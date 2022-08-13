За сутки на Сумщине зафиксировано почти 200 "прилетов". Рашисты били из минометов, САУ и РСЗО. ФОТО

11 августа российские войска 11 раз открывали огонь по территориям 5 громад Сумской области. Зафиксировано около 200 "прилетов".

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавших людей вследствие обстрелов нет. Есть разрушение инфраструктуры, также сгорело поле пшеницы.

Под минометный обстрел попала Юнакивская громада – 15 прилетов. Затем российские войска ударили из реактивных систем залпового огня, зафиксировано 17 попаданий.

Был артобстрел по Хотинской громаде – 10 прилетов. После обеда по территории громады осуществлен авиационный удар (1 прилет), и еще россияне открыли огонь из реактивных систем залпового огня - 10 прилетов.

Также россияне один раз ударили из авиации по Николаевской сельской громаде и обстреляли эту территорию из РСЗВ, всего более 60 прилетов.





Читайте также: 20-километровая полоса возле госграницы Сумской области полностью заминирована, - МВД

В Эсманской громаде — 8 попаданий из минометов и 37 прилетов из самоходных артиллерийских установок. В результате обстрелов получили повреждения по меньшей мере 2 домохозяйства.

По Шалыгинской громаде — 4 попадания из САУ и 30 прилетов из реактивной артиллерии.

Смотрите также: За минувшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Сумщины, - Нацполиция. ФОТО