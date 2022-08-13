Враг нанес удары по Харькову и области. Есть раненые, среди них 13-летний парень в тяжелом состоянии, - Синегубов. ФОТО
Российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ночью зафиксировали 2 удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Двум женщинам в возрасте 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток враг обстреливал Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены дома и хозяйственные постройки.
По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали 3 гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском - женщина 84 лет и 13-летний парень, он в тяжелом состоянии.
"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники надежно удерживают позиции и продолжают уничтожать врага", - добавил Синегубов.
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