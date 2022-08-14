Каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. Мы все освободим, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны всегда помнить, что каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. Оккупанты ничего не захватывали без сопротивления наших героев и ничего не смогут сохранить. Мы все освободим", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+53 Tema9
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+49 Алекс Ростиков
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+43 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий14.08.2022 12:29 Ответить Ссылка
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что было бы , если бы не выбрали идиота .
Може, ви б пішли туди і там написали б йому?
Бо я не піду, я не можу, це вище моїх сил.
https://www.youtube.com/watch?v=6qUEISHYToQ
ПНХ, москалику.
Немає відповіді - немає довіри...
Ще одне лайно з паРаши вспливло?
Чи той самий з іншого акаунта?
Як завжди до тупих расєйських трольків з одного разу ну ні як не доходить...
ПНХ, істота, на паРашу, до братів по "розуму", занирюй поглибше в рідну вигрібну та не смерди в оточуючій світ.
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
в отдельное военное подразделение(в зависимости от количества) и на передовую, где погорячее.
Называться могут по разному, в зависимости от того, сколько со временем будет оставаться в наличии: штрафбат или батальон смертников, или вперёд за Зеленского. И, естественно, Арестович
с 95 кварталом впереди. Это чёрный юмор, но может стоит задуматься тем. кто взахлёб любуется
пиаром Зеленского на всех медиапространствах. Одно дело, когда он на вороном жеребце с шашкой наголо на врага, а другое дело, когда зачитывает в бункере перед экраном с суфлёром
чужую речь или, когда кто то записывает якобы его мысли во все социальные сети.
А руководит страной, контролирует Армию и вовсе непонятная величина или номенклатура гражданин Ермак, которого страна не выбирала.