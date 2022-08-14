Последствия обстрела Сумщины рашистами: около полусотни "прилетов", повреждены дома и имущество фермеров. ФОТО
Российские захватчики обстреливали территорию Сумщины из минометов и ствольной артиллерии.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Юнаковскую громаду россияне обстреливали с самого утра. Били из минометов и ствольной артиллерии, всего около полусотни прилетов. В одном из сел громады повреждены частные дома: иссеченны обломками стены, крыши, побиты окна", - говорится в сообщении.
В результате обстрела также повреждено имущество одного из фермерских хозяйств громады - зернохранилище и хозяйственные помещения.
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Alex Dev #442192
показать весь комментарий14.08.2022 20:06 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Анатолий Та Ольга Панасюк
показать весь комментарий14.08.2022 21:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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