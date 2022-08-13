Враг ударил по двум районам Днепропетровщины. По Никополю выпущено 30 снарядов из "Града", изуродованы многоэтажки и детский сад, - Резниченко. ФОТО
Минувшей ночью оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь снова под вражеским огнем... Российская армия ударила по двум районам - Никопольскому и Криворожскому. Никополь враг обстрелял из "Градов". Направил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов", - отмечает он.
По словам Резниченко, в городе изуродованы 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад.
Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады.
"Люди не пострадали", – добавляет он.
Также сообщается, что по Криворожскому району враг ударил из "Ураганов". Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую громады.
К счастью, без разрушений и пострадавших.
В других районах области сейчас спокойно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль