В России распространяют фейк о размещении военной техники на территории церкви в Павлограде, - глава облсовета. ФОТО

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что украинские войска вроде бы размещают технику на территориях гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Прекратит ли когда-нибудь Россия врать? Возможно, но это не точно. Из последнего: по данным Минобороны РФ, на территории церкви в Павлограде "националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО". Ранее они писали о тяжелом вооружении в наших музеях, теперь им уже наши церкви не угодили. Людям со здравым смыслом трудно представить, как в мирном городе в церкви можно разместить реактивные системы залпового огня. Но мы сейчас о россиянах говорим - откуда там здравому смыслу взяться?" - написал Лукашук.

По его словам, никаких РСЗО в церкви никогда не было и нет. Россия – это страна-террорист, которая всегда распространяет циничную ложь, чтобы оправдывать свои преступления.

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