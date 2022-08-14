РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
1 835 2

Удар рашистов по жилым кварталам Марганца и Никополя: начато расследование, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российские военные в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора Украины.

При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Удар рашистов по жилым кварталам Марганца и Никополя: начато расследование, - Офис Генпрокурора 01


"По данным следствия, в ночь на 14 августа 2022 года российские военные осуществили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилому кварталу города Марганец Никопольского района. В результате вражеских обстрелов получил осколочные ранения местный житель.  Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: в Никополе 20 "прилетов" из ствольной артиллерии, по Марганцу выпущено 30 снарядов из "Градов", - Резниченко. ФОТОрепортаж

Удар рашистов по жилым кварталам Марганца и Никополя: начато расследование, - Офис Генпрокурора 02

Также оккупанты обстреляли г. Никополь. Повреждены семь многоэтажек, частные дома, школа, магазины и линии электропередач.

Удар рашистов по жилым кварталам Марганца и Никополя: начато расследование, - Офис Генпрокурора 03

Марганец (89) обстрел (27885) Никополь (1076) Офис Генпрокурора (2498) Днепропетровская область (4086)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Количество военных баз НАТО и байрактаров на фото, как обычно, впечатляет.
показать весь комментарий
14.08.2022 13:05 Ответить
К чему это расследование ⁉️Факт , что это РАШИСТЫ , Страна помойка -ТЕРРОРИСТКА
показать весь комментарий
14.08.2022 13:37 Ответить
 
 