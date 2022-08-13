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На горе Савчин на Закарпатье продолжается масштабный пожар, огонь выжег 90 га, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье ГСЧС работают над ликвидацией пожара в лесах Карпат.

Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

12 августа в ГСЧС от работников лесхоза поступила информация о необходимости привлечения подразделений ГСЧС в связи с распространением пожара. В 16:25 возгорание лесной подстилки локализовано на площади около 25 га.

Тушение огня осложнено труднодоступной горной местностью (средняя высота около 500 м). По данным ГСЧС, огонь уже уничтожил 90 гектаров. В настоящее время над ликвидацией пожара работают более 200 человек, привлечены 20 единиц техники.

Помогает спасателям и местное население. Авиация ГСЧС продолжает осуществлять сбросы воды на очаги пожара. С начала проведения ликвидационных работ произведено 60 сбросов.

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На горе Савчин на Закарпатье продолжается масштабный пожар, огонь выжег 90 га, - ГСЧС 01

На горе Савчин на Закарпатье продолжается масштабный пожар, огонь выжег 90 га, - ГСЧС 02
На горе Савчин на Закарпатье продолжается масштабный пожар, огонь выжег 90 га, - ГСЧС 03
На горе Савчин на Закарпатье продолжается масштабный пожар, огонь выжег 90 га, - ГСЧС 04

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лес (633) пожар (5969) ГСЧС (5018) Закарпатская область (2609)


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Топ комментарии
+5
Якась курва отримала від кацапів гроші...
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13.08.2022 13:08 Ответить
+2
лес в цене полез вверх, все кинулись скупать дрова , вот и пожар образовался ,, вдруг ,, . а кто скупил все лесопилки на Закарпатье ? ..........правильно - зеленый директор одной известной сети супермаркетов .
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13.08.2022 13:08 Ответить
+2
Взагалі на Закарпатті з початком війни аномальна кількість пожеж (підпалів)порівняно з таким періодом минулого року.

Потрібно створювати народні лісові дружини при поліції і затримувати паліїв і давати пожиттєве

потрібно петицію терміново !
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13.08.2022 15:17 Ответить
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Якась курва отримала від кацапів гроші...
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13.08.2022 13:08 Ответить
лес в цене полез вверх, все кинулись скупать дрова , вот и пожар образовался ,, вдруг ,, . а кто скупил все лесопилки на Закарпатье ? ..........правильно - зеленый директор одной известной сети супермаркетов .
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13.08.2022 13:08 Ответить
Штучна пожежа, щоб вирізати ліс на дрова. Українців зову мають за ідіотів. Ну і об`єм 90 гектарів принесе організаторам мільйони доларів.
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13.08.2022 13:22 Ответить
Амбітних хлопців взагалі ніщо не цікавить. Подивіться до чого призвела оптимізація лісгоспів на Закарпатті? В Ужгородському лісгоспі і в Закарпатті ніколи не було таких масштабних пожеж, як зараз
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13.08.2022 13:28 Ответить
ліс вкрали а потім підпалили
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13.08.2022 14:01 Ответить
а по спутникам разве не видно? когда украли, когда спалили. при желании и найти можно не сильно напрягаясь.
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13.08.2022 14:17 Ответить
вава найвеличніший поїхав на шашлики?
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13.08.2022 14:05 Ответить
Дуже шкода Ліси і так повирубали дуже багато
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13.08.2022 14:42 Ответить
Взагалі на Закарпатті з початком війни аномальна кількість пожеж (підпалів)порівняно з таким періодом минулого року.

Потрібно створювати народні лісові дружини при поліції і затримувати паліїв і давати пожиттєве

потрібно петицію терміново !
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13.08.2022 15:17 Ответить
ліпше по лісу кататися з представниками воєнкомів та поліцією , будуть заготовлювати кругляк для бліндажів на лінії фронту
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13.08.2022 16:14 Ответить
 
 