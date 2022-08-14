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В порту "Южный" загрузили зерно на судно Brave Commander, которое завтра отправится в Эфиопию. ФОТО

В воскресенье, 14 августа, в порту Южный в Одесской области загрузили зерно на корабль Brave Commander для стран Восточной Африки. Он отправится в Эфиопию уже завтра.

Как передает Цензор.НЕТ, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал погрузку судна на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы видим, как работает Инициатива о безопасной транспортировке зерна и агропродукции, подписанная в Стамбуле. В пятницу в порт "Южный" прибыло под загрузку судно BRAVE COMMANDER, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Сейчас мы видим финальные приготовление судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Эта страна уже второй год подряд страдает от рекордной засухи и вооруженного противостояния. Украинское зерно для них без преувеличения – вопрос жизни и смерти. Уже завтра планируем отправку судна в Эфиопию.

Вместе с тем продолжаем работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое судно с украинским зерном прибыло в сирийский порт Тартус

В порту Южный загрузили зерно на судно Brave Commander, которое завтра отправится в Эфиопию 01

В порту Южный загрузили зерно на судно Brave Commander, которое завтра отправится в Эфиопию 02

В порту Южный загрузили зерно на судно Brave Commander, которое завтра отправится в Эфиопию 03

зерно (1070) порт (739) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+6
нарешті... перше серед усіх судно візьме курс безпосередньо до тих, чиїм голодом цькувало весь світ оон... до речі, а не ті то голодуючи хлопчаки в трусиках, які ще в квітні у посольства ерехії дуже хтіли повоювати в її рядах проти України?...
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14.08.2022 13:56 Ответить
+5
В Эфиопии Конго и ещё в некоторых африканских странах недавно был с визитом говорящий мерин рабZeи лавров...
Совпадение, ?..не думаю ...
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14.08.2022 14:00 Ответить
+5
Сьогодні акція а Броварах на підтримку полонених Азовців щось ніде не говорять Голодні в Африці важливіше? СЛАВА ГЕРОЯМ
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14.08.2022 14:08 Ответить
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Гітлер свого часу казав : навіщо мені вся росія ,коли вже є Україна
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14.08.2022 13:54 Ответить
Путлер схоже так само думає
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14.08.2022 15:19 Ответить
нарешті... перше серед усіх судно візьме курс безпосередньо до тих, чиїм голодом цькувало весь світ оон... до речі, а не ті то голодуючи хлопчаки в трусиках, які ще в квітні у посольства ерехії дуже хтіли повоювати в її рядах проти України?...
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14.08.2022 13:56 Ответить
В Эфиопии Конго и ещё в некоторых африканских странах недавно был с визитом говорящий мерин рабZeи лавров...
Совпадение, ?..не думаю ...
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14.08.2022 14:00 Ответить
ну і ?

ви думаєте що "кінські каштани" курящего мєріна лаврушки смачніші за українське зерно ?
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14.08.2022 15:22 Ответить
Оптовым покупателем всего украинского зерна Кошелек путлера Роман ябрамович...а также закадычные дружбаны путлера..братья Ковальчуки...
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14.08.2022 14:08 Ответить
Сьогодні акція а Броварах на підтримку полонених Азовців щось ніде не говорять Голодні в Африці важливіше? СЛАВА ГЕРОЯМ
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14.08.2022 14:08 Ответить
І ніхто не скаже. Владі це не цікаво.
Ще й досі не було об'явлено день пам'яті по Героям.
І дуже прикро, що це стає нікому не потрібним .
Низький уклін, стою на колінах і безмежно дякую Вам.
Знаю, що зараз Ви на небесах в раю разом з Господом.
Дякуємо тобі Господи, що є і були у нас такі герої. Прийми померлих і захисти живих. Амінь.
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14.08.2022 15:34 Ответить
Кажуть шо Интерпол ищет яхту Романа Абрамовича...которая удрала от налогов в Испании...сообщаю...яхта находится в тихом турецком городке Бодрум...стоит на якоре...
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14.08.2022 14:12 Ответить
Єфіопія не має виходу до моря...
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14.08.2022 14:27 Ответить
нехай самовивозом, якщо так жерти хочуть!
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14.08.2022 14:28 Ответить
Щось мені підказує, що настане той час і в зерні буде вивезена вся опа на чолі з зеленським і єрмаком. Можливо в еретрію .
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14.08.2022 15:24 Ответить
 
 