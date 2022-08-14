Последствия обстрелов Николаева: россияне нанесли удары 6 ракетами РСЗО "Смерч", - Сенкевич. ФОТОрепортаж

Вечером, 13 августа, около 20:00 по городу ударили шестью ракетами РСЗО "Смерч".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом проинформировал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Повреждения получили жилые дома, торговые магазины и промышленные объекты в Ингульском районе города. Ранение получило одно гражданское лицо. Сегодня рано утром повреждения осматривают работники администрации района. Они фиксируют ущерб и выдают людям пленку и ОСБ-плиты. Также хвостовая часть ракеты повредила трубу водопровода. Бригада "Николаевводоканала" уже работает на месте, но к вечеру во многих домах района не будет водоснабжения", - говорится в сообщении.

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Попал под обстрел и городской трамвай.

"У него выбиты стекла. К счастью, в этот момент в вагоне не было пассажиров, водитель тоже не пострадал. Работники КП "Николаевэлектротранс" уже заменили стеклопакет, трамвай может снова выходить на маршрут", - добавил Сенкевич.

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Отмечается, что ночью около 2 часов российские террористы снова обстреляли город. Последствия этих ударов устанавливаются.

