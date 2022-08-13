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Новости Фото Война
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Войска РФ атакуют Бахмут со стороны Попасной, произошло очередное сражение вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ атакуют Бахмут со стороны Попасной, произошло очередное сражение вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ. В захваченных городах враг прибегает к новым методам мобилизации в обмен на продовольствие собирает информацию о мужчинах у пожилых людей.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, враг выжигает землю на въездах в Луганскую область, потому что не может преодолеть эти несколько километров.

"Трудно посчитать, сколько тысяч снарядов выдержала эта территория свободной Луганщины за последние месяц-полтора. Оккупанты часами отрабатывают артиллерией, а затем штурмуют с нескольких сторон сразу. 12 августа они попытались атаковать в районах Лисичанского НПЗ и Белогоровки, но разведка боем завершилась очередным отступлением. Пытались продвинуться со стороны Попасной в направлении Бахмута", - отметил он.

По данным Гайдая, около десяти раз захватчики бросались в разведку, впрочем, украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага, который продвигался по этим направлениям.

В течение суток вблизи девяти населенных пунктов россияне наносили авиаудары.

За последнюю ночь ими выпущены три ракеты, четырежды применена реактивная и ствольная артиллерия, дважды - минометы, еще два раза отражены танковые наступления врага.

Войска РФ атакуют Бахмут со стороны Попасной, произошло очередное сражение вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ, - Гайдай 01
Войска РФ атакуют Бахмут со стороны Попасной, произошло очередное сражение вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ, - Гайдай 02
Войска РФ атакуют Бахмут со стороны Попасной, произошло очередное сражение вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ, - Гайдай 03
Войска РФ атакуют Бахмут со стороны Попасной, произошло очередное сражение вблизи Белогоровки и Лисичанского НПЗ, - Гайдай 04

Между тем, в оккупированных городах Луганщины россияне прибегают к новым методам принудительной мобилизации.

"Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Оставляют на дежурство возле закрытых подъездов военных, которые ожидают, что кто-то из жителей мужского пола либо выйдет, либо попытается вернуться домой. Кстати, большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся", - добавляет Гайдай.

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Автор: 

армия РФ (19674) Северодонецк (333) мобилизация (2812) Бахмут (1604) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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все неймется тварям
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13.08.2022 07:58 Ответить
Лисичанский нпз?
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13.08.2022 08:07 Ответить
Він майже на кордоні області. ЗСУ ще досі утримують два села в Луганській області.
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13.08.2022 08:21 Ответить
Мала Земля,Велика Земля. Тримайтесь
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13.08.2022 08:18 Ответить
А что Серега еще не все сдал? Все так же фоточки постит?
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13.08.2022 09:55 Ответить
Недоперепил, Андрейка?
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13.08.2022 16:10 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Благаю
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13.08.2022 10:35 Ответить
 
 