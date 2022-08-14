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В Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 августа, в Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Координационном центре наши ВПЛ смогут получить психологическую, правовую, впоследствии и гуманитарную помощь. А самое главное - это станет центром луганского сообщества на Сумщине. Планируем проводить здесь различные мероприятия, которые помогут людям адаптироваться на новом месте", - отметил он.

В Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины 01
В Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины 02
В Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины 03
В Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины 04

Также читайте: Для переселенцев планируют возводить по 2000 квартир в 16 областях в течение 5-6 месяцев, - ОП

Сумская область (3326) эвакуация (2102) переселенцы (531) Гайдай ЛОГА (716) Живицкий Дмитрий (242) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+3
Мои уехали по зеленом коридору еще в начале.В первую очередь они не надежные Украинцы,доверия к ним нет.Почему то раха в 14 году не сунулась в Сумсую область и в 22 отгребла по хлебалу
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14.08.2022 15:24 Ответить
+3
Вас еще не освободили? Тогда мы идем к вам.
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14.08.2022 15:27 Ответить
+2
О, нова партія луГандонців коригувальників!!!! Тепер обстріли сумщини будуть влучнішими!!!! 😡😡😡😡
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14.08.2022 15:09 Ответить
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О, нова партія луГандонців коригувальників!!!! Тепер обстріли сумщини будуть влучнішими!!!! 😡😡😡😡
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14.08.2022 15:09 Ответить
А вы у жителей спросили их мнение??Я против этой непонятной биомассы.Главное условие-пусть ведут себя нормально,в чем я сомневаюсь
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14.08.2022 15:10 Ответить
Ви були в шкурі переселенців? Тікали голі і босі? Вести потрібно усім нормально, а не встановлювати норми поведінки для цих людей. Вони українці.
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14.08.2022 15:15 Ответить
Мои уехали по зеленом коридору еще в начале.В первую очередь они не надежные Украинцы,доверия к ним нет.Почему то раха в 14 году не сунулась в Сумсую область и в 22 отгребла по хлебалу
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14.08.2022 15:24 Ответить
Значить, якщо ваші виїхали на початку, то вони надійні....дивне мислення, дитяче. Якщо я напишу,що тут багато українців також ведуть себе не морально, що тоді.
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14.08.2022 15:54 Ответить
я сразу думал о семье,особенно о малых,это мышление развитого человека,а гулять с детьми во дворе во время воздушной тревоги это уровень выбравших Зе.
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14.08.2022 16:03 Ответить
Хаб, то мабуть добре.
А житло для переселенців де?
Частина знімають за дуже немаленькі гроші ( не маючи нормального заробітку при тому).
Значна частина наразі мешкає у лікарнях, дитсадках та інших непристосованих приміщеннях.
Але хтось бачив житло, що для них будується?
Чи може хоч тимчасові містечка - вагончики? Немає такого.
Незабаром навчальний сезон, осінь-зима, холдои.
Але ніхто не ворушиться.
Я чогось не розумію???
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14.08.2022 15:11 Ответить
есть площадя,требующие ремонта.Требующие ремонта по бумагам дороже,чем элитное жилье
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14.08.2022 16:08 Ответить
на фотографії мабуть "захисники патріоти" рідної Луганщини ?
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14.08.2022 15:17 Ответить
Да,кормильцы наши,многим им благодарочка отдельная,без ни не было бы и войны
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14.08.2022 15:28 Ответить
Перестаньте хамить в сторону українців. Вони хоч українську мову знають,а то зайшли на сайт учора і про Суми розказує
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14.08.2022 16:07 Ответить
Я в Сумах живу и знаю,чем дышет город,а Вам посоветую пойти нах.Да Сумы они такие не совсем гостеприимные всяким непонятным
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14.08.2022 16:11 Ответить
а хіба в Україні є хтось ,хто не платить податки і не допомагає утримувати органи влади,та армію .?
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15.08.2022 00:05 Ответить
Вас еще не освободили? Тогда мы идем к вам.
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14.08.2022 15:27 Ответить
ото ж...з язика зірвав. Своїх підарів наводчиків не бракує, а тут тіпо послєдняя вална...якісь зеки і їх лахудри. знаю, що кажу- вистачило двох ротацій для розуміння напрямку руху того наброду ...
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14.08.2022 15:46 Ответить
меРтвечуцко-козаковская подстилка верещюк с фсбэшником Елдаком и Оманским Нарко-Ослом уже "открыли хаб" на Херсонщине....
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14.08.2022 15:52 Ответить
 
 