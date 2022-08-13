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Враг нанес удары по Харькову и области. Есть раненые, среди них 13-летний парень в тяжелом состоянии, - Синегубов. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удары по Харькову и населенным пунктам области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг нанес удары по Харькову и области. Есть раненые, среди них 13-летний парень в тяжелом состоянии, - Синегубов 01

Ночью зафиксировали 2 удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа. Взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Двум женщинам в возрасте 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.

Враг нанес удары по Харькову и области. Есть раненые, среди них 13-летний парень в тяжелом состоянии, - Синегубов 02

Отмечается, что в течение суток враг обстреливал Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены дома и хозяйственные постройки.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали 3 гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском - женщина 84 лет и 13-летний парень, он в тяжелом состоянии.

Смотрите также: Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Пострадал центр, Немышлянский и Слободской районы города, - Терехов. ФОТО

"На линии столкновения продолжаются боевые действия. Наши защитники надежно удерживают позиции и продолжают уничтожать врага", - добавил Синегубов.



Враг нанес удары по Харькову и области. Есть раненые, среди них 13-летний парень в тяжелом состоянии, - Синегубов 03
Враг нанес удары по Харькову и области. Есть раненые, среди них 13-летний парень в тяжелом состоянии, - Синегубов 04
Враг нанес удары по Харькову и области. Есть раненые, среди них 13-летний парень в тяжелом состоянии, - Синегубов 05

Автор: 

обстрел (27860) Харьков (7575) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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Знову ж таки для України є один варіант (крім залізного купола, і таке інше) - завдавати ударів по Білгороду та іншим кацапським населеним пунктам.
Добре ще було б визнати той же Білгород, Курськ, Воронеж та ін. території окупованими кацапстаном.
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13.08.2022 09:19 Ответить
Руйнування Харкова, за кремльовсько-оманським планом, успішно йде з початку вторгнення кацапів в Україну.
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13.08.2022 10:29 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.08.2022 10:44 Ответить
Харьков отдали на растерзание!
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13.08.2022 13:28 Ответить
 
 