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2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР. ФОТО

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконного обогащения в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 01

"Ежедневная незаконная прибыль составляла 2 миллиона гривен. В мае текущего года решением Совета обороны Запорожской области был утвержден Порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины. Согласно ему украинцы должны подавать соответствующие заявки, которые рассматриваются уполномоченными лицами и на их основе формируются соответствующие списки. Но отдельные "делки" Запорожской ОВА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за "скорое" и положительное рассмотрение таких заявок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса.

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"Сегодня, 13 августа, работники ГБР провели более 20 обысков в Запорожской ОВА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. Среди прочего следователи ГБР задержали одного из посредников "на горячем" в момент передачи средств на сумму 1 400 дол. США за "положительное" рассмотрение заявления лица", - добавили в ГБР.

2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 02

2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 03
2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 04
2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 05
2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 06
2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 07
2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 08
2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 09
2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 10
2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР 11


Автор: 

обыск (1904) Запорожская область (3205) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+19
Я щось не зрозумів!
Тобто громадяни України - мешканці Запорізької області їздять через лінію фронту (яку накуй "лінію зіткнення", у нас війна чи куй собачий?) на сторону, окуповану орками?

Тобто, ****, ми тут у Київській області зустрічали орків зі старими ментовськими калашами і коктейлями молотова, а там громадяни України вільно і по своїй волі їздять до орків?
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13.08.2022 13:30 Ответить
+15
А хто ж призначив цю Військову Адміністрацію?
Чи не БоНеВтік?
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13.08.2022 13:29 Ответить
+11
Нужен расстрел! Пока война не кончится не до либерализма ЕС...
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13.08.2022 13:24 Ответить
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Нужен расстрел! Пока война не кончится не до либерализма ЕС...
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13.08.2022 13:24 Ответить
Та ні, почекаай! Куй з ними, з чиновниками, вони завжди щось *******.
Я хочу зрозуміти: мешканці Запорізької області за волі їздять через лінію фронту на окуповані території? Під час війни?
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13.08.2022 13:35 Ответить
Так,і не тільки запоріжської,усіх областей які межують з фронтом,а ще з білопараші може заїхати люба істота.
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13.08.2022 13:45 Ответить
Ничего не поменялось! крысы во время войны,и до войны,и после будут,это система!!!даст взятку,поделиться с другими крысами!и все! Слава Украине!
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13.08.2022 13:50 Ответить
Так, і це не був секрет. Є достатньо причин на то. А також безліч волонтерів і т.д. А ще, виїзжають не по зеленому коридору.
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13.08.2022 13:58 Ответить
ВСЕХ отправить НА РАЗМИНИРОВАНИЕ !!! ....... . .( без миноискателей )
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13.08.2022 15:12 Ответить
....а більша частина там ще й живе.. .
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17.08.2022 15:59 Ответить
Когда это они упели такой стационарный пункт пропуска на лінії розмежування забабахать ? И ведь обтрелов 100% не опасались . Поистине война для лохов и бизнесу не мешает .
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13.08.2022 13:29 Ответить
Це не пункт пропуску. Це місцевий авторинок. Ця схема діяла ХЗ з коли. А ціна занижчена там брали з 2-4.5 т. $
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13.08.2022 14:40 Ответить
А хто ж призначив цю Військову Адміністрацію?
Чи не БоНеВтік?
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13.08.2022 13:29 Ответить
Я щось не зрозумів!
Тобто громадяни України - мешканці Запорізької області їздять через лінію фронту (яку накуй "лінію зіткнення", у нас війна чи куй собачий?) на сторону, окуповану орками?

