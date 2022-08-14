В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 августа, в Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"У нас одна из важнейших миссий в этой войне - спасать людей. Запорожье стало новым домом для сотен тысяч переселенцев, у которых враг отнял их привычную жизнь. Если перейти к цифрам, херсонцев приезжает больше всего. Только за вчера к нам эвакуировалось 1600 человек, из них 741 – это жители Херсона и области", - отметил он.

Старух также сообщает, что сегодня был открыт хаб для переселенцев из Херсонской области. На открытие пришла вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Вместе мы пообщались с людьми и убедились, что хаб работает должным образом. Люди могут отдохнуть, получить необходимую помощь и отправиться дальше в более безопасные города. Кроме того, в хабе есть возможность зарегистрироваться и пообщаться с психологом, а также проконсультироваться по важным вопросам" , – говорится в сообщении.













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"В очередной раз замечу, что громада - это не только территория, а прежде всего люди. Они должны коммуникировать между собой, помогать друг другу", - резюмирует глава региона.