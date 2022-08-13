Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Российский террор направлен прежде всего на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу.

Об этом в фейсбуке сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Они ничего не могут сделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы с вами", - обращается глава государства к украинцам.

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