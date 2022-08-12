РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5167 посетителей онлайн
Новости Фото Убийство Шеремета
7 620 44

Суд продолжил рассмотрение "дела Шеремета", на первом с 24 февраля заседании были Антоненко, Дугарь и Кузьменко. ФОТОрепортаж

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходило в Шевченковском райсуде Киева. Это первое заседание после 24 февраля.

В суд пришли все обвиняемые прокуратурой – детская кардиолог Юлия Кузьменко, военный и певец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Gazeta.ua.

Суд продолжил рассмотрение дела Шеремета, на первом с 24 февраля заседании были Антоненко, Дугарь и Кузьменко 01

Заседание длилось около 20 минут. Единственное решение, которое было принято, касалось даты нового заседания по делу. Слушание назначено на 5 сентября в 13:00.

Суд продолжил рассмотрение дела Шеремета, на первом с 24 февраля заседании были Антоненко, Дугарь и Кузьменко 02
Суд продолжил рассмотрение дела Шеремета, на первом с 24 февраля заседании были Антоненко, Дугарь и Кузьменко 03

Также читайте: В школах Киева полностью отказались от русского языка

"Сейчас у нас новый генпрокурор. И есть надежда, что, возможно, именно он пересмотрит всю эту бездоказательную базу. Мы все ждем, чтобы кто-то незаангажированный посмотрел на это дело", – сказала журналистам Кузьменко.

Она добавила, что продолжает работать по специальности.

Суд продолжил рассмотрение дела Шеремета, на первом с 24 февраля заседании были Антоненко, Дугарь и Кузьменко 04

"Также пытаюсь помогать армии, как волонтер. Проблемы в работе были, когда я находилась на ночном домашнем аресте и была ограничена во времени. Тогда невозможно было ночью ездить в операционную. Психологически тяжело было. Потому что ты врач, а тут такие обвинения" , – рассказала Юлия.

Дело должно завершиться двумя вариантами, заявил Андрей Антоненко.

"Жду отказа от обвинений или оправдательного приговора. Не знаю, почему дело до сих пор продолжается. Возможно, какие-то процессуальные нюансы. Хотя никто не мешает подать ходатайство об отказе от обвинений, когда уже давно все очевидно. Думаю, что "мусора", которые все это сколотили, не хотят признавать свою вину и, возможно, для них есть смысл тянуть до приговора. Оправдательный – значит, так решил суд", – сказал военный.

Суд продолжил рассмотрение дела Шеремета, на первом с 24 февраля заседании были Антоненко, Дугарь и Кузьменко 05

После оправдательного приговора у нас будет больше свободных движений по привлечению к ответственности тех, кто сфабриковал это дело, добавил Андрей.

"На это заседание командиры отпустили без проблем. Села в машину и приехала. Не знаю, буду ли в следующий раз, потому что мне неизвестно, где я завтра буду (Яна Дугарь мобилизована в армию. - ред.). Так что или отложится заседание, или буду онлайн. Такая практика существует", - заявила Яна Дугарь после завершения судебного заседания.

Также читайте: Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" заменят в 2023 году, - министр культуры Ткаченко

Суд продолжил рассмотрение дела Шеремета, на первом с 24 февраля заседании были Антоненко, Дугарь и Кузьменко 06

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. 

Павел Шеремет – уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах – заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем – "Первого канала". В последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии сменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его тоже обязали носить электронный браслет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заблокирована деятельность столичной компании, торговавшей российскими нефтепродуктами. Изъято 27 тонн продукции на 10 млн грн, - СБУ. ФОТО

