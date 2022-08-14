В Херсонской области оккупанты демонтировали памятники Героям Небесной сотни и Ко Дню независимости, - ОВА. ФОТО

На оккупированной территории Херсона россияне демонтируют памятники и грабят культурные заведения.

Об этом сообщили на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что в поселке Горностаевка оккупанты подъемным краном демонтировали памятник "Ко Дню независимости Украины" и памятный знак "Борцам за свободу и независимость Украины".

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Кроме того, коллаборанты вместе с оккупантами продолжают грабить коммунальное и частное имущество. Оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария. В настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок.

На фото памятный знак Героям Украины - "Борцам за свободу и независимость Украины" во время возложения цветов по случаю Дня Героев Небесной Сотни в 2016 году.