Террорист Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в оккупированном Крыму, - российские каналы. ФОТО
Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в оккупированном Крыму. Он сбрил усы и ехал с поддельными документами на войну в Украину.
Об этом пишут российские Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Как заявил соратник Гиркина Александр Жучковский, Стрелков "действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму".
Жучковский уверяет, что "никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новороссии не собирался", а то, что он не может попасть на фронт - "большое политическое преступление".
Антивоенный канал "Сеятель ветра" опубликовал фото Гиркина и его паспорта на имя Сергея Рунова, с которым экс-командир боевиков "ДНР" пытался проехать через Крым. Документ был выдан в 2015 году.
"Вряд ли опытный и известный ФСБшник стал бы ехать по липовым документам, если бы не было каких-либо гарантий или договоренностей", — отмечают в Тelegram-канале.
Ранее о том, что Гиркин пользовался паспортом прикрытия, выданным российскими спецслужбами, заявили расследователи Bellingcat и The Insider. Гиркин в 2014 году утверждал, что до 31 марта 2013 года служил в российском ФСБ в звании полковника, а затем был "отчислен из части". Но, как узнали расследователи, по меньшей мере, с ноября 2014 по февраль 2016 года он пользовался внутренним российским паспортом на имя Сергея Рунова.
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махновщины" гирковщины давно закончились теперь он помеха, заноза в ымперской заднице, а будет упорствовать - внезанпо помрет (от "сердечного приступа")! Такие гандоны еще не понимают, что их использовали и брезлизо кинули подальше!
С арабами повоевать не хочет ?
Втратив 99% грізності як доберман без обрізаних вух.
по суті збила МН 17
Гаага тебе чекає Танюша.