Суд продолжил рассмотрение "дела Шеремета", на первом с 24 февраля заседании были Антоненко, Дугарь и Кузьменко. ФОТОрепортаж

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проходило в Шевченковском райсуде Киева. Это первое заседание после 24 февраля.

В суд пришли все обвиняемые прокуратурой – детская кардиолог Юлия Кузьменко, военный и певец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Gazeta.ua.

Заседание длилось около 20 минут. Единственное решение, которое было принято, касалось даты нового заседания по делу. Слушание назначено на 5 сентября в 13:00.





Также читайте: В школах Киева полностью отказались от русского языка

"Сейчас у нас новый генпрокурор. И есть надежда, что, возможно, именно он пересмотрит всю эту бездоказательную базу. Мы все ждем, чтобы кто-то незаангажированный посмотрел на это дело", – сказала журналистам Кузьменко.

Она добавила, что продолжает работать по специальности.

"Также пытаюсь помогать армии, как волонтер. Проблемы в работе были, когда я находилась на ночном домашнем аресте и была ограничена во времени. Тогда невозможно было ночью ездить в операционную. Психологически тяжело было. Потому что ты врач, а тут такие обвинения" , – рассказала Юлия.

Дело должно завершиться двумя вариантами, заявил Андрей Антоненко.

"Жду отказа от обвинений или оправдательного приговора. Не знаю, почему дело до сих пор продолжается. Возможно, какие-то процессуальные нюансы. Хотя никто не мешает подать ходатайство об отказе от обвинений, когда уже давно все очевидно. Думаю, что "мусора", которые все это сколотили, не хотят признавать свою вину и, возможно, для них есть смысл тянуть до приговора. Оправдательный – значит, так решил суд", – сказал военный.

После оправдательного приговора у нас будет больше свободных движений по привлечению к ответственности тех, кто сфабриковал это дело, добавил Андрей.

"На это заседание командиры отпустили без проблем. Села в машину и приехала. Не знаю, буду ли в следующий раз, потому что мне неизвестно, где я завтра буду (Яна Дугарь мобилизована в армию. - ред.). Так что или отложится заседание, или буду онлайн. Такая практика существует", - заявила Яна Дугарь после завершения судебного заседания.

Также читайте: Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" заменят в 2023 году, - министр культуры Ткаченко

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет – уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах – заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем – "Первого канала". В последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии сменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его тоже обязали носить электронный браслет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заблокирована деятельность столичной компании, торговавшей российскими нефтепродуктами. Изъято 27 тонн продукции на 10 млн грн, - СБУ. ФОТО