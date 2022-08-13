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Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Российский террор направлен прежде всего на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу.

Об этом в фейсбуке сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Они ничего не могут сделать с нами на поле боя. Наши защитники очень крепкие. Такими же крепкими должны быть и мы с вами", - обращается глава государства к украинцам.

Смотрите также: "Для нашей победы в войне западное оружие имеет ключевое значение", - Зеленский. ВИДЕО

Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 01
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 02
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 03
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 04
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 05
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 06
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 07
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 08
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 09
Российский террор направлен на то, чтобы сломать нашу внутреннюю силу, - Зеленский 10

Автор: 

Зеленский Владимир (20867)


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Топ комментарии
+15
давай лучше бухти как шашлыки бороздят Буковель
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13.08.2022 12:34 Ответить
+13
а как ват такое???

Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
Oleksii: Замисліться: Ніяких рейтингів з 24.02.2022 пересічний українець не бачив, дякувати Богу,бо війна і тільки кончений виродок міг би думати про якісь рейтинги у час,коли Україна захлинається кров'ю. Увага,запитання:Про які рейтинги говорить Арєстовіч і де він міг їх бачити?
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13.08.2022 12:37 Ответить
+9
І знову ні слова про путіна...
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13.08.2022 12:36 Ответить
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давай лучше бухти как шашлыки бороздят Буковель
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13.08.2022 12:34 Ответить
Страхіття 21 вік -- тре держатись
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13.08.2022 12:35 Ответить
І знову ні слова про путіна...
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13.08.2022 12:36 Ответить
а как ват такое???

Дмитрий Чекалкин @Chekalkin
Oleksii: Замисліться: Ніяких рейтингів з 24.02.2022 пересічний українець не бачив, дякувати Богу,бо війна і тільки кончений виродок міг би думати про якісь рейтинги у час,коли Україна захлинається кров'ю. Увага,запитання:Про які рейтинги говорить Арєстовіч і де він міг їх бачити?
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13.08.2022 12:37 Ответить
Знову нормальна людина лише на третьому місці
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13.08.2022 12:40 Ответить
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13.08.2022 12:54 Ответить
Сучий потрох,вот ты гнида Люся,гибнут люди,а он рейтинги считает,иди тварь откормленая на фронт врагов считай!
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13.08.2022 12:44 Ответить
У сценарії цього нема.
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13.08.2022 12:45 Ответить
Яке воно огидне, ніхто твоїм словам не вірить, а справами своїми ти вже заробив собі пару пожиттєвих.
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13.08.2022 12:43 Ответить
"Уменьшение обстрелов мы видим, и это отмечают военные. Они уменьшились в последние 7-10 дней. Уменьшились значительно", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что, к сожалению, бывают и потери.

"Слава Богу, что это гремит гром, а не звучат выстрелы, - прокомментировал он доносящиеся раскаты грома и добавил: - Не знаю, насколько это будет долго. Будем для этого все делать".

https://politics.segodnya.ua/politics/gremit-grom-a-ne-zvuchat-vystrely-zelenskiy-posetil-peredovuyu-1556859.html

Ну и что ты сделал, наркозеледент? Твои же слова чуть более года, *****, года назад. Маленькие дети в районе года от рождения начинают делать свои первые самостоятельные шаги. А ты что, в свои 44 года так и не научился делать самостоятельные шаги как патриот Украины? Просто тебе текст по дебильному написан?
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13.08.2022 12:48 Ответить
Кон-чен-ый
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13.08.2022 12:52 Ответить
А про х..уйла ни слова, про медведа и шойгу! Сцыт клоун!
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13.08.2022 12:55 Ответить
Це його началнікі,табу.
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13.08.2022 13:09 Ответить
Україні нічого не загрожує окрім гнид живущих в Україні.
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13.08.2022 13:09 Ответить
Ну тебе хрен зламаєш. Ти ж у нас Тойшоневтік.
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13.08.2022 13:28 Ответить
Клоун,зеля,не российский, а рассейский!!!ощущаешь разницу хор и хер???писала тебе мудаку,верни назв нам Рос,краина.Как вернуть Крым,сказать,что мы роськие от р Рось. Болван ты и нехрысть,неуч
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13.08.2022 13:46 Ответить
Бляха. Вся діяльність зеленої шобли теж спрямована, щоб позбавити українців надії на краще майбутнє і це працює синхронно з рашистським террором. Коли вже народ побачить гниле нутро цього циніка ?
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13.08.2022 18:53 Ответить
 
 