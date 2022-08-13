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На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция. ФОТО

Оккупанты атаковали детский сад, школу, жилые дома и заводы. Есть убитые и раненые гражданские, среди травмированных трое детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции Донецкой области.

На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция 01

Российские оккупанты наносили удары по домам и производственным мощностям в 11 населенных пунктах.

"Российская армия накрыла огнем Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Марьинку, пгт Северное, Карловку, Яковлевку, Галицыновку, Первомайское, Срибное. Враг ударил по мирному населению из авиации, ракетных комплексов "Искандер-9М723", реактивных систем "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерии. Разрушен и поврежден 101 объект - 94 жилых дома, детский сад, школа в с. Срибное, два завода и другие обьекті", - говорится в сообщении.

На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция 02

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Полицейские документировали военные преступления РФ. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция 03
На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция 04
На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция 05
На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция 06
На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция 07
На Донетчине зафиксированы более 100 разрушений за сутки вследствие вражеских обстрелов. Ранены 3 детей, - Нацполиция 08

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обстрел (27860) Нацполиция (16562) Донецкая область (9991)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.08.2022 10:54 Ответить
 
 