В порту "Южный" загрузили зерно на судно Brave Commander, которое завтра отправится в Эфиопию. ФОТО

В воскресенье, 14 августа, в порту Южный в Одесской области загрузили зерно на корабль Brave Commander для стран Восточной Африки. Он отправится в Эфиопию уже завтра.

Как передает Цензор.НЕТ, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков прокомментировал погрузку судна на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы видим, как работает Инициатива о безопасной транспортировке зерна и агропродукции, подписанная в Стамбуле. В пятницу в порт "Южный" прибыло под загрузку судно BRAVE COMMANDER, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН (WFP). Сейчас мы видим финальные приготовление судна перед отправкой более 23 тысяч тонн пшеницы для жителей Эфиопии.

Эта страна уже второй год подряд страдает от рекордной засухи и вооруженного противостояния. Украинское зерно для них без преувеличения – вопрос жизни и смерти. Уже завтра планируем отправку судна в Эфиопию.

Вместе с тем продолжаем работу со Всемирной продовольственной программой ООН, чтобы такие рейсы стали регулярными и были четко ориентированы на гуманитарную помощь в те регионы мира, где это больше всего нужно!" - говорится в сообщении.

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