Тобто, ****, ми тут у Київській області зустрічали орків зі старими ментовськими калашами і коктейлями молотова, а там громадяни України вільно і по своїй волі їздять до орків?
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13.08.2022 13:30 Ответить
Виїздять в основному ті хто займаєтьсяя євакуацією з Запорізької,Донецької,Херсонської областей це у них досить прибутковий бізнес, дуже багато повертається із за того що немає де і за що жити на підконтрольній території, виїхать виїхали а житла немає,кошти ВПО випоячуються з затримкою 2-3 місяці, та й прожити на 2200 грн неможливо в місті....Запорізька обласна військова адміністрація уе щось, я б розстріляв би їх в дворі і тільки б була польза..Євакуйовані представлені в основному самі собі..Шукають квартири ціни на аренду від 15 тис грн, у кого з євакуйованих такі кошти ,в одиниць....Щоб не їхали додому в окуповану територію треба умови зробити, а обл адміністрації це ні до чого вони погрязли в корупції...
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13.08.2022 14:58 Ответить
Мабудь це справедливе пояснення діла, схилен так теж вважати що коїться з переселенцями. Помикались помикались, та і до дому.. спробуй з дітьми чи старими на койкі місця побути місяць.. з ума схилишся . Грошове забезпечення для них, теж в пізду, на чебурек мабудь не достатньо після сплати аренд
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13.08.2022 15:15 Ответить
Кому война , а кому мать родная. Опять слуги народа обосрались!!
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13.08.2022 13:31 Ответить
Мінімум один Байрактар ТВ2
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13.08.2022 13:33 Ответить
Вже й розмежували.
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13.08.2022 13:40 Ответить
медведчуківська ворощук має на меті відбілитися після Чонгара, провальної евакуації, грошей абрамовічєй, та евакуації Азовців. Авца узбагойся! Пам'ять не коротка як у "приСлуг".
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13.08.2022 13:41 Ответить
Корупція, колаборанство та наведення під час військового стану це завжди був розстріл на місці! Може вже пора відновити цю норму в законодавстві?! Бо як населенню то закони швидко штампують, а як привести в почуття здурілих чиновників то тільки роблять вигляд!
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13.08.2022 13:41 Ответить
Так може не треба Запорізьку область від орків звільняти, якщо її мешканці ********** їздити через лінію фронту на окуповані території?
Який сенс тоді класти на Півдні тисячи життів захисників України, якщо цим "мешканцям" так подобаються окуповані території?
Це лижи не їдуть чи я?
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13.08.2022 13:42 Ответить
Слухайте, поїдьте туди на декілька днів, ви все зрозумієте. Є не тільки чорне і біле. Ніхто до орків не їде. Але достатньо причин у простого громадянина для такої дії.
Більше вам не пишу, бо ви болісно реагуєте. Важко вам бути не упередженим, якщо ви не звідти.
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13.08.2022 14:03 Ответить
теоретично може. цікаві причини по 1400 зелених спинок. обіцяю своєю реакцією нікому боляче не робити.
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13.08.2022 14:20 Ответить
А ви думаєте цікаво чекати в черзі від 3-х неділь? А якщо треба вигнати авто, яке коштує $40тис. то багато це 1400 чи ні? Є і інші причини. Є і комерційні грузи (ліки, продукти і т.д). І такса менша, там десь 700, хача можливо змінилася. Як мінім такси бути не повинно взагалі. І є можливість контролювати хто що везе.
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13.08.2022 14:32 Ответить
На жаль зараз є тільки "чорне" і "біле" - громадянин України або зрадник (колаборант).
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13.08.2022 14:41 Ответить
А як ви їх з дивану розрізняєте? Я про чорне і біле не стосовно громадян писав.
я не хочу продовжувати, ви не маєте поняття, що таке 6міс окупації. І слухати не хочете
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13.08.2022 15:25 Ответить
я думаю часть этих "предпринимателей" составляет 0,01 % населения. и вы считаете что всех остальных нужно списать на мусор. вы за кого вообще? ваши высказывания не поднимают патриотизма проживающим в аккупаци. можно даже бало бы при возможности набить рожу за эти слова тебе гнида!
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13.08.2022 14:13 Ответить
Проживаючі в окупації досі шукають ,щоб купити товари, продукти українського виробництва. І ті 0.0001 їм у цьому дещо допомагають. Не бачу зради.
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13.08.2022 14:35 Ответить
Та банальное выживание в условиях войны для начала---а уже потом всякая моралистика и словесный понос!
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13.08.2022 14:42 Ответить
Люди їдуть на окуповану територію тому, що в когось там залишились домашні тварини і тепер є нагода їх забрати звідти. Хтось їде забрати вціліли особисті речі - одяг, взуття, тощо. Хтось волонтерить та вивозить людей з окупованих територій, бо диванні експерти на це не здатні, вони можуть тільки отрутою бризкати на тих, що хтось щось робить більше ніж просто лежить на дивані. А хтось таки, на жаль, повертається додому, бо помикавшись без грошей, без житла по Україні розуміють, що вони нікому не потрібні в своїй країні. А там залишилось вціліле житло. Та ще багато інших причин. Не треба так категорично всіх осуджувати. Бо коли я бігла з Маріуполя, де тобі весь час була загроза життю, з собою взяла лише собаку, онуку, доньку та валізу. Все моє життя залишилося там.
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17.08.2022 09:57 Ответить
Це законний бізнес Верещук ?
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13.08.2022 13:46 Ответить
*****!
Немає слів!
Собаки, нічого святого.
На жаль в Запоріжжі відсотків 30%, на мою думку, коллаборанти.
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13.08.2022 13:54 Ответить
Якщо би ваш регіон попав в окупацію, ви би сильно здивувались. Даю гарантію. Мене Херсон і Запоріжжя навпаки здивували приємно - неймовірні. Терпіти потвор і чекати ЗСУ, допомагати хто як може, радіти обстрілам по оркам, навіть якщо це поруч з проживанням! А як херсонці поздоровляли один одного з «новофедорівкою» !)
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13.08.2022 14:08 Ответить
В нас орки біля села стояли, через річку Ірпінь, у сусідньому селі, 1,0-1,5 км від мого будинку. Бучанський район.
Але в нас не було ніякої "лінії розмежування", "тимчасового пункту пропуску", "порядку перетину лінії розмежування".
З цього берега були наші, з того - орки, замінований міст через річку і шоденні дуелі артилерії протягом лютого-березня. Ніякі волонтери туди не їздили, і цивільні не їздили. Бо все, що рухалось, відразу знищувалось.
Це вже бізнес якийся почався на "лінії розмежування", договорняки з кацапами, бо по іншому вони нікого не пустили би.
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13.08.2022 14:40 Ответить
Зрозуміло, але зважте, що у Вас то не було пів року… ч
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13.08.2022 14:46 Ответить
У Вас були бойові дії, а не окупація ! От якби ви пожили в окупації Ви б скільки відкритів зробили б про своїх односельців, що мабуть в уяві не можете представити. Ви виходили на мітинги на кулемети з Українським Прапором, зупиняли колони голими руками... коли всі місцеві депутати і влада пішла до орків так що стуліть то що розмовляє і читайте....
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13.08.2022 19:22 Ответить
Пішов ти на ***.. експерт ****
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13.08.2022 15:18 Ответить
Ну це *** вобще!
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13.08.2022 14:05 Ответить
Главный вопрос,а какого хера они ездят на окупированную територию и платят немалые гроши,наверное имеют ну очень большой интерес? Вот и делятся с этого интереса.
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13.08.2022 14:10 Ответить
Попадеш в окупацію, зрозумієш.....
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13.08.2022 19:24 Ответить
А вам волшебное имя Злата о чем нибудь говорит? Или вы вчера в Запорожье приехали?
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13.08.2022 15:21 Ответить
Всетаки росіянам до українців ще ой як далеко. Наші падлюки для своїх же громадян придумали "правила перетину неіснуючого кордону", ще й в цих "правилах" корупційну схему замутили...
Хай краще буде ядерний попіл чим життя з такими "громадянами" в одній країні.
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13.08.2022 15:52 Ответить
Так Зеленський призначив голову обласної вйськово цівільної адміністації, 84% запоріжчан проти цього упиря -голови і адміністрації обласної...
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13.08.2022 19:26 Ответить
Це все шоколадний винний, просто Зе за 2.5 роки не встигнув виправити. Він не мав часу, в очі заглядав.
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13.08.2022 17:20 Ответить
Читай вище.....кадра януківського Зеленський призначив на посаду обл адміністрації...
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13.08.2022 19:27 Ответить
Так,їздять,торгують,туди все необхідне,ліки,будматеріали,побутову хімію,а назад овочі,фрукти
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17.08.2022 16:46 Ответить
Деякі приїжджають, оформляють ВПО і їдуть назад,а гроші на картку капають
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17.08.2022 16:54 Ответить
 
 