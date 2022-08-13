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В трех городах Донетчины госпитализированы в больницы 16 человек, получивших ранения вследствие вражеских обстрелов, - ГСЧС. ФОТО

дснс

В Донецкой области ГСЧС помогли госпитализировать 16 гражданских граждан.

Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области спасатели доставили в больницы 16 раненых граждан, пострадавших от вражеских обстрелов. 7 мужчин и 9 женщин на автомобилях скорой медицинской помощи доставлены в лечебные учреждения Бахмута и Краматорска.

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Они получили ранения вследствие обстрелов городов Бахмут, Торецк и Краматорск и нуждались в неотложной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что российская армия накрыла огнем Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Марьинку, пгт Северное, Карловку, Яковлевку, Галицыновку, Первомайское, Срибное. Враг ударил по мирному населению из авиации, ракетных комплексов "Искандер-9М723", реактивных систем "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерии.

В трех городах Донетчины госпитализированы в больницы 16 человек, получивших ранения вследствие вражеских обстрелов, - ГСЧС 01
В трех городах Донетчины госпитализированы в больницы 16 человек, получивших ранения вследствие вражеских обстрелов, - ГСЧС 02

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жертвы (2097) Донецкая область (9991) ГСЧС (5018)


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