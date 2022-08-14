Последствия обстрелов Николаева: россияне нанесли удары 6 ракетами РСЗО "Смерч", - Сенкевич. ФОТОрепортаж
Вечером, 13 августа, около 20:00 по городу ударили шестью ракетами РСЗО "Смерч".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
"Повреждения получили жилые дома, торговые магазины и промышленные объекты в Ингульском районе города. Ранение получило одно гражданское лицо. Сегодня рано утром повреждения осматривают работники администрации района. Они фиксируют ущерб и выдают людям пленку и ОСБ-плиты. Также хвостовая часть ракеты повредила трубу водопровода. Бригада "Николаевводоканала" уже работает на месте, но к вечеру во многих домах района не будет водоснабжения", - говорится в сообщении.
Попал под обстрел и городской трамвай.
"У него выбиты стекла. К счастью, в этот момент в вагоне не было пассажиров, водитель тоже не пострадал. Работники КП "Николаевэлектротранс" уже заменили стеклопакет, трамвай может снова выходить на маршрут", - добавил Сенкевич.
Отмечается, что ночью около 2 часов российские террористы снова обстреляли город. Последствия этих ударов устанавливаются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вчасно, у початку квiтня, зняли бойового Генерала Марченку, бо дуже гарно захищав Миколаiв.
Пiвдень здаете, зеленi покидьки, пiд керiвництвом щура ермака?
Город Корабелов превратили в пыль, это не путина "заслуга", оно уже неживое, оно мертвец,
пытается ещё размножатся перед смертью! По всей Украине разослал своих щуров, да, гр.Ермак?
Это вы, твари продажные Омановские, своими договорами, своим правлением уничтожаете
украинцев, наши города и сёла, лезете погаными рылами в Армию, развращаете народ хабарями,
упиваетесь своей властью, но уже недолго осталось. Как вам судьба Чаушеску? или другие заказы?
Даже не пытайтесь, не уйдёте, вы помните, как Израиль находил своих убийц?