В Крыму российские оккупанты похитили 20-летнего крымского татарина Аппаза Куртамета, - Чубаров. ФОТО

В оккупированном Крыму похищен 20-летний крымский татарин Аппаз Куртамет, житель поселка Новоалексеевка Генического района Херсонской области, его судьба неизвестна уже 22 дня.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вот уже 22 дня как нет известий о гражданине Украины, жителе поселка Новоалексеевка Генического района Херсонской области Аппазе Куртамете, 2002 года рождения, крымском татарине", - написал Чубаров.

Аппаз Куртамет направился 23 июля 2022 года из поселка Новоалексеевка в Крым к родственникам. Известно, что он благополучно прибыл на пункт пропуска, который продолжает действовать с крымской стороны административной линии между оккупированными Крымом и Херсонской областью. Тут связь его с родственниками прервалась, сообщает Чубаров.

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На следующий день, 24 июля, матери Куртамета позвонил неизвестный и сообщил (вроде бы по просьбе Аппаза), что ее сын задержан при прохождении контроля документов на КПВВ "Чонгар".

Аппаз Куртамет

Многочисленные попытки матери выяснить дальнейшее местонахождение сына ни к чему не привели. При этом имеющаяся информация носит крайне противоречивый характер. В часности, по разным неофициальным каналам сообщается, что Аппаз содержится в Симферопольском СИЗО, но на официальные обращения администрация СИЗО поясняет, что у них заявленное лицо не числится. Отрицает свою сопричастность к исчезновению Куртамета и оккупационное "управление ФСБ РФ по республике Крым и городу Севастополю".

"У нас есть все основания утверждать, что гражданин Украины, двадцатилетний Аппаз Куртамет был задержан 23 июля 2022 года на КПВВ "Чонгар" и с 24 июля 2022 года незаконно удерживается ФСБ РФ. При этом, преступное утаивание сотрудниками ФСБ местонахождения Аппаза Куртамета от его матери и других родственников на протяжении 22 дней свидетельствует о беспрецедентном давлении на молодого человека в целях, известных лишь российским спецслужбам", - отметил Чубаров.

Он сообщил, что обнародовал информацию о пропавшем молодом человеке после того, как его близкие подали в оккупационную крымскую полицию заявление о розыске. Чубаров отметил, что в условиях оккупации Крыма, а теперь и захвата военными РФ Херсонской и Запорожской областей, лишь публичность о совершаемых преступлениях против личности является единственным способом защитить жизнь людей, оказавшихся во власти карателей России.