Киев (25670) суд (25139) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
Зеленське, ти там ще застрелилось?..Йуда безродна
показать весь комментарий
12.08.2022 17:06 Ответить
+35
безглузда тупорила скотська маніпуляція щоб скалічити життя нормальних людей і попіаритись
показать весь комментарий
12.08.2022 17:11 Ответить
+31
никто не думает сколько времени, сил, денег, нервов было потрачено на это абсолютно дикое дело, бессмысленное и беспощадное..., а в это времени настоящие преступники совершали и совершают новые преступления..., но кого это волнует...
показать весь комментарий
12.08.2022 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленське, ти там ще застрелилось?..Йуда безродна
показать весь комментарий
12.08.2022 17:06 Ответить
А новый 🤢🤡прокурор ,ещё хуже старой прокурорши - 💯абсолютная марионетка ОПГдерьмака - портнова -татарова ‼️Кстати , а где сейчас Аваков соучастник этого ПРЕСТУПНО-АБСУРДНОГО ОББРЕХИВАНИЯ Патриотов⁉️
показать весь комментарий
12.08.2022 17:25 Ответить
Опять -таки "БОЛЬШОЕ СПАСИБО"- 73% 🐏🐑‼️🤮ВЕСЬ ЭТОТ КОШМАР ДЛЯ ПАТРИОТОВ НАЧАЛСЯ СРАЗУ С ПРИХОДОМ ИХ "НАЙВЕЛИЧАЙШЕГО …идера вселенной
показать весь комментарий
12.08.2022 17:31 Ответить
шо, опять???
показать весь комментарий
12.08.2022 17:09 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2022 17:10 Ответить
Наші зрадники все роблять, щоб Путлеру було зручно нас убивати.
показать весь комментарий
12.08.2022 17:17 Ответить
Они для этого и "невтекли" ,а кое-кто сбежал (Баканов ,д'ерьмак , )………

но "БОНЕВТИК " без них не справлялся
показать весь комментарий
12.08.2022 17:28 Ответить
Так я вам вот что скажу: они не только Шеремета убили, но и на Украину напали 24.02.2022. "Самый честный" Шевченковский суд это обязательно подтвердит.
показать весь комментарий
12.08.2022 17:10 Ответить
никто не думает сколько времени, сил, денег, нервов было потрачено на это абсолютно дикое дело, бессмысленное и беспощадное..., а в это времени настоящие преступники совершали и совершают новые преступления..., но кого это волнует...
показать весь комментарий
12.08.2022 17:11 Ответить
безглузда тупорила скотська маніпуляція щоб скалічити життя нормальних людей і попіаритись
показать весь комментарий
12.08.2022 17:11 Ответить
Авакова забули
показать весь комментарий
12.08.2022 17:14 Ответить
Який моразм української влади !
показать весь комментарий
12.08.2022 17:16 Ответить
Це не маразм (μαρασμός «виснаження, згасання» - майже повне припинення психічної діяльності людини, що супроводжується загальним виснаженням організму з поступовим згасанням всіх життєвих процесів.)
Це свідома "психічна" (навіть "психіатрична") діяльність. "Я сказал - ані будут сідеть, значіть будут сідеть!"
показать весь комментарий
12.08.2022 17:32 Ответить
Тю, то все ж зрозуміло ще з 2019-го. Для Бубочки. Результату ще не було, а він ... бачив, ... багато.

"Повірте, коли буде результат, ви побачите багато деталей - побачите все те, що я бачив, і зрозумієте, що дійсно багато чого зроблено для результативності", - сказав президент.
показать весь комментарий
12.08.2022 17:18 Ответить
мутна справа від мутних муcopiв
показать весь комментарий
12.08.2022 17:18 Ответить
Від мутної влади !
показать весь комментарий
12.08.2022 17:27 Ответить
Мусора - позорные исполнители преступного приказа РЕЖИМА СПРУТА РАШИСТСКОГО "какая разница"‼️
показать весь комментарий
12.08.2022 20:56 Ответить
После интервью об этой делюге беглого в европу ФСБ-шника Александра Лисенкова, по этому делу должна быть переквалификация, и на скамье подсудимых должен сидеть агент ФСБ Аваков, его мягкотелый лизоблюд Геращенко, и Зеленский как соучастник, как только оставит пост президента!
показать весь комментарий
12.08.2022 17:20 Ответить
Ви сподіваєтесь що будуть ще вибори ?
показать весь комментарий
12.08.2022 17:29 Ответить
І не одні.... Навіть не сумнівайтесь!
показать весь комментарий
12.08.2022 18:32 Ответить
Вибори могли бути коли б нація знайшла в собі сили провести імпічмент. Інакше маємо те, що маємо.

