотрудники СБУ обнаружили более 27 тонн российских смазочных материалов, которые находились в емкостях с маркировкой российской корпорации. Стоимость изъятой продукции составляет около 10 млн грн.

По материалам Службы безопасности весь конфискованный товар будет передан на нужды ВСУ.

"В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности организаторов и участников подрывной деятельности против нашего государства", - говорится в сообщении.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством СБУ совместно со следователями СБУ г. Киева и Киевской области и при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Газпром (3185) Киев (25670) конфискация (602) россия (96157) СБУ (20033) нефтепродукты (149)


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Топ комментарии
+3
Соромлюсь запитати - а якже оті ПММ в Україну заїхали?
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12.08.2022 17:08 Ответить
+2
ну ніфіга собі нормальний масштаб
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12.08.2022 17:01 Ответить
+2
Отдайте ВСУ.
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12.08.2022 17:01 Ответить
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ну ніфіга собі нормальний масштаб
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12.08.2022 17:01 Ответить
Отдайте ВСУ.
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12.08.2022 17:01 Ответить
За матеріалами Служби безпеки, весь конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ. Джерело:
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12.08.2022 17:16 Ответить
27 тонн?! Это безусловно следующий шаг в борьбе с оргпреступностью после брелков.
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12.08.2022 17:07 Ответить
для мастил це норм..до того ж це залишки..
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12.08.2022 17:17 Ответить
Соромлюсь запитати - а якже оті ПММ в Україну заїхали?
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12.08.2022 17:08 Ответить
прикацаплені малороси все ніяк не можуть зіскочити з легкого але дуже жорсткого грязьпромівського бабла
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12.08.2022 17:13 Ответить
Ну нефіга вони "ховалися" - фірмові "Газпром" бочки прямо у Києві!
Мабуть СБУ було дуже ВАЖКО їх знайти?!!
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12.08.2022 17:30 Ответить
Баканов шукав шукав навіть похудав.
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12.08.2022 17:33 Ответить
Коли вони не будуть в України торгувати, то на які гроші вони будуть зброю купувати ?
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12.08.2022 17:31 Ответить
Я ж кажу, Київ саме ватне місто в Україні, бо туди стікається все лайно з усіх регіонів, каналізація!
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12.08.2022 18:07 Ответить
Это все ***** на постном масле. Если они приобрели товар до войны, то что, им его вылить в канаву? Товар перестал быть российским в тот момент, когда его законно приобрела украинская компания. С тех пор товар - украинский.
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12.08.2022 21:23 Ответить
 
 