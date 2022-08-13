11 украинцев, пострадавших от российских обстрелов, были эвакуированы на лечение в Данию, - Минздрав. ФОТО

Минздрав и Еврокомиссия эвакуировали еще 11 пациентов на специализированное лечение в клиники Дании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Минздраве.

"В настоящее время в составе группы эвакуированы пациенты с минно-взрывными травмами. Среди них есть пациентка из Авдеевки, которая в результате вражеского обстрела потеряла конечность. Сейчас она направляется на протезирование и реабилитацию. Пациентов сопровождают их родственники и близкие, учитывая потребность в посторонней помощи и поддержке из-за тяжелого состояния, а также последующего послеоперационного ухода", - говорится в сообщении.

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Сначала пациентов доставили во Львовскую область, а оттуда, после стабилизации их состояния, эвакуировали в Данию для продолжения лечения и реабилитации.





