Вчера в течение дня оккупанты обстреливали Черниговщину и Сумщину, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 12 августа, по территории Черниговской и Сумской областей района ответственности ОК "Північ" было совершено 12 обстрелов с территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

Как отмечается, около 9 часов утра 12 августа сообщено о 10 взрывах, били из ствольной артиллерии и миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Горск Корюковского района Черниговской области. Через час минометный обстрел продолжился в Новгород-Северском районе, зафиксировано 10 взрывов.

"После пары взрывов вблизи российско-украинской границы в Новгород-Северском районе в два часа дня зафиксировано 14 "приходов" в районе населенного пункта Гай, предположительно из реактивных систем залпового огня. Здесь же были слышны 20 взрывов из миномета калибра 120 мм", - говорится сообщении.

По данным ОК "Північ", со ствольной артиллерии российские военные обстреляли повторно район Горска уже в 18:00.

Северные районы Сумской области начали обстреливать около 17:00. Под минометный обстрел попало село Бачевск Эсманской территориальной громады Шосткинского района, где в течение часа зафиксировано 8 "приходов" с территории Российской Федерации.

"Далее враг совершил артиллерийский обстрел с. Вольная Слобода. Вероятно из самоходных артиллерийских установок по мирному населенному пункту было выпущено 37 снарядов. В результате обстрела повреждены два домохозяйства, забор и хозяйственные постройки, а также линии электропередач", - добавляют в ОК "Північ".

Смотрите также: За сутки на Сумщине зафиксировано почти 200 "прилетов". Рашисты били из минометов, САУ и РСЗО. ФОТО















В 18:30 враг осуществил обстрел Шалыгинской территориальной громады, вероятно из САУ выпущено четыре снаряда. Далее по окрестностям сел громады враг совершил обстрел из РСЗО (30 реактивных снарядов).

По результатам обстрелов о потерях среди местного населения информация не поступала.