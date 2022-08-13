На территорию ЗАЭС оккупанты завезли два автобуса "массовки" и установили украинский флаг на своей САУ у въезда в Энергодар, - ГУР. ФОТО

Оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом

Об этом сообщается на странице Главного управления Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Один из артиллерийских ударов рашистов повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.

Одновременно оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль якобы "местных жителей и персонала". Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.

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К стеле "Энергодар" на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z". На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ.



