Последствия обстрела Сумщины рашистами: около полусотни "прилетов", повреждены дома и имущество фермеров. ФОТО

Российские захватчики обстреливали территорию Сумщины из минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Юнаковскую громаду россияне обстреливали с самого утра. Били из минометов и ствольной артиллерии, всего около полусотни прилетов. В одном из сел громады повреждены частные дома: иссеченны обломками стены, крыши, побиты окна", - говорится в сообщении.

В результате обстрела также повреждено имущество одного из фермерских хозяйств громады - зернохранилище и хозяйственные помещения.

Читайте также: В Энергодаре вследствие обстрела погиб мужчина и его собака, оккупанты намеренно целились в людное место (обновлено) ФОТО



