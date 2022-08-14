В Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины. ФОТОрепортаж
Сегодня, 14 августа, в Сумской области заработал хаб для переселенцев с Луганщины.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В Координационном центре наши ВПЛ смогут получить психологическую, правовую, впоследствии и гуманитарную помощь. А самое главное - это станет центром луганского сообщества на Сумщине. Планируем проводить здесь различные мероприятия, которые помогут людям адаптироваться на новом месте", - отметил он.
Топ комментарии
+3 Вася Невася
показать весь комментарий14.08.2022 15:24 Ответить Ссылка
+3 Шура Семенец #481401
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+2 Roman Romal
показать весь комментарий14.08.2022 15:09 Ответить Ссылка
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А житло для переселенців де?
Частина знімають за дуже немаленькі гроші ( не маючи нормального заробітку при тому).
Значна частина наразі мешкає у лікарнях, дитсадках та інших непристосованих приміщеннях.
Але хтось бачив житло, що для них будується?
Чи може хоч тимчасові містечка - вагончики? Немає такого.
Незабаром навчальний сезон, осінь-зима, холдои.
Але ніхто не ворушиться.
Я чогось не розумію???