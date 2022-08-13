Предотвращена утечка информации о расположении Сил обороны столицы. Задержан информатор врага, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала 35-летнюю жительницу Киева, действовавшую в интересах страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензорр.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектов критической инфраструктуры Киева.
"Соответствующие фото- и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый телеграм-канал", - говорится в сообщении.
Контрразведчики задержали информатора при попытке передать очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города.
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.
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