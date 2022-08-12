На Черниговщине женщина подорвалась на растяжке: пошла в лес за грибами, - МВД. ФОТОрепортаж
В Черниговской области на растяжке, установленной военными российской федерации, подорвалась женщина, отправившаяся в лес за грибами.
Об этом Министерство внутренних дел сообщает в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"При патрулировании полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района увидели на обочине женщину с велосипедом. Она не могла самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью.
Полицейские сразу вызвали медиков, а до их прибытия оказали женщине первую медицинскую помощь. Установлено, что женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами.
Приблизительно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку" — взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области.
Полицейские передали женщину медикам скорой помощи. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции", – рассказали в ведомстве.
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