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На территорию ЗАЭС оккупанты завезли два автобуса "массовки" и установили украинский флаг на своей САУ у въезда в Энергодар, - ГУР. ФОТО

гур

Оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом

Об этом сообщается на странице Главного управления Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Один из артиллерийских ударов рашистов повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.

Одновременно оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль якобы "местных жителей и персонала". Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.

Смотрите также: Обстрел оккупантами Запорожья и области: полиция зафиксировала последствия. ФОТО

К стеле "Энергодар" на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z". На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ.

На территорию ЗАЭС оккупанты завезли два автобуса массовки и установили украинский флаг на своей САУ у въезда в Энергодар, - ГУР 01
На территорию ЗАЭС оккупанты завезли два автобуса массовки и установили украинский флаг на своей САУ у въезда в Энергодар, - ГУР 02

Автор: 

Минобороны (9423) разведка (4194) Запорожская область (3205) Энергодар (158)


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Топ комментарии
+32
Завдання спецслужб нейтралізовувати такі дії окупантів, а не констатувати факти.
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13.08.2022 12:04 Ответить
+29
Гнусні гниди, вонючі брехливі паскуди!
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13.08.2022 12:02 Ответить
+17
хаймарсом ****** по этой САУ , чтобы мало не показалось козлорылой мразоте
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13.08.2022 12:07 Ответить
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Гнусні гниди, вонючі брехливі паскуди!
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13.08.2022 12:02 Ответить
Завдання спецслужб нейтралізовувати такі дії окупантів, а не констатувати факти.
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13.08.2022 12:04 Ответить
хаймарсом ****** по этой САУ , чтобы мало не показалось козлорылой мразоте
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13.08.2022 12:07 Ответить
А ышшшо лудшее Эскалибурчиком да в саму башенку, да в лючок командирский та... От это был бы видосик, до Новааахведарафффки конечно далеко, но круче, чем ежедневные мультики мохнорылого аффффтара с Банковой, угу... *** 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:14 Ответить
Ветерок то северо-западный. Если шо - сами себе и нагадят радиацией.
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13.08.2022 12:07 Ответить
Їм пофігу - буде черговий привід тєснєє сплатіцца вокруг вождя.
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13.08.2022 12:08 Ответить
У них бабыисчонаражают... ежели чо 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:16 Ответить
а мозгів то нема самі би подумали як може бути український прапор в повністью окупованому місті чи орки такі добрі що дозволили
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13.08.2022 12:07 Ответить
Это ДРГ на гаубице
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13.08.2022 12:24 Ответить
Та они по жизни *******... Как цап... он и в Африке бивень слонячий 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:09 Ответить
А номери львівські чого не начепили?
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13.08.2022 12:09 Ответить
Ну ты их уж как *********, так ********* 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.08.2022 12:18 Ответить
в Грузии на польские гранатометы писали, что это написано на украинском, а наши красные пластиковые транзитные номера называли дипломатическими))))
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13.08.2022 12:51 Ответить
Боиовии дрон ім на бошку
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13.08.2022 12:10 Ответить
Про цей піон ще вчора повідомляли енергодарці, але щось ніхто так і не знищив, хоч казали, що стоїть на видному місці без перешкод поруч, молодці!
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13.08.2022 12:11 Ответить
"До стели "Енергодар" на в'їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" із нанесеною білою фарбою літерою "Z". На САУ піднято синьо-жовтий український прапор." Рашистов уже убивает радиация ЗАЭС. Какой вменяемый пропагандист нанесет на Пион и рашистскую Z и украинский флаг. Поэтому задача нашей разведки нанести там же рядышком турецкий флаг: и делов на копейку и путлер в очередном бункерном капуте.
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13.08.2022 12:13 Ответить
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13.08.2022 12:19 Ответить
Зверніть увагу на напис на коробці нагорі

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13.08.2022 12:28 Ответить
Дебилы кацапские действуют правилами "деды воевали",другие "вторая армия мира" не освоила, причина, отсутствие мозгов
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13.08.2022 12:29 Ответить
Ох і мразь , ці кляті кацапи !
Іх потрібно безжалісно знищувати всіма способами , так як це НЕ люди ,
а якісь неземні істоти 🤬
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13.08.2022 12:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Dbu7FzT8QZ0&t=3s Симметричная бавовна: что ждет шизофашистов в случае подрыва Запорожской АЭС
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13.08.2022 12:37 Ответить
А есть какие то АЭС на Рабсее в досягаемости из Украины хаймарсами или загадочным "крымским" оружием?
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13.08.2022 12:38 Ответить
Кацапчеги, подумайте дважды , можем в**бать не меньше👊
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13.08.2022 12:41 Ответить
Нічого не змінюється в тактиці каазламордих... Як колись переодягались у форму ОУН НКВДшники і знищували села, так і зараз схоже діють.. привезенних в автобусах можуть показово знищити...
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13.08.2022 12:42 Ответить
Знищать... ну і хєр з ними, ЗСУ ********** зекономить
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13.08.2022 12:47 Ответить
может просто "Z" забыли стереть ? )
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13.08.2022 14:28 Ответить
«В России лишь одна десятитысячная часть наличных мозгов работала кое-как».
Д. Писарев © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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13.08.2022 13:12 Ответить
Ця книга, не Писарєва, а Скальковського, який брав вислови відомих російських людей про Росію, її народу, різні стани, державні інститути, культурного і суспільного життя. Деякі з них можуть здатися жорстокими і необ'єктивними, деякі виявляють причиною своєї появи хвилинний настрій, емоцію, інші ж здивують вражаючою точністю.. Коля, я б хотів, щоб українці, теж задумалися про себе, про своє місце в світі і історії якщо людина перестає думати про себе критично, вона перестає бути людиною. А так спасибі, що нагадав, перечитаю із задоволенням
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13.08.2022 14:01 Ответить
І ще трохи, якщо не заважаю. Говорити, а тим більше думати про себе критично, це не тільки дуже корисно, але і вкрай конструктивно)))Мої приклади. Я задумався, що я багато палю, (3 пачки на добу) важко, але кинув, 15 років тому і дуже радий. Потім, задумався навіщо я випиваю ввечері гр.200 горілки, вранці в'яленький)) 10 років горілку не п'ю взагалі, тільки сухе вино, але це ритуал, а не потреба. Я в молодості, активно займався спортом, а ось після 40, піднабрав вагу, що? Жорстока критика себе, щоденний велотренажер, гантелі... Микола, критикувати себе треба частіше, жорстко і мотивовано. Удачi)).
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13.08.2022 14:22 Ответить
Одна я вижу какой то зелёный флаг?
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13.08.2022 17:40 Ответить
 
 