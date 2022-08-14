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В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 августа, в Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"У нас одна из важнейших миссий в этой войне - спасать людей. Запорожье стало новым домом для сотен тысяч переселенцев, у которых враг отнял их привычную жизнь. Если перейти к цифрам, херсонцев приезжает больше всего. Только за вчера к нам эвакуировалось 1600 человек, из них 741 – это жители Херсона и области", - отметил он.

Старух также сообщает, что сегодня был открыт хаб для переселенцев из Херсонской области. На открытие пришла вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Вместе мы пообщались с людьми и убедились, что хаб работает должным образом. Люди могут отдохнуть, получить необходимую помощь и отправиться дальше в более безопасные города. Кроме того, в хабе есть возможность зарегистрироваться и пообщаться с психологом, а также проконсультироваться по важным вопросам" , – говорится в сообщении.

В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области 01
В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области 02
В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области 03
В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области 04
В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области 05
В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсонской области 06

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"В очередной раз замечу, что громада - это не только территория, а прежде всего люди. Они должны коммуникировать между собой, помогать друг другу", - резюмирует глава региона.

Запорожье (2682) эвакуация (2103) Верещук Ирина (506) Старух Александр (145) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+6
Зробили піарні фото - незабаром чекайте на прильоти. Навіщо піарити скупчення людей?
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14.08.2022 13:51 Ответить
+6
Тварь,поезжай с Азовцами сфотографируйся,***** радостная.
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14.08.2022 14:24 Ответить
+5
**** хаб вони влаштували. Приберіть лярву Злату Некрасову яка розкрадає вагонами гуманітарку в Запорізькій області.
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14.08.2022 13:56 Ответить
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Зробили піарні фото - незабаром чекайте на прильоти. Навіщо піарити скупчення людей?
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14.08.2022 13:51 Ответить
Для зелені піар понад усьо.
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14.08.2022 13:55 Ответить
На превеликий жаль так. Останнім часом це переважно піар, що коштує країні тисяч життів.
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14.08.2022 13:58 Ответить
Это с самого первого дня при власти. Десятки тысяч невинных жерт и есть наочный результат правления зеленой пошести.
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14.08.2022 14:58 Ответить
І Верещучка припхалась піаритись.
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14.08.2022 13:54 Ответить
**** хаб вони влаштували. Приберіть лярву Злату Некрасову яка розкрадає вагонами гуманітарку в Запорізькій області.
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14.08.2022 13:56 Ответить
по -домовленості з рашистами
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14.08.2022 13:56 Ответить
Тварь,поезжай с Азовцами сфотографируйся,***** радостная.
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14.08.2022 14:24 Ответить
она одну сепарню тянет, патриоты ей не нужны
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14.08.2022 14:25 Ответить
З литовського дивана тобі звісно видніше
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14.08.2022 15:26 Ответить
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14.08.2022 15:00 Ответить
Ну і? То позафронтові та окуповані. Різницю розумієш, дурне?
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14.08.2022 19:20 Ответить
Я бы на месте переселенцев бежал оттуда, прилетит на днях 101%
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14.08.2022 16:41 Ответить
 
 