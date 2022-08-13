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За сутки на Сумщине зафиксировано почти 200 "прилетов". Рашисты били из минометов, САУ и РСЗО. ФОТО

11 августа российские войска 11 раз открывали огонь по территориям 5 громад Сумской области. Зафиксировано около 200 "прилетов".

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

За сутки на Сумщине зафиксировано почти 200 прилетов. Рашисты били из минометов, САУ и РСЗО 01

Пострадавших людей вследствие обстрелов нет. Есть разрушение инфраструктуры, также сгорело поле пшеницы.

Под минометный обстрел попала Юнакивская громада – 15 прилетов. Затем российские войска ударили из реактивных систем залпового огня, зафиксировано 17 попаданий.

Был артобстрел по Хотинской громаде – 10 прилетов. После обеда по территории громады осуществлен авиационный удар (1 прилет), и еще россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня - 10 прилетов.

Также россияне один раз ударили из авиации по Николаевской сельской громаде и обстреляли эту территорию из РСЗВ, всего более 60 прилетов.

За сутки на Сумщине зафиксировано почти 200 прилетов. Рашисты били из минометов, САУ и РСЗО 02
За сутки на Сумщине зафиксировано почти 200 прилетов. Рашисты били из минометов, САУ и РСЗО 03

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В Эсманской громаде — 8 попаданий из минометов и 37 прилетов из самоходных артиллерийских установок. В результате обстрелов получили повреждения по меньшей мере 2 домохозяйства.

По Шалыгинской громаде — 4 попадания из САУ и 30 прилетов из реактивной артиллерии.

За сутки на Сумщине зафиксировано почти 200 прилетов. Рашисты били из минометов, САУ и РСЗО 04

За сутки на Сумщине зафиксировано почти 200 прилетов. Рашисты били из минометов, САУ и РСЗО 05

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Автор: 

обстрел (27860) Сумская область (3325) Живицкий Дмитрий (242)


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Це ще не дуже багато. В такому випадку доцільно кордон відпихнути далі в Росію, щоб били по своїй території, а не по українській. Можна ще у відповідь стріляти. Про філософію війни писали хіба тільки у Китаї. І там написано, що взагалі будь-які методи для війни годні. А по християнському вченню - то якщо забрали південь - то віддайте й північ. Але ніде не написано, що треба обісратися.
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13.08.2022 00:19 Ответить
Топовий комент! Якщо навіть союзники не рекомендують бити по Білорусі потрібно всерівно якось відповідати, а не сидіти як обісрані. Можна ж високоточною зброєю бити прямо в ціль.
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13.08.2022 02:02 Ответить
схоже що керівництво країни таки обісралося та зайняте виключно політичними переслідуваннями та розкраданням!
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13.08.2022 07:21 Ответить
Ви геть не розумієте християнського віровчення. То й не рипайтесь, будь ласка, в його бік
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13.08.2022 07:45 Ответить
 
 