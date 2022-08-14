Командир танкового батальона Грудзевич, который вывел свое подразделение из оккупированного Мариуполя: Мы прошли 175 км, шли группами по 15-20 человек. ФОТО

Подполковник Олег Грудзевич, командир танкового батальона 17-й отдельной танковой бригады имени Константина Пестушко в начале апреля вышел со своим подразделением из оккупированного Мариуполя.

О том, как им это удалось, он рассказал в интервью "Главкому", сообщает Цензор.НЕТ.

"Из окружения в черте города мы вышли на двух танках, также с нами были зенитчики. Потом из самого Мариуполя мы выехали на машинах по ранее разведанному маршруту. Перед, тем как оставить технику, мы ее повреждали: ломали радиостанции, прицелы, приборы ночного видения. То есть мы уничтожили все, что могли, чтобы исправная техника не досталась врагу. После этого шли пешком. Всего прошли 175 км. Дальше ехать на технике было нельзя, мы ни топлива достаточного запаса не имели, ни боеприпасов. Поэтому шли группами по 15-20 человек. В моей группе, кроме меня, было еще 15 человек", - отметил он.

Он подробно останавливается на том, какие трудности случались на пути защитников Украины.

"Мы старались обходить населенные пункты. В одно село зашли (в Знаменовку, Донецкую область) буквально на третий день нашего пути. Зашли вынужденно, потому что было очень холодно. Хотелось есть, все продукты заканчивались. В одну хату нас не пустили, хозяева побоялись. В другую хотели попасть, но было закрыто. Утром бабушка, местная жительница к нам подошла, принесла молоко, перекусить. А потом говорит: ребята, вам нужно отсюда уходить. Насколько я понял, ее внук в "ДНР". Она нам сказала, что если он ее с нами увидит, то всех поубивает, и ее в том числе. После этого мы больше не рисковали идти на контакт с местными, поэтому обходили все населенные пункты", - добавляет Грудзевич.

По его словам, при выходе из Мариуполя и практически на протяжении всего пути у него не было возможности поддерживать связь с командованием.





"Во время выхода не было у нас ни мобильной связи, ни интернета. Перед выходом благодаря Starlink удалось скачать офлайн-карту, также была обычная карта. Уже когда мы дошли туда, где до наших позиций оставалось 10-15 км, появилась связь, я связался с командиром и он свел нас с находящимися у нас подразделениями. Вообще включать телефоны и ловить мобильную связь было небезопасно. У всех телефоны были выключены, кроме меня", – рассказывает командир батальона.

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Впрочем, Грудзевич не знает точного количества воинов, которым удалось выйти из окруженного города и дойти до украинских позиций.

"Не очень много. До 50. Поскольку, кроме моей группы, были и другие. Знаю, что ребята у них попадали на вражеские ДРГ, были бои", - замечает он.

8 июля президент Зеленский наградил Золотой звездой Героя Украины танкиста Олега Грудзевича за выход из окруженного Мариуполя и сохранение личного состава.