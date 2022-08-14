Два месяца под видом чиновников собирали деньги "для ВСУ" в Киевской области: разоблачены два выходца с Днепра. ФОТО
Мужчины два месяца собирали с предпринимателей деньги "для ВСУ" якобы от имени главы Обуховской районной военной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.
"Двое 25-летних выходцев с Днепра в течение 2 месяцев присылали письма местным предпринимателям от имени главы Обуховской военной администрации с просьбой о помощи ВСУ. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, оперативники Обуховского РУП совместно с работниками криминальной полиции Киевщины вычислили злоумышленников.
Правоохранители установили, что глава Обуховской РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области, а также всей Украины.
Следователи начали досудебное расследование (ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 УК). Злоумышленникам грозит до 3 лет заключения.
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країна повинна знати своїх хероїв в обличчя!
а на зоні їх повинні зустрічати...
Податки з наріду теж збирають нібито задля розвою економіки.
А в результаті ми бачимо лише товсті пики посадовців.
а кому це падло і гетьман - не сама і та сама рожа?
а -підозру.. ