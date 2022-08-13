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В России распространяют фейк о размещении военной техники на территории церкви в Павлограде, - глава облсовета. ФОТО

кремль

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что украинские войска вроде бы размещают технику на территориях гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Прекратит ли когда-нибудь Россия врать? Возможно, но это не точно. Из последнего: по данным Минобороны РФ, на территории церкви в Павлограде "националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО". Ранее они писали о тяжелом вооружении в наших музеях, теперь им уже наши церкви не угодили. Людям со здравым смыслом трудно представить, как в мирном городе в церкви можно разместить реактивные системы залпового огня. Но мы сейчас о россиянах говорим - откуда там здравому смыслу взяться?" - написал Лукашук.

По его словам, никаких РСЗО в церкви никогда не было и нет. Россия – это страна-террорист, которая всегда распространяет циничную ложь, чтобы оправдывать свои преступления.

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В России распространяют фейк о размещении военной техники на территории церкви в Павлограде, - глава облсовета 01

Автор: 

армия РФ (19674) Павлоград (153) россия (96184) Днепропетровская область (4079)


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Топ комментарии
+10
Покуй. Досить звертати увагу і забивати інформпростір кацапською маячнею.
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13.08.2022 10:29 Ответить
+5
Украина построила секретный завод и фабрику по производству боевых гусей утей..и прочих пернатых птиц .а также лабораторию которая уничтожает крыс путлера от простого мобильного телефона...позвонил на номер ********** или Соловьева..взял трубку и тут же сдох...
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13.08.2022 10:46 Ответить
+5
Писати новини на росії дуже просто. Описуєш те, що робиш сам, але кажеш, що це Україна
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13.08.2022 11:05 Ответить
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Покуй. Досить звертати увагу і забивати інформпростір кацапською маячнею.
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13.08.2022 10:29 Ответить
Нехай самі виведуть свою зброю з маріупольської лікарні!
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13.08.2022 10:38 Ответить
Значит на днях там буде гаряче
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13.08.2022 10:42 Ответить
Украина построила секретный завод и фабрику по производству боевых гусей утей..и прочих пернатых птиц .а также лабораторию которая уничтожает крыс путлера от простого мобильного телефона...позвонил на номер ********** или Соловьева..взял трубку и тут же сдох...
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13.08.2022 10:46 Ответить
Писати новини на росії дуже просто. Описуєш те, що робиш сам, але кажеш, що це Україна
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13.08.2022 11:05 Ответить
А у кого ото научились туда грады ставить? А может напомнить как с балконов Донецка и Луганска в 14 г снимали на смартфоны и в сеть сдуру выкладывали местные счастливые, что дождались кого звали, всякие там танки, КамАЗы во дворах понаехавших братаны кацапские! Дурной пример заразительный.
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13.08.2022 11:10 Ответить
А розміщувати військову техніку на ЗАЕС можна.
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13.08.2022 11:15 Ответить
Суки кацарылые, мы на своей земле, где хотим, там и размещаем. Когда разместим на ваших атомных станциях, тогда будете вонять. Фашисты-террористы.
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13.08.2022 11:23 Ответить
"Руzzкие патологические лжецы, которые вообще правду не говорят, врут всегда и везде, врут даже в ущерб себе."
(Winston Churchill)
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13.08.2022 11:47 Ответить
ботоксный мракобес - это отец лжи, вся рашистская помойка построена на смеси говна и брехни
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13.08.2022 12:53 Ответить
Так якби це їх зупиняло і без того обстрілювати церкви де по-визначенню не було нашої техніки.Їм що у церкві,що дитячий садок все одно у куда пускати ракети.
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13.08.2022 11:59 Ответить
яка ваша щуряча справа, за паребрік пі....те
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13.08.2022 13:35 Ответить
 
 