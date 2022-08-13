Рашисты 15 раз обстреливали Сумщину, зафиксировано 223 "прилета", потерь среди людей нет, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня за день россияне совершили 15 обстрелов 8 пограничных громад области - Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманской, Новослободской, Буринской и Великописаревской. Зафиксировано 223 прилета", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, потерь среди людей нет. Но снова есть разрушение и раненый скот.

"Шалыгинская громада: утренний обстрел, о котором уже писали, начался в 08:30 - 12 прилетов из ствольной артиллерии.



Хотинская громада: в 08:10 враг бил из минометов (8 прилетов) и пулеметов. После 9.00 было 6 прилетов из минометов, затем еще 2, а также пулеметные очереди, а в 9.50 – еще 20 минометных прилетов. Продолжился обстрел громады около 11:00: 4 прилета. Во второй половине дня минометный обстрел (17 прилетов) был уже с последствиями: после 14.00 в результате обстрела получило частичные повреждения домохозяйство: побиты крыша, пластиковые окна, двери дома и ворота; в селе разорван водопровод, порванные электросети. Последствия будут устранены как можно скорее.



Зноб-Новгородская громада: с 09:30 происходил обстрел из ствольной артиллерии – 48 прилетов.



Белопольская громада: с 10:30 россияне обстреливали из минометов территорию громады: 10 прилетов, а около 11:00 – был обстрел из САУ – 9 прилетов.



Новослободская громада: с 10:13 происходил артобстрел громады: 24 прилета. А с 18:43 в результате обстрела из ствольной артиллерии (21 прилет) по окрестностям с. Мануховка повреждена линия электропередач, часть села без электроснабжения.

В результате обстрела также ранен пасшийся на поле теленок.



Эсманская громада: с 15:28 зафиксирован ракетный обстрел из РСЗО "Град" - 15 прилетов.



Великописаревская громада: с 16:35 был минометный обстрел (12 прилетов).



Буринская громада: с 18.40 с территории РФ совершен артиллерийский обстрел - 15 прилетов", - рассказал глава ОВА.

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