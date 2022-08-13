2 млн грн незаконной прибыли ежедневно. В Запорожской области разоблачили масштабную коррупционную схему чиновников при пересечении линии разграничения, - ГБР. ФОТО
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконного обогащения в Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Ежедневная незаконная прибыль составляла 2 миллиона гривен. В мае текущего года решением Совета обороны Запорожской области был утвержден Порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины. Согласно ему украинцы должны подавать соответствующие заявки, которые рассматриваются уполномоченными лицами и на их основе формируются соответствующие списки. Но отдельные "делки" Запорожской ОВА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за "скорое" и положительное рассмотрение таких заявок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса.
"Сегодня, 13 августа, работники ГБР провели более 20 обысков в Запорожской ОВА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. Среди прочего следователи ГБР задержали одного из посредников "на горячем" в момент передачи средств на сумму 1 400 дол. США за "положительное" рассмотрение заявления лица", - добавили в ГБР.
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Я хочу зрозуміти: мешканці Запорізької області за волі їздять через лінію фронту на окуповані території? Під час війни?
Чи не БоНеВтік?
Тобто громадяни України - мешканці Запорізької області їздять через лінію фронту (яку накуй "лінію зіткнення", у нас війна чи куй собачий?) на сторону, окуповану орками?
Тобто, ****, ми тут у Київській області зустрічали орків зі старими ментовськими калашами і коктейлями молотова, а там громадяни України вільно і по своїй волі їздять до орків?
Який сенс тоді класти на Півдні тисячи життів захисників України, якщо цим "мешканцям" так подобаються окуповані території?
Це лижи не їдуть чи я?
Більше вам не пишу, бо ви болісно реагуєте. Важко вам бути не упередженим, якщо ви не звідти.
я не хочу продовжувати, ви не маєте поняття, що таке 6міс окупації. І слухати не хочете
Немає слів!
Собаки, нічого святого.
На жаль в Запоріжжі відсотків 30%, на мою думку, коллаборанти.
Але в нас не було ніякої "лінії розмежування", "тимчасового пункту пропуску", "порядку перетину лінії розмежування".
З цього берега були наші, з того - орки, замінований міст через річку і шоденні дуелі артилерії протягом лютого-березня. Ніякі волонтери туди не їздили, і цивільні не їздили. Бо все, що рухалось, відразу знищувалось.
Це вже бізнес якийся почався на "лінії розмежування", договорняки з кацапами, бо по іншому вони нікого не пустили би.
Хай краще буде ядерний попіл чим життя з такими "громадянами" в одній країні.