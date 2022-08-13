Украинские воины на востоке сбили 4 вражеских беспилотника и штурмовик Су-25, - группировка Объединенных сил. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам потери на восточном направлении.

Об этом сообщается на странице группировки Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что за минувшие сутки войска противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ на востоке Украины уничтожили 5 воздушных целей. В небе подбиты 4 российских беспилотника типа "Орлан-10", один из них - ночью. Также подбит вражеский штурмовик Су-25.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 43,4 тыс. человек, 233 самолета, 193 вертолета, 1 856 танков и 4 115 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ранее подразделения противовоздушной обороны оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ликвидировали воздушную цель. Ими был сбит вражеский БПЛА "Орлан-10", который оккупанты планировали использовать для разведки позиций украинских сил.







