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"Армата", "Владимир" и Т-80: армия Германии получила полноразмерные мишени в виде российских танков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Австралийская компания GaardTech передала армии Германии для военных учений полноразмерные мишени, симулирующие российские танки, в том числе новейшую российскую "Армату".

GaardTech создан бывшим австралийским солдатом Стеном Бисгаардом, 11 лет прослужившим в танковых войсках на танках Abrams. Идея GaardTech возникла у него во время прохождения службы в Афганистане. Находясь там, он обратил внимание на то, как сильно отличаются военные учения и реальное сражение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Это побудило его заняться созданием полноразмерных мишеней, способных имитировать настоящие машины с тепловыми сигналами и электронными и радарными подписями.

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Каталог 3D-роботизированной техники GaardTech сейчас насчитывает более полутора десятков единиц техники, в основном российских танков. В каталоге есть танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-14, а также БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1 и т.д.

Армата, Владимир и Т-80: армия Германии получила полноразмерные мишени в виде российских танков 01
Армата, Владимир и Т-80: армия Германии получила полноразмерные мишени в виде российских танков 02
Армата, Владимир и Т-80: армия Германии получила полноразмерные мишени в виде российских танков 03

Автор: 

Германия (7074) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+23
ruzke kurwy
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14.08.2022 20:35 Ответить
+23
"Срамоту" навіщо було копіювать? Вона мабуть ніколи на полі бою і не з"явиться! Хіба-що на буксирі!
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14.08.2022 20:36 Ответить
+17
тю блт, делать некуй......
приехали бы к нам, полазили бы по посадкам - там такого говна кучами валяется......
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14.08.2022 20:37 Ответить
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ruzke kurwy
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14.08.2022 20:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tUIArgtdWyA Миф о тысячах танков за Уралом легко проверить на карте, где из башен растут деревья - Олег Катков
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14.08.2022 21:02 Ответить
"Срамоту" навіщо було копіювать? Вона мабуть ніколи на полі бою і не з"явиться! Хіба-що на буксирі!
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14.08.2022 20:36 Ответить
знать очень просто - через пять лет ваш уралвагонзавод будет делать только вагоны.
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14.08.2022 21:22 Ответить
... в виде вагины...
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14.08.2022 22:28 Ответить
наоборот! это искандеры над всеми смеялись! конопатая коротышка семенович вам расскажет!
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14.08.2022 21:37 Ответить
апиридил ))
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14.08.2022 21:19 Ответить
Нє, ну що ж Ви так зразу - "Срамота"...
Загальновідомо, що на росії є Царь Пушка - гармата, яка ніколи не стріляла. Є Царь Колокол - він ніколи не звучав. "Армата" - вочевидь, Царь Танк. Очевидно, це в орків ще одна дуже важлива зкріпа.
Так що, не все так просто...
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14.08.2022 21:25 Ответить
тю блт, делать некуй......
приехали бы к нам, полазили бы по посадкам - там такого говна кучами валяется......
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14.08.2022 20:37 Ответить
шредеру покажить.. і фрау меркельштроп
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14.08.2022 20:48 Ответить
та австралійці просто знущаються над німцями.
іран ще Германії 1500 ґусенів до "Лепардів" без снарядів не надав?
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14.08.2022 20:48 Ответить
А сенс? Треба Т-62, Т-55, Т-34. Тим вже пороблено в Україні. А Т-14....вже не буде.
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14.08.2022 20:51 Ответить
Т-14 це придумані в Україні Бунтар, БОКСЕР

МОЛОТ та НОТА
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14.08.2022 21:12 Ответить
"Армата" - это реальная цель?
Тогда надо подумать и над макетами шагоходов, дроид-танков «Огненный град», самонаводящихся дроид-пауков OG-9 и тому подобного.
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14.08.2022 20:55 Ответить
з Арматою перебор..чи то троллінг того параду на мацковії?
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14.08.2022 21:10 Ответить
я в погребі маю 15 хіщніків і 25 чужих................. дрочіть сраку мацкалі
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14.08.2022 21:04 Ответить
я так понимаю Европа по маленьку готовится к войне с роиссей .
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14.08.2022 21:05 Ответить
подозреваю, эта армата крепче оригинала. А модель стиралки внутри есть?
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14.08.2022 21:06 Ответить
Ні там є гавтоматичний сортир типу ОЧЬКО
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14.08.2022 21:14 Ответить
Срамота єто круто!
Можно покуріть, сідя на очкє 😂
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14.08.2022 21:24 Ответить
А фуфлові танки керовані компьютером, що маневрують на ідеально рівному полі, це ближче до умов реального бою?
Звісно, напарити це лайно комусь, буде вигідною справою!
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14.08.2022 21:06 Ответить
Хня це все. Де фьодоров з роями дронів, котрі ведуть себе як розгніваний бджолиний вулик.
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14.08.2022 21:10 Ответить
Пардон рій.
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14.08.2022 21:12 Ответить
пусть к нам обьратятся, мы им настоящих подкинуть можем... немного подуставших, но всё же настоящих... вон вдоль житомирской трассы валаются неприкаянные
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14.08.2022 21:22 Ответить
в Украине таких натуральных расейских мишеней навалом ! приезжайте пострелять.
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14.08.2022 21:26 Ответить
ото ж бо!
дурні ліверні ковбаси!
зачем платіть больше?
в Україні можна повправлятись на кацапах із Леопардів бойовими снарядами
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14.08.2022 21:31 Ответить
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14.08.2022 21:30 Ответить
Чесно кажучи новина рівня -"я поколупався сьогодні в носі". Ну реально .. 🥴
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14.08.2022 21:34 Ответить
з арматою німці помилились))

треба мішень т-62..
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14.08.2022 21:39 Ответить
Это на будущее, по параду на Красной площади бить собираются.
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14.08.2022 21:46 Ответить
Опередил(а)!
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14.08.2022 22:32 Ответить
Наші тракторні війська по бартеру могли б поставити оригінали в асортименті.
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14.08.2022 21:40 Ответить
Можна для снайперів реальну мішень зробити.... путлера
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14.08.2022 21:43 Ответить
Тут багато, безглуздо сміялися над надувними макетами кацапів, але вони натуральніше на порядок, і перевозити їх вантажівці можна, а не тягати на мотузці. до слова Німеччина закупилак ті макети, для тренування. З них, може бути і цю фанеру робили)))
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14.08.2022 21:47 Ответить
Навіявло. Ще при СРСР, мої батьки, поїхали з України в Магадан, на заробітки))) до речі дуже нормально підняли грошей не в тому справа. Я якось з пацанами, пішли на сопку, за грибами, і на самому верху, виявили величезні труби, на підпорах, з привареними крилами. Лазили навколо них, фоталися, і не розуміли що це. Потім дійшло-макети ракет)))) з космосу їх американці ставили на ціленаведення))))
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14.08.2022 21:59 Ответить
С "Арматурой" немцы спалили свои планы обстрелять парад на Красной площади!
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14.08.2022 22:31 Ответить
У ФРН немає ракет, здатних атакувати Москву.
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15.08.2022 14:04 Ответить
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14.08.2022 22:56 Ответить
 
 