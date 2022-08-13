Последствия обстрела Никополя: враг бил со стороны Энергодара. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью, 13 августа, враг со стороны Энергодара накрыл огнем город Никополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. Предварительно пострадавшие отсутствуют.

"На местах событий работают следственно-оперативные группы полиции. Полицейские продолжают фиксировать все военные преступления РФ, документируют каждый факт российской агрессии. По собранным материалам следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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