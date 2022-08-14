Удар рашистов по жилым кварталам Марганца и Никополя: начато расследование, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российские военные в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.

При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.









"По данным следствия, в ночь на 14 августа 2022 года российские военные осуществили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилому кварталу города Марганец Никопольского района. В результате вражеских обстрелов получил осколочные ранения местный житель. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 "прилетов" из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из "Градов", - Резниченко. ФОТОрепортаж

Также оккупанты обстреляли г. Никополь. Повреждены семь многоэтажек, частные дома, школа, магазины и линии электропередач.