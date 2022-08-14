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Последствия обстрела Сумщины рашистами: около полусотни "прилетов", повреждены дома и имущество фермеров. ФОТО

Российские захватчики обстреливали территорию Сумщины из минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Юнаковскую громаду россияне обстреливали с самого утра. Били из минометов и ствольной артиллерии, всего около полусотни прилетов. В одном из сел громады повреждены частные дома: иссеченны обломками стены, крыши,  побиты окна", - говорится в сообщении.

В результате обстрела также повреждено имущество одного из фермерских хозяйств громады - зернохранилище и хозяйственные помещения.

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Последствия обстрела Сумщины рашистами: около полусотни прилетов, повреждены дома и имущество фермеров 01
Последствия обстрела Сумщины рашистами: около полусотни прилетов, повреждены дома и имущество фермеров 02

Автор: 

обстрел (27885) Сумская область (3330) Живицкий Дмитрий (242)


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Скажіть мені, що їх шинкують у відповідь, а не залишають їх безкарними.
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14.08.2022 20:06 Ответить
Хто ж признається.
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14.08.2022 21:32 Ответить
 
 