Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из "Града", изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко. ФОТО

Минувшей ночью оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь снова под вражеским огнем... Российская армия ударила по двум районам - Никопольскому и Криворожскому. Никополь враг обстрелял из "Градов". Направил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов", - отмечает он.

По словам Резниченко, в городе изуродованы 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад.

Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады.

"Люди не пострадали", – добавляет он.













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Также сообщается, что по Криворожскому району враг ударил из "Ураганов". Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую громады.

К счастью, без разрушений и пострадавших.

В других районах области сейчас спокойно.