В Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 14 августа, в Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Координационном центре наши ВПЛ смогут получить психологическую, правовую, впоследствии и гуманитарную помощь. А самое главное - это станет центром луганского сообщества на Сумщине. Планируем проводить здесь различные мероприятия, которые помогут людям адаптироваться на новом месте", - отметил он.









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