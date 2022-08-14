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Новости Фото Война
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Террорист Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в оккупированном Крыму, - российские каналы. ФОТО

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в оккупированном Крыму. Он сбрил усы и ехал с поддельными документами на войну в Украину.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Как заявил соратник Гиркина Александр Жучковский, Стрелков "действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму".

Жучковский уверяет, что "никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новороссии не собирался", а то, что он не может попасть на фронт - "большое политическое преступление".

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Антивоенный канал "Сеятель ветра" опубликовал фото Гиркина и его паспорта на имя Сергея Рунова, с которым экс-командир боевиков "ДНР" пытался проехать через Крым. Документ был выдан в 2015 году.

"Вряд ли опытный и известный ФСБшник стал бы ехать по липовым документам, если бы не было каких-либо гарантий или договоренностей", — отмечают в Тelegram-канале.

Террорист Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в оккупированном Крыму, - российские каналы 01
Террорист Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в оккупированном Крыму, - российские каналы 02

Ранее о том, что Гиркин пользовался паспортом прикрытия, выданным российскими спецслужбами, заявили расследователи Bellingcat и The Insider. Гиркин в 2014 году утверждал, что до 31 марта 2013 года служил в российском ФСБ в звании полковника, а затем был "отчислен из части". Но, как узнали расследователи, по меньшей мере, с ноября 2014 по февраль 2016 года он пользовался внутренним российским паспортом на имя Сергея Рунова.

задержание (6690) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+52
К кому Гиркин шел на связь? К Дерьмаку или Татарову ?
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13.08.2022 23:51 Ответить
+40
А піську під носом для кадирівців побрив?
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13.08.2022 23:48 Ответить
+38
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14.08.2022 00:47 Ответить
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Страница 2 из 2
Типічний паціент палати № 6. Правда, у істінних мокшанців це ознака святості. Дурік ти зачем уси сбрил
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14.08.2022 04:48 Ответить
дурик, ты зачем усы сбрил
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14.08.2022 05:04 Ответить
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14.08.2022 05:21 Ответить
Он тут похож на G-Manа из Half Life Black Mesa с галимой графикой.
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14.08.2022 06:46 Ответить
Впіймати та повісити падлюку
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14.08.2022 08:24 Ответить
Ты зачем усы сбрил, дурик?
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14.08.2022 08:30 Ответить
Та не збирався він нікуди. Інакше би не затримали. Тупий піар. Тепер буде в ютубі з чистим сумлінням нити і тільняшку рвати.
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14.08.2022 08:31 Ответить
Дурік - навіщо вуса збрив?
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14.08.2022 08:40 Ответить
Времена "махновщины" гирковщины давно закончились теперь он помеха, заноза в ымперской заднице, а будет упорствовать - внезанпо помрет (от "сердечного приступа")! Такие гандоны еще не понимают, что их использовали и брезлизо кинули подальше!
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14.08.2022 09:22 Ответить
не треба Нестора Махна з цим підаром порівнювати
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14.08.2022 10:01 Ответить
все он понимает, это была операция по спасению опы собственной, рашка проигрывает, близок момент, когда начнут подчищать хвостики, гиркин один из самых жирных хвостов, вообще мало понятно зачем они его держат, видимо для поднятия патриотизьму, своими роликами на ютубе, он же говорит кабы не дебилы, мы-б давно победили, и он даже где-то отчасти прав, кабы не дебилы, дела были-б у нас значительно хуже, вот не прямо так чтоб победили, это вообще нереально, при нашей тяге к партизанству, запад страны весьма успешно крошил эту нечисть своими силами до середины пятидесятых, и если бы не зачищенные голодом и депортациями восточные и центральные территории, с полной заменой населения рабами из рашки, то партизанской войны со всей Украиной совок еще тогда не вынес бы, и нынешняя война была бы еще в шестидесятые, опять же с целью полного уничтожения, потому что партизанскую войну, еще ни одна империя за всю историю не выигрывала, только геноцид, вырезание под корень, иначе проигрыш. Гиркин отлично понимает, что империя не в лучшей своей форме вмочила пятак в войну которую нельзя выиграть без геноцида вообще, а полного геноцида им просто не дадут сделать, благо на этот раз миру не *****, не всему, но достатотчному количеству цивилизованных стран. Гиркин посчитал, что если он начнет заливаться соловьем в гаагском суде по боингу, у него весьма неплохие шансы во первых точно остаться в живых, а то и даже попасть под программу защиты свидетелей, кнопку пуска он не нажимал, и вполне вероятно ,что и приказ прямой даже не отдавал экипажу бука, а вот поделиться , особенно про захват Крыма у него есть чем, так что он выбирает между гарантированной и возможно мучительной смертью, причем в самое ближайшее время, и в наилучшем для него раскладе его ждет безбедная,обеспеченная и свободная старость , а в наихудшем обеспеченная, но не слишком свободная, в условиях, которые 80 % росиян показались бы раем, хорошая еда, комфортные условия содержания, надлежащий медицинский уход, разве что место для прогулок только одно, будет сидеть и писать мемуары на пару с лавровым, если капитуляция рашки застанет его не в африке какой то, хотя и африка типа ганны какой то или науру запросто продаст его в обмен на пару годовых бюджетов страны)). Выбор гиркина очевиден и логичен, исполнение как всегда не супер, надо было давно найти себе двойничка, его посадить под наблюдение наседок , а самому искать себе сиськи обвисшие, седой паричок , хороший грим и валить через рашку на прибалтику, на границе сдаться, или убить солдатика вновь призванного, и с его документами на передовую, а там сдаться нашим....
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15.08.2022 13:36 Ответить
Его не выпустят если есть риск, что захватят наши спецслужбы в плен и отвезут в Гаагу по Боингу
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14.08.2022 09:23 Ответить
Зачем дурик сбрил усы...
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14.08.2022 09:36 Ответить
Лучше бы взял свой израильский паспорт и ехал на историческую родину.
С арабами повоевать не хочет ?
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14.08.2022 10:00 Ответить
Чесно кажучи, схожи на якусь чергову операцію фсбшників. Не просто так він взяв і туди поїхав. Нам намагаються щось впарити.
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14.08.2022 10:09 Ответить
Хотів падло швидкої смерті. Нєнєнє, тебе ще в ГААЗі чекають! 🤬
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14.08.2022 10:22 Ответить
Сам Гиркин написал что это фейк. В КПЗ ему вряд ли бы дали сидеть в соцсетях. Да и фото очень неумелый фотошоп.
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14.08.2022 10:32 Ответить
навпаки, на фотошоп не схоже
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14.08.2022 11:15 Ответить
Пожилые люди в этом плохо разбираются.
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14.08.2022 12:22 Ответить
Это ты Томасу Ноллу расскажешь, который его и придумал
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14.08.2022 13:28 Ответить
Зачем усы сбрил, дурик?
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14.08.2022 10:36 Ответить
Ему б еще губы накрасить-и образ завершен.
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14.08.2022 10:45 Ответить
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14.08.2022 11:05 Ответить
Що це за жінка?
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14.08.2022 11:06 Ответить
**** разведчик! Растительность с бестолковки сбрил, а фотку вклеил старую
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14.08.2022 12:07 Ответить
У нього персональне місце в пеклі заброньовано давно, зачекався схоже
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14.08.2022 13:30 Ответить
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14.08.2022 13:59 Ответить
На пасивного під###дара дуже схожий...
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14.08.2022 16:13 Ответить
пу послало г, проверить ворота в ад,бо готовится,хто ж там стоит?сюрприз-ВСУ!
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14.08.2022 17:56 Ответить
Стал похож на какого то ********! Он случайно с медведём не спит?
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14.08.2022 18:32 Ответить
Чи Гіркін то.Гіркін працює на якихось владних кацапів з РФ,тому йому і Путін нічого не міг зробити,Ці люди дуже злі на Путіна за пр..ну спецоперацію.В останньому інтерв'ю Гіркін нападав на Путіна за те,що той все провалив.Путін вже нічого не зробить,певно його скоро приберуть.Скоро ,певно будуть кацапи дивитись балєт Лєбєдіне озеро.
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14.08.2022 20:14 Ответить
ЛОШАРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.08.2022 21:21 Ответить
Депіляція була абсолютно зайвою (хоча виконана якісно).
Втратив 99% грізності як доберман без обрізаних вух.
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14.08.2022 21:25 Ответить
С*ка - якась Таня Шаполкляк, а не людина яка розпочала анексію Донбасу у 2014 му і
по суті збила МН 17
Гаага тебе чекає Танюша.
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14.08.2022 22:01 Ответить
А не підарок лі ти часо...м ?
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15.08.2022 08:59 Ответить
wysłannik putina, żeby werbować bandytów. Mam nadzieję, że na niego zapolujecie.
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15.08.2022 09:50 Ответить
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