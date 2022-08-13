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Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы города, - Терехов. ФОТО

Сегодня ночью оккупанты снова обстреляли Харьков.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, от ночных обстрелов Харькова пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы.

"Пострадал колледж, повреждены коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, осколками иссечено несколько троллейбусов", - информирует глава города.

Там, куда попали вражеские ракеты, нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало военные объекты. Они бьют исключительно по гражданской инфраструктуре, пытаясь лишить нас учебных заведений, транспорта, а людей их жилья", - добавляет Терехов.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы города, - Терехов 01
Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы города, - Терехов 02
Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы города, - Терехов 03

По его словам, обошлось без жертв и раненых.

Автор: 

обстрел (27860) ракеты (3615) Харьков (7575) Терехов Игорь (258)


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ruzke kurwy !
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13.08.2022 08:48 Ответить
Знову ж таки для України є один варіант (крім залізного купола, і таке інше) - завдавати ударів по Білгороду та іншим кацапським населеним пунктам.
Добре ще було б визнати той же Білгород, Курськ, Воронеж та ін. території окупованими кацапстаном.
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13.08.2022 09:09 Ответить
вибач! тобі бракує окупованих територій? в нас недостатньо цілей для враження? згадай приказку "дурень думкою багатіє" та "усьому свій час"
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13.08.2022 09:50 Ответить
 
 