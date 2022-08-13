На горе Савчин на Закарпатье продолжается масштабный пожар, огонь выжег 90 га, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье ГСЧС работают над ликвидацией пожара в лесах Карпат.

Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

12 августа в ГСЧС от работников лесхоза поступила информация о необходимости привлечения подразделений ГСЧС в связи с распространением пожара. В 16:25 возгорание лесной подстилки локализовано на площади около 25 га.

Тушение огня осложнено труднодоступной горной местностью (средняя высота около 500 м). По данным ГСЧС, огонь уже уничтожил 90 гектаров. В настоящее время над ликвидацией пожара работают более 200 человек, привлечены 20 единиц техники.

Помогает спасателям и местное население. Авиация ГСЧС продолжает осуществлять сбросы воды на очаги пожара. С начала проведения ликвидационных работ произведено 60 сбросов.

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