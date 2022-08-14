Террорист Гиркин ехал на войну в Украину, но его задержали в оккупированном Крыму, - российские каналы. ФОТО

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) был задержан в оккупированном Крыму. Он сбрил усы и ехал с поддельными документами на войну в Украину.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Как заявил соратник Гиркина Александр Жучковский, Стрелков "действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму".

Жучковский уверяет, что "никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новороссии не собирался", а то, что он не может попасть на фронт - "большое политическое преступление".

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Антивоенный канал "Сеятель ветра" опубликовал фото Гиркина и его паспорта на имя Сергея Рунова, с которым экс-командир боевиков "ДНР" пытался проехать через Крым. Документ был выдан в 2015 году.

"Вряд ли опытный и известный ФСБшник стал бы ехать по липовым документам, если бы не было каких-либо гарантий или договоренностей", — отмечают в Тelegram-канале.





Ранее о том, что Гиркин пользовался паспортом прикрытия, выданным российскими спецслужбами, заявили расследователи Bellingcat и The Insider. Гиркин в 2014 году утверждал, что до 31 марта 2013 года служил в российском ФСБ в звании полковника, а затем был "отчислен из части". Но, как узнали расследователи, по меньшей мере, с ноября 2014 по февраль 2016 года он пользовался внутренним российским паспортом на имя Сергея Рунова.