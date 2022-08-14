Оккупанты в Донецкой области обстреляли 15 населенных пунктов. Попали в жилище, фильтровальную станцию, ТЭС и пшеничное поле. ФОТО
Полицейские задокументировали 22 военных преступления РФ. В результате российских обстрелов погибли и ранены мирные жители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
Под огнем врага находились 15 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Николаевка, Константиновка, Угледар, Красногоровка, пгт Райгородок, Великая Новоселка и Нью-Йорк, села Андреевка, Галицыновка, Карловка, Первомайское, Ласточкино, Георгиевка.
Российская армия применила против мирного населения ЗРК "С-300", артиллерию, РСЗО "Град" и "Смерч", - говорится в сообщении.
Разрушены и повреждены 38 объектов – 31 жилой дом, ТЭС, фильтровальная станция, ангар, поле с пшеницей, гражданские авто. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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