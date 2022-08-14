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Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле. ФОТО

Полицейские задокументировали 22 военных преступления РФ. В результате российских обстрелов погибли и ранены мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле 01

Под огнем врага находились 15 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Николаевка, Константиновка, Угледар, Красногоровка, пгт Райгородок, Великая Новоселка и Нью-Йорк, села Андреевка, Галицыновка, Карловка, Первомайское, Ласточкино, Георгиевка.

Российская армия применила против мирного населения ЗРК "С-300", артиллерию, РСЗО "Град" и "Смерч", - говорится в сообщении.

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Разрушены и повреждены 38 объектов – 31 жилой дом, ТЭС, фильтровальная станция, ангар, поле с пшеницей, гражданские авто. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле 02
Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле 03
Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле 04

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Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле 05
Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле 06
Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле 07

обстрел (27874) Нацполиция (16562) Донецкая область (9997)


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Російський політик Олександр Казаков: "...В силу того, что наша армия антифашистская - она ломает, проходя, не только государственные, но и социальные институты. Она просто уничтожает все подряд. Потому что все, что там было, от муниципалитетов до школ, яслей, включая музыкальные и спортивные, это все пронизано духом бандеровщины... За собой русская армия покидает голую степь, несмотря на то, что там есть города и люди..."
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14.08.2022 09:59 Ответить
 
 