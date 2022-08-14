В течение суток оккупанты обстреляли 7 сел в Николаевской области, есть пострадавшие, - полиция. ФОТОрепортаж

Враг из артиллерии обстрелял несколько громад Николаевской области.

Об этом сообщают на странице полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские задокументировали последствия ночных массированных обстрелов Николаевской области. 14 августа ночью русские войска еще раз атаковали населенные пункты Галициново и Широкое. Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается. На местах происшествия работают подразделения полиции.

13 августа вражеским обстрелам подвергались Березнеговатое, Первомайское, Белая Криница, Широкое, Лепетиха, Кавказ Березнеговатской, Первомайской и Широковской громад. Повреждения получили жилые дома, магазин, автомобили, сельскохозяйственные здания. Среди мирного населения погибший и пострадавший.

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По всем фактам нарушения законов и обычаев войны открыты уголовные производства по ст. 438 УК Украины. За сутки полицейские обработали 713 сообщений от граждан. Подавляющее большинство обращений касалось последствий военных преступлений.

Общая ситуация с безопасностью в городе и области пока напряженная, но контролируемая. Все правоохранительные органы работают в усиленном режиме военного времени. Полицейские на улицах обеспечивают правопорядок и несут службу на блокпостах.

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