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Новости Фото Война
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На Черниговщине женщина подорвалась на растяжке: пошла в лес за грибами, - МВД. ФОТОрепортаж

В Черниговской области на растяжке, установленной военными российской федерации, подорвалась женщина, отправившаяся в лес за грибами.

Об этом Министерство внутренних дел сообщает в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"При патрулировании полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района увидели на обочине женщину с велосипедом. Она не могла самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью.

Полицейские сразу вызвали медиков, а до их прибытия оказали женщине первую медицинскую помощь. Установлено, что женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами.

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Приблизительно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку" — взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области.

Полицейские передали женщину медикам скорой помощи. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции", – рассказали в ведомстве.

На Черниговщине женщина подорвалась на растяжке: пошла в лес за грибами, - МВД 01
На Черниговщине женщина подорвалась на растяжке: пошла в лес за грибами, - МВД 02
На Черниговщине женщина подорвалась на растяжке: пошла в лес за грибами, - МВД 03

грибы (35) МВД (9326) минирование (1446) Черниговщина (1485) растяжка (85)


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Топ комментарии
+18
А хіба не попереджалося про походи в ліс? Цій пані ще дуже пощастило, що закінчилось саме так!
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12.08.2022 22:20 Ответить
+13
хтось за дамой приглядывает...
второго шанса не будет.
токо посмертный орден упоротого грибника новой почтой...
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12.08.2022 22:14 Ответить
+9
Иллюстрация к выражению "дуракам закон не писан".
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12.08.2022 22:26 Ответить
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хтось за дамой приглядывает...
второго шанса не будет.
токо посмертный орден упоротого грибника новой почтой...
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12.08.2022 22:14 Ответить
А хіба не попереджалося про походи в ліс? Цій пані ще дуже пощастило, що закінчилось саме так!
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12.08.2022 22:20 Ответить
Иллюстрация к выражению "дуракам закон не писан".
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12.08.2022 22:26 Ответить
Прикро... але для мешканців лісових регіонів ці попередження до лампочки...для них ліс, вилазки за грибами-ягодами як ковток води...особливо для тих, хто там народився-виріс...
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12.08.2022 23:00 Ответить
Хроніка бавовни та інші приколи на 12.08.2022 https://m.youtube.com/watch?v=EESJ8XEbgMM&t=5s
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12.08.2022 22:27 Ответить
есть грибы уже?
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12.08.2022 22:29 Ответить
Є, повно білих на чернігівщині
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12.08.2022 22:53 Ответить
велик целый.. тетка более-менее... ничо... выйдет с больнички опять пойдет... такие не каются !
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12.08.2022 22:33 Ответить
зато "наїлась" грибів...
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12.08.2022 22:35 Ответить
Для декого це - єдиний спосіб заробить грошей на прожиток! Мене тільки за вчора п"ятеро знайомих розпитувало, чи не виїжджав я по гриби і які гриби вже з"явилися? (я у місцевих колах вважаюсь "експертом" по збору грибів) Сказав що не ходив і не піду Деякі місця небезпечні, а до деяких - транспорт не ходить!
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13.08.2022 04:47 Ответить
Пощастило, що залишилось чим ходити по гриби...
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12.08.2022 23:34 Ответить
 
 