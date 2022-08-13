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Украинские воины на востоке сбили 4 вражеских беспилотника и штурмовик Су-25, - группировка Объединенных сил. ФОТОрепортаж

знищення

Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам потери на восточном направлении.

Об этом сообщается на странице группировки Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что за минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили 5 воздушных целей. В небе подбиты 4 российских беспилотника типа "Орлан-10", один из них - ночью. Также подбит вражеский штурмовик Су-25.

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Ранее подразделения противовоздушной обороны оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ликвидировали воздушную цель. Ими был сбит вражеский БПЛА "Орлан-10", который оккупанты планировали использовать для разведки позиций украинских сил.

Украинские воины на востоке сбили 4 вражеских беспилотника и штурмовик Су-25, - группировка Объединенных сил 01
Украинские воины на востоке сбили 4 вражеских беспилотника и штурмовик Су-25, - группировка Объединенных сил 02
Украинские воины на востоке сбили 4 вражеских беспилотника и штурмовик Су-25, - группировка Объединенных сил 03
Украинские воины на востоке сбили 4 вражеских беспилотника и штурмовик Су-25, - группировка Объединенных сил 04

Автор: 

авиация (2852) армия РФ (19674) беспилотник (3765) уничтожение (7249) потери (4430) ВСУ (6694)


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Топ комментарии
+12
это единственная проблема у тебя с которой ты проснулся сегодня ?
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13.08.2022 11:36 Ответить
+7
FV4333 Stormer
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13.08.2022 11:56 Ответить
+5
Підбито й збито - різні поняття, з різними наслідками. А безпосередньо на сайті угруповання об"єднаних сил пише "знищено". Цензор, навчіться грамотно подавати новини.
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13.08.2022 11:27 Ответить
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Підбито й збито - різні поняття, з різними наслідками. А безпосередньо на сайті угруповання об"єднаних сил пише "знищено". Цензор, навчіться грамотно подавати новини.
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13.08.2022 11:27 Ответить
это единственная проблема у тебя с которой ты проснулся сегодня ?
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13.08.2022 11:36 Ответить
Гепарди?
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13.08.2022 11:30 Ответить
не гепарды, но шо-то непонятное)
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13.08.2022 11:45 Ответить
FV4333 Stormer
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13.08.2022 11:56 Ответить
Так. Теж схожу фотку знайшов в інтернеті. Стормер!
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13.08.2022 12:11 Ответить
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13.08.2022 11:58 Ответить
На нижньому фото не "Козак" з ЗРК малої дальності від КБ "Луч"?
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13.08.2022 12:09 Ответить
Stormer від Alvis
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13.08.2022 13:31 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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13.08.2022 12:32 Ответить
дороговато по беспилотникам ракетами пулять, имхо, как минимум, если в условном тылу. надо бы а-ля Илон Маск запилить ракету с возвращением ценных частей.
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13.08.2022 13:10 Ответить
еще дороже по ним не пулять.
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13.08.2022 13:30 Ответить
Гарно,гарно.
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13.08.2022 14:15 Ответить
В такому ракурсі соняшників ще не бачив.
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13.08.2022 15:31 Ответить
 
 