А ганьби буде після капітуляції ще більше.
показать весь комментарий
12.08.2022 18:51 Ответить
Все правильно, но сам боневтик НИКОГДА ОТ КОРЫТА НЕ ОТОРВЁТСЯ
показать весь комментарий
12.08.2022 20:59 Ответить
Цікаво, хто їм замовив Шеремети?
показать весь комментарий
12.08.2022 17:26 Ответить
Лукашенко !
показать весь комментарий
12.08.2022 17:28 Ответить
кому "їм" ? уточніть...
показать весь комментарий
12.08.2022 17:41 Ответить
Зеленский!!...Сколько можно воду в ступе толочь??Ну грохнули єтого ***** Шеремета!! Ну и хрен с ним !! Сам виноват!!...Порхал как бабочка! Сам не знал , что он хочет!! Что Украине от єтого Шеремета?? Что он герой Украины, что бы так сильно рвать сегодня о нём свою жопу???!! Так попутный , не самый нужный и не самый надёжный турист!!...НАМ от этого и Не холодно не жарко!! бежал один гандон из одной страны, в другую . в третью .....И всё никак не мог угомонится не мог набить и составить себе цену !!...Вот его и до кукарекался !!Сегодня УКраине не до недобитых избалованных бульбашей!! нам надо решать свои важные проблемы.. Надо воевать, надо снабжать ЗСУ современным оружием , а не распылятся на всякое белорусское чмооо!!!
показать весь комментарий
12.08.2022 17:36 Ответить
А як ви собі це уявлєте?!
Квартальник тіки "пропіарився" на цій справі, а доказову базу готували "орли Авакова", ось до нього і можна буде подати "позов", але тіки після того як справжні виконавці та замовники будуть знайдені та засуджені.
показать весь комментарий
12.08.2022 18:30 Ответить
Бывший агент ФСБ рабZeи Лисенков сбежавший во Францию назвал убийц Павла Шеремета и украинского разведчика полковника Шаповала...
Оба преступления со взрывом авто похожи один в один...
По словам Лисенкова это сделал спецназ путлера "Вымпел"...полное інтерв'ю с Лисенковым есть в Ютьюбе...
показать весь комментарий
12.08.2022 17:45 Ответить
може вже час закінчувати цей дешевий цирк від Квартала 95?
показать весь комментарий
12.08.2022 17:47 Ответить
Такі справи виключно для зниження бойового духу військових й волонтерів, зелені показують що при бажанні держава все повісить на тебе, але зелені не вічні, прийде час будете сидіти на зоні.
показать весь комментарий
12.08.2022 17:58 Ответить
Держитесь! Это не должно продолжаться вечно! Украина с ВАМИ! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЯМ!
показать весь комментарий
12.08.2022 17:59 Ответить
Зелепідори самі в отій пластиковій коробц скоро в рядок будуть сидіти!
показать весь комментарий
12.08.2022 18:18 Ответить
Оце так Аваков спаскудив життя людям...
Вже й ніхто не пам'ятае як то "лайно" по імені-бвтькові звуть, а безневинним людям доводиться по судах ходити...
показать весь комментарий
12.08.2022 18:24 Ответить
а що,так можно ,тримати людей під слідством протягом двох років,без доказової бази ?
показать весь комментарий
12.08.2022 18:31 Ответить
Хоч одному з 73 соромно?
показать весь комментарий
12.08.2022 18:37 Ответить
Аваков очень неудачно лизанул Зеле,доходного места лишили.А зачем ты паскуда ментовская прекрасным людям жизнь испортил? И до тебя дойдет очередь, ответишь..
показать весь комментарий
12.08.2022 18:56 Ответить
Татаров не хоче Зе підставляти, закривши справу.
показать весь комментарий
12.08.2022 19:35 Ответить
зелені піdари все ніяк не заспокояться?
показать весь комментарий
12.08.2022 19:41 Ответить
Вы все забываете этого П*дора Авакова ,который ,чтобы выслужится перед Зелей устроил весь этот цирк
показать весь комментарий
12.08.2022 20:12 Ответить
Зелену бл@дську владу треба знищити інакше порядку в країні ніколи не буде.
показать весь комментарий
12.08.2022 20:21 Ответить
а то на часі?
показать весь комментарий
12.08.2022 20:25 Ответить
Телемарафон

Патьоки хвали кожен телеязик
На Банкову ллє, та блищить,мов гудрон.
Набридло! Пора замінить #боневтік
На фразу ,,Бо здав і ЗАЕС, і Херсон"
показать весь комментарий
12.08.2022 21:47 Ответить
 
 