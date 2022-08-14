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В Херсонской области оккупанты демонтировали памятники Героям Небесной сотни и Ко Дню независимости, - ОВА. ФОТО

горностаївка

На оккупированной территории Херсона россияне демонтируют памятники и грабят культурные заведения.

Об этом сообщили на странице Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что в поселке Горностаевка оккупанты подъемным краном демонтировали памятник "Ко Дню независимости Украины" и памятный знак "Борцам за свободу и независимость Украины".

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Кроме того, коллаборанты вместе с оккупантами продолжают грабить коммунальное и частное имущество. Оккупационные власти "изъяли" имущество Херсонского планетария. В настоящее время заведение закрыто на неопределенный срок.

На фото памятный знак Героям Украины - "Борцам за свободу и независимость Украины" во время возложения цветов по случаю Дня Героев Небесной Сотни в 2016 году.

В Херсонской области оккупанты демонтировали памятники Героям Небесной сотни и Ко Дню независимости, - ОВА 01

армия РФ (19691) оккупация (10199) памятник (2243) Херсонская область (4895)


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Топ комментарии
+25
И заметьте, у них нет никаких рефлексий типа "какая разница". Они прекрасно понимают, в чем разница.
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14.08.2022 15:23 Ответить
+20
Виродок кацапський, піздуй за русським ваєнним карабльом
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14.08.2022 15:26 Ответить
+18
Який один менталітет ? Ми демонтуємо пам'ятники загарбників на нашій землі в той час коли окупанти руйнують пам'ятники захисникам незалежності на нашій земл
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14.08.2022 15:36 Ответить
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Скоро їх, цих орків. демонтують.
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14.08.2022 15:24 Ответить
Откуда у вас в Штатах памятники Красной армии?
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14.08.2022 15:24 Ответить
В тебе, кацапчику, "гуглперекладач" відклеївся...
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14.08.2022 15:35 Ответить
И заметьте, у них нет никаких рефлексий типа "какая разница". Они прекрасно понимают, в чем разница.
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14.08.2022 15:23 Ответить
100%
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14.08.2022 15:28 Ответить
Виродок кацапський, піздуй за русським ваєнним карабльом
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14.08.2022 15:26 Ответить
Який один менталітет ? Ми демонтуємо пам'ятники загарбників на нашій землі в той час коли окупанти руйнують пам'ятники захисникам незалежності на нашій земл
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14.08.2022 15:36 Ответить
Вони просто знают, що Херсонщину злив зеленський в Омані і що ніхто ніколи більше цю територію не поверне і не відвоює. Просто договору такого не було!
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14.08.2022 15:27 Ответить
Та не переживайте, повернемось. ВАЗеленський- не Україна, а найнятий на 5 років службовець і не більше. Не йому вирішувати.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.


Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу. (Навіть дерьмак чи Бубочка.)
Конституція України - Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 5
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14.08.2022 15:34 Ответить
Пішов на #уй , за кораблем
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14.08.2022 15:37 Ответить
Тебе курс указали, - ****** и не сворачивай.
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14.08.2022 15:42 Ответить
Зовсім скоро ЗСУ "демонтують" цих окупантів
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14.08.2022 15:33 Ответить
Якраз у тему фото побачила, красівоЄ
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14.08.2022 15:43 Ответить
може "естети" цього і не розуміють ...
Але це дійсно - красота !
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14.08.2022 23:02 Ответить
Вот на хрена оркам планетарий? Срать в него ходить будут?
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14.08.2022 15:42 Ответить
Цікаве питання.... вони ж вважають, що Земля пласка, нащо їм телескопи.......
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14.08.2022 16:24 Ответить
Краснопузые мавзолейцы путлера поставят своих кумиров Шарикова и Швондера со сралиным и чЛениным
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14.08.2022 15:46 Ответить
Пора розпочинати демонтаж отого непорозуміння яке називається "па-раша"!
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14.08.2022 15:51 Ответить
Большевики рабZeи любят называть площади улицы проспекты не в честь фамилий реальных большевиков. А их погонялом подпольным... чЛенины сралины..блин..страна уродов...
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14.08.2022 15:51 Ответить
На площі Свободи у Херсоні окупанти вирішили встановити пам'ятник російській імператриці Катерині II. Мабудь помста за Одессу)
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14.08.2022 15:52 Ответить
орки правильно розуміють..

їм навіть надгробків не поставлять, от і тирять..надписи переб'ють - і на кладовище...

то ж як з тачками - номер кузова-шасі перебили і вперед

нація злодіїв і дебілів..
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14.08.2022 15:53 Ответить
Пройде не так багато часу,і ми їм також демонтуємо мавзалєй (зикурат) члєнина.
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14.08.2022 16:36 Ответить
а население смотрит и проходит мимо
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14.08.2022 16:41 Ответить
Та вже заткнись в своїх ******.
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14.08.2022 16:59 Ответить
А що ти пропонуєшь "насєлєнію" грудьми на автомати кидатися?
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14.08.2022 16:46 Ответить
 
 