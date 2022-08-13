Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы города, - Терехов. ФОТО

Сегодня ночью оккупанты снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, от ночных обстрелов Харькова пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы.

"Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками иссечено несколько троллейбусов", - информирует глава города.

Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных заведений, транспорта, а людей их жилья", - добавляет Терехов.







По его словам, обошлось без жертв и раненых.