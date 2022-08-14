Каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. Мы все освободим, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны всегда помнить, что каждый шаг нашей армии в этой войне сделан в жестоких и тяжелых боях. Оккупанты ничего не захватывали без сопротивления наших героев и ничего не смогут сохранить. Мы все освободим", - отметил глава государства.

Также читайте: Ответом на обстрелы ЗАЭС войсками РФ должны быть санкции против атомной отрасли России, - Зеленский