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Новости Фото Война
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Предотвращена утечка информации о расположении Сил обороны столицы. Задержан информатор врага, - СБУ. ФОТО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Служба безопасности Украины задержала 35-летнюю жительницу Киева, действовавшую в интересах страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензорр.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектов критической инфраструктуры Киева.

"Соответствующие фото- и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый телеграм-канал", - говорится в сообщении.

Контрразведчики задержали информатора при попытке передать очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города.

Предотвращена утечка информации о расположении Сил обороны столицы. Задержан информатор врага, - СБУ 01

Предотвращена утечка информации о расположении Сил обороны столицы. Задержан информатор врага, - СБУ 02
Предотвращена утечка информации о расположении Сил обороны столицы. Задержан информатор врага, - СБУ 03

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Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

Автор: 

армия РФ (19674) Киев (25682) контрразведка (496) СБУ (20042) шпионаж (1410) коллаборационизм (883)


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Топ комментарии
+35
Корова тупорила. Навіть російською з помилками пише. Якась вата з місцевих або "пєрєсєлєнка"
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13.08.2022 13:12 Ответить
+25
Довічне з повною конфіскацією. На зоні співкамерниці самі вирішать, скільки буде тривати це довічне.
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13.08.2022 13:17 Ответить
+25
Специально для таких гнид, нужен трибунал по законам военного времени. Сколько людей могли бы погибнуть из-за одной твари
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13.08.2022 13:22 Ответить
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Корова тупорила. Навіть російською з помилками пише. Якась вата з місцевих або "пєрєсєлєнка"
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13.08.2022 13:12 Ответить
у нее такая фигура,с обвисшей задницей,что можно без скромности запускать на зону,там о ней позаботятся !
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13.08.2022 13:34 Ответить
Переселенка. Или с Партии Регионов, Ахметовская подстилка.
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13.08.2022 13:58 Ответить
Довічне з повною конфіскацією. На зоні співкамерниці самі вирішать, скільки буде тривати це довічне.
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13.08.2022 13:17 Ответить
от кобыла упоротая... ***** крашенная !
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13.08.2022 13:18 Ответить
Специально для таких гнид, нужен трибунал по законам военного времени. Сколько людей могли бы погибнуть из-за одной твари
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13.08.2022 13:22 Ответить
Не могли бы, а уже погибли и продолжают гибнуть. Хорошо бы, такие гниды исчезали до приезда полиции и СБУ.
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13.08.2022 13:36 Ответить
Надіть каску на голову і пустити через лінію фронту і не нехай йде до "своїх"! Якщо друзі не відправлять по дорозі на той світ, то хоч влаштують колективну любов!
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13.08.2022 13:24 Ответить
Колективна любов ій піде тільки на користь , краще посадити іі на коляку 😡
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13.08.2022 13:59 Ответить
зачем ей каска??
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13.08.2022 14:57 Ответить
навіщо блурити суку, хай її впізнають рідні, сусіди, знайомі
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13.08.2022 13:26 Ответить
Місцевість, де її затримано, можна впізнати. Можливо вона з того района. Тілобудова в неї специфічна, тож сподіваюсь хтось з місцевих її впізнає.
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13.08.2022 19:02 Ответить
За неделю в Харькове поймал 60!!!предателей,это много!а сколько не поймали?
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13.08.2022 13:30 Ответить
Особое внимание надо уделять женскому полу...
Среди них много крыс путлера...Одну из них недавно замочили ...путлер присвоил дохлячке звание Херой рабZeи...
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13.08.2022 13:33 Ответить
Лахудру товстос@раку запроторити за грати , бажано дати пожиттєве , оскільки у нас немає смертноі кари , на яку ця с@ ка заслуговує 🤬
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13.08.2022 13:57 Ответить
Вже не перший раз помічаю що затримані рашистські агенти вдягають одяг з українською символікою чи український прапор мають в квартирі. Очевидно їх заздалегідь інструктують таким чином маскуватися.
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13.08.2022 14:02 Ответить
Скоріше за все "наші люді" з терен донбасу. Відпустять під заставу, буде далі допомогати кацапам...
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13.08.2022 14:06 Ответить
Нахіба їй (це вже вчергове) тулять ту статтю, розраховану на несвідомих випадкових дописувачів у соцмережах? Вона СВІДОМО збирала й передавала інформацію. Це шпигунство. Санкція там суворіша. Ну й державна зрада - довіском.
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13.08.2022 14:14 Ответить
Безугла?
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13.08.2022 14:14 Ответить
Безугла?
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13.08.2022 14:16 Ответить
Зачем лица этих мразей прятать? Во время войны Закон о защите персональных данных для предателей и вражеских шпионов не должен работать. Пусть все видят их лица - соседи по дому, родственники, друзья.
Сейчас никаких любезностей и деликатного отношения к вражеских агентам не должно быть.
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13.08.2022 15:05 Ответить
Невже бузмозглу затримали?
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13.08.2022 16:05 Ответить
это была единственная оставшаяся возможность исполнения мечты похудеть. И она близка к реализации.
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13.08.2022 16:18 Ответить
Расстрелять эту тварь на месте.
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13.08.2022 18:59 Ответить
Кто то помнит окончительные вердикты суда по каллаборантам за 8 лет войны?
На ум приходит Штэпа и др мэры...
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14.08.2022 02:01 Ответить
 
 