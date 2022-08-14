Командир танкового батальона Грудзевич, который вывел свое подразделение из оккупированного Мариуполя: Мы прошли 175 км, шли группами по 15-20 человек. ФОТО
Подполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальона 17-й отдельной танковой бригады имени Константина Пестушко в начале апреля вышел со своим подразделением из оккупированного Мариуполя.
О том, как им это удалось, он рассказал в интервью "Главкому", сообщает Цензор.НЕТ.
"Из окружения в черте города мы вышли на двух танках, также с нами были зенитчики. Потом из самого Мариуполя мы выехали на машинах по ранее разведанному маршруту. Перед, тем как оставить технику, мы ее повреждали: ломали радиостанции, прицелы, приборы ночного видения. То есть мы уничтожили все, что могли, чтобы исправная техника не досталась врагу. После этого шли пешком. Всего прошли 175 км. Дальше ехать на технике было нельзя, мы ни топлива достаточного запаса не имели, ни боеприпасов. Поэтому шли группами по 15-20 человек. В моей группе, кроме меня, было еще 15 человек", - отметил он.
Он подробно останавливается на том, какие трудности случались на пути защитников Украины.
"Мы старались обходить населенные пункты. В одно село зашли (в Знаменовку, Донецкую область) буквально на третий день нашего пути. Зашли вынужденно, потому что было очень холодно. Хотелось есть, все продукты заканчивались. В одну хату нас не пустили, хозяева побоялись. В другую хотели попасть, но было закрыто. Утром бабушка, местная жительница к нам подошла, принесла молоко, перекусить. А потом говорит: ребята, вам нужно отсюда уходить. Насколько я понял, ее внук в "ДНР". Она нам сказала, что если он ее с нами увидит, то всех поубивает, и ее в том числе. После этого мы больше не рисковали идти на контакт с местными, поэтому обходили все населенные пункты", - добавляет Грудзевич.
По его словам, при выходе из Мариуполя и практически на протяжении всего пути у него не было возможности поддерживать связь с командованием.
"Во время выхода не было у нас ни мобильной связи, ни интернета. Перед выходом благодаря Starlink удалось скачать офлайн-карту, также была обычная карта. Уже когда мы дошли туда, где до наших позиций оставалось 10-15 км, появилась связь, я связался с командиром и он свел нас с находящимися у нас подразделениями. Вообще включать телефоны и ловить мобильную связь было небезопасно. У всех телефоны были выключены, кроме меня", – рассказывает командир батальона.
Впрочем, Грудзевич не знает точного количества воинов, которым удалось выйти из окруженного города и дойти до украинских позиций.
"Не очень много. До 50. Поскольку, кроме моей группы, были и другие. Знаю, что ребята у них попадали на вражеские ДРГ, были бои", - замечает он.
8 июля президент Зеленский наградил Золотой звездой Героя Украины танкиста Олега Грудзевича за выход из окруженного Мариуполя и сохранение личного состава.
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По Маріуполю є питання. Але все вказує на те, що місто мали здати зазделегідь. Тому і виникла така ситуація.
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Реєстрація:12.07.2022.... наверняка это путиноид который косит под украинца и гадит с оккупированной территории.....
Хоча це одне й теж
в Маріуполі втрачено самі боєздатні та вмотивовані частини !
Про 5тис. ні де не було
Вас теж заїбала постійна брехня влади під блювотним соусом "не на часі"? Ні, саме на часі!
На те, чому зекоманда не підняла міжнародний галас після масового вбивства рашистами полонених азовців є ряд причин:
1️⃣ Захисники "Азовсталі" збирались з боями прориватись до наших крізь кордони русні - там було понад 2500 досвідчених воїнів - основа це добре підготовлений полк спецпризначення НГУ "Азов", це морпіхи - один з елітних підрозділів ЗСУ, і ще кілька серйозних підрозділів.
Хай не всі, але частина б прорвалась, навіть з пораненими і мертвими побратимами, яких вони хотіли вивезти на броні.
Про це казали їх офіцери перед полоном.
2️⃣ Зекоманда почала травити байки "ми домовились, вас вивезуть через третю країну". Такий план дійсно пропонувався від опозиції, були готові люди їхати домовлятись. Тому після суперечки азовці, морпіхи і решта оборонців міста вирішили чекати перемовин.
3️⃣ Зекоманда черговий раз показала свою імпотентність та замість того, щоб відстоювати позицію України, погодилась на всі 100% умов росії.
4️⃣ Зеленський особисто підтвердив, що це він наказав захисникам "Азовсталі" здатись і здати зброю тобто відібрав шанс або прорватись, або загинути в бою, знищивши перед цим ворогів, а не бути вбитим в концтаборі.
5️⃣ Здачу в полон зекоманда оголосила "евакуацією" - глядачі колективного 1+1 вподобали гарне слово "евакуація".
А коли з'ясувалось, що їх везуть в полон у російські концтабори, зе-ботоферми вкинули методичку "ми всіх обміняємо, тільки нічого не кажіть та не пишіть, не згадуйте про "Азов", цим ви зашкодите полоненим - не на часі!"
Родичам азовців так і сказали - "мовчіть про своїх і славте Зеленського, тоді ми обміняємо ваших".
6️⃣ Хто фактично займався перемовинами - Арахамія, Єрмак, Подоляк чи всі гуртом, влада не оголосила.
Проте пропагандистка Мосейчук, міністр МЗС Кулеба в етері 1+1 заявили, що "евакуація" - а фактично здача зброї та здача в полон на милість ворога - це "велика заслуга і перемога особисто Зеленського".
І всю відповідальність за життя і здоров'я полонених теж поклали на нього.
7️⃣ Одразу ж після здачі захисників Маріуполя окупантам, всі згадки про них прибрали з етерів, відео Зеленського і твіттера Подоляка.
Пояснили такі дії відмазкою "розголос може нашкодити. ми таємно будемо обмінювати".
1 обмін був проведений після цього і повернули 95 полонених та частину тіл загиблих.
8️⃣ Після вбивства азовців звісно з боку влади припинили згадувати про "евакуацію" та про те, чия це "особиста заслуга".
9️⃣ Страта полонених обурила як рідних азовців, так і підрозділи полку НГУ "Азов", які ще залишились в інших містах - бо штаб, головна база і всі основа "Азову" була або вбита, або здана в полон в Маріуполі.
І знову був як мінімум 1 мітинг родичів азовців за їх звільнення - але вже не в Києві, бо там дали наказ поліції їх розганяти, а у Вінниці здається.
🔟 Підсумок. Командир полку НГУ "Азов" підполковник Прокопенко і начальник штабу Богдан Кротевич "Тавр" перед полоном у відео та інтерв'ю неодноразово згадували, що влада їх "кинула", на запити полку про необхідне для оборони міста забезпечення до 24 лютого 2022 року не відповідало Міноборони і що у них будуть претензії до влади, коли вони повернуться.
Тому стало необхідно зробити так, щоб вони не повернулись.
Живий герой може плюнути в обличчя і надавати копняків, а мертвого героя можна виставити на 1+1 посмертно палким прихильником зекоманди.
В'язні з "Азову": питання без відповідей
https://m.youtube.com/watch?v=uXn2RkVHGjU&t=17s
І частина 36-ої бригади вийшла, і ці танкисти. А якби ще на зустріч вийшли ССО та "підчистили" шлях для виходу. По-тихому, без танкових проривів та фронтальних атак.
Але повелись на обіцянки ОПи.
Тепер маємо те, що маємо...
А то что они отвечали, что не хотят оставлять раненых и убитых в подвалах Азовстали это вы пропустили мимо ушей?
Я их понимаю. Даже там где касается убитых, это долг, который важнее всего. Так они решили. Уважайте их решение.
Хайпуйте на другой теме.
1.Лично Зеленский дал команду не на прорыв, а сложить оружие!
2. И где сейчас, после приказ на сдачу в плен,те ранненые и убитые?
Низький уклін Героям.
"Володимир Зеленський також вручив орден «Золота Зірка» генерал-лейтенанту Сергію Наєву, який є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ і з першого дня збройної агресії РФ на території України очолює визначене угруповання сил оборони. Безпосередньо під його керівництвом було сплановано й організовано застосування Збройних Сил України та інших сил оборони на Південному напрямку."
Джерело: https://www.president.gov.ua/news/prezident-vruchiv-nagorodi-vijskovim-ta-chlenam-rodin-zagibl-74661
13 травня 3 президенти України: Кучма, Ющенко, Порошенко звернулись до США, Канади, Європейського союзу, ООН, Туреччини, Китаю допомогти у вирішенні проблеми екстракції захисників Азовсталі. 15травня дружини захисників вилетіли до Туреччини, 16 закликали Ердогана об'єднати зусилля з лідером Китаю Сі Дзіньпінем для порятунку Азовсталі.
Події були синхронні і пов'язані. Після звернення президентів почала працювати група колишніх дипломатів часів Кучми та Порошенка, які вели перемовини з Китаєм про екстракцією захисників турецькими кораблями з китайськими дипломатами на борту під гарантії Китаю. Всі розуміли, що дані Ердогану путіним гарантії виконані не будуть, гарантії Китаю та Сі - виконають. Захисникам треба було триматися ще тиждень, можливо два. Але zевлада підняла хайп-істерику і надала наказ захисникам Азовсталі здатися начебто під гарантії ООН та Червоного хреста, знаючи, що останні не гарантують військовополоненим ніякого захисту.
Аби не Порошенко.
Т.Ч.
Цитата:"Більшість батальйону спершу підтримала ідею виходу з міста - мовляв, краще загинути дорогою, ніж "померти на грьобаному заводі".Втім, цей план похитнула ідея "https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342471/ екстракшену "."Волинський мав контакт з Арахамією - той навішав, що ведуться розмови про цей екстракшн. Я до нього ставився скептично, але хлопці ідею підхопили, частково мали на неї надію", - пригадує Арістід.
Частина батальйону, як показало опитування командирів та особового складу, таки хотіла піти на "Азовсталь". У підсумку батальйон розділився приблизно навпіл"...
То что ведутся разговоры за этот эстракшен они велись, только зачем Арахамии придумывать этот безнадёжный вариант, то что практически обречено на провал.
Не, я не верю. Я знаю что это была идея азовцев. У них были раненые, у них были их гражданские и у них были тела. Они хотели вывезти своих гражданских в третью страну, чтобы они не попали в лагеря. Они хотели вывезти своих раненых в третью страну, чтобы они не попали в плен. Они хотели чтобы погибших переправили на территорию Украины. Они просто выполняли свой долг до конца.