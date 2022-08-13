В результате обстрела Донетчины разрушены и повреждены более 100 объектов, ранения получили дети, - МВД. ФОТОрепортаж

За сутки российские оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Бахмут, Краматорск, Торецк, Марьинку, пгт Северное, Карловку, Яковлевку, Галицыновку, Первомайское, Серебряное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные МВД.

Рашисты били по гражданскому населению из авиации, ракет "Искандер-9М723", реактивных систем "Град", "Ураган", "Смерч", артиллерии.

Отмечается, что в результате обстрелов ранения получили дети.

Разрушен и поврежден 101 объект - 94 жилых дома, детский сад, школа в с. Серебряном, два завода и т.д.

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