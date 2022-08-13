Оккупанты дважды обстреляли Терноватое в Запорожской области, повреждено 5 домов и здание агрофирмы, - ОВА. ФОТО
Российские войска обстреливали из артиллерии Запорожскую область.
Об этом сообщается на странице Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
По сообщению областной госадминистрации, второй раз враг нанес удар по поселку Терноватое. Пострадавших посреди гражданского населения нет.
Разрушения претерпела гражданская инфраструктура. Уничтожена сельхозтехника и помещение местной агрофирмы. В частном секторе повреждены пять частных домов.
Ранее сообщалось, что за сутки под огонь оккупантов попали населенные пункты Запорожского и Пологовского районов. В результате вооруженной атаки есть погибшие. Раненые граждане доставлены в медицинские учреждения.
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