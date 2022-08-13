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11 украинцев, пострадавших от российских обстрелов, были эвакуированы на лечение в Данию, - Минздрав. ФОТО

Минздрав и Еврокомиссия эвакуировали еще 11 пациентов на специализированное лечение в клиники Дании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

11 украинцев, пострадавших от российских обстрелов, были эвакуированы на лечение в Данию, - Минздрав 01

"В настоящее время в составе группы эвакуированы пациенты с минно-взрывными травмами. Среди них есть пациентка из Авдеевки, которая в результате вражеского обстрела потеряла конечность. Сейчас она направляется на протезирование и реабилитацию. Пациентов сопровождают их родственники и близкие, учитывая потребность в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния, а также последующего послеоперационного ухода", - говорится в сообщении.

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Сначала пациентов доставили во Львовскую область, а оттуда, после стабилизации их состояния, эвакуировали в Данию для продолжения лечения и реабилитации.


11 украинцев, пострадавших от российских обстрелов, были эвакуированы на лечение в Данию, - Минздрав 02
11 украинцев, пострадавших от российских обстрелов, были эвакуированы на лечение в Данию, - Минздрав 03

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Дания (595) Минздрав (4903) эвакуация (2102)


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Швидкого одужання.
Дякуємо, Даніє.
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13.08.2022 14:55 Ответить
не хочу злословити,але більш ніж впевнений,що мінімум 2/3 цих евакуйованих в благополучну Данію до останнього чекали на асвабадітєлєй і плювали нашим хлопцям у спину.
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13.08.2022 15:05 Ответить
Вот вдалая страна и народ там. Не раз печатал. Пришлось побывать часто, долго, и давно. Но запомнилось. Самые открытые в ЕС как народ. Там легко жить всем. Там помогут по настоящему.
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13.08.2022 15:06 Ответить
Я лікувався в Чехії майже 2 місяці..Слава Богу виліз

...за що Щира Дяка чеським лікарям та санітарочкам...відношення було до мене..як до рідного...
Хай Бог береже Чехію...та Данію...та інші країни ЄС...
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13.08.2022 15:11 Ответить
 
 