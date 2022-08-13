На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты атаковали детский сад, школу, жилые дома и заводы. Есть убитые и раненые гражданские, среди травмированных трое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции Донецкой области.

Российские оккупанты наносили удары по домам и производственным мощностям в 11 населенных пунктах.

"Российская армия накрыла огнем Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Марьинку, пгт Северное, Карловку, Яковлевку, Галицыновку, Первомайское, Срибное. Враг ударил по мирному населению из авиации, ракетных комплексов "Искандер-9М723", реактивных систем "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерии. Разрушен и поврежден 101 объект - 94 жилых дома, детский сад, школа в с. Срибное, два завода и другие обьекті", - говорится в сообщении.

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Полицейские документировали военные преступления РФ. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.















