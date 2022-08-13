Последствия обстрела Никополя: враг бил со стороны Энергодара. ФОТОрепортаж
Сегодня ночью, 13 августа, враг со стороны Энергодара накрыл огнем город Никополь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт. Предварительно пострадавшие отсутствуют.
"На местах событий работают следственно-оперативные группы полиции. Полицейские продолжают фиксировать все военные преступления РФ, документируют каждый факт российской агрессии. По собранным материалам следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Один з артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції Цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.
Одночасно окупанти активно створюють «картинку» для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках.
До стели «Енергодар» на в'їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ. https://t.me/operativnoZSU/36258 https://t.me/operativnoZSU/36258
Оккупанты используют крупнейшую атомную станцию в Европе в качестве щита для обстрелов мирного населения г. Никополь, г. Марганец и прибрежных территорий. Именно это города одними из первых прочувствуют возможный взрыв на ЗАЭС.
Семьям никопольцев угрожают. Угрожают всему цивилизованному миру.
Это не личная проблема каждого - это проблема всего мира, которая требует немедленного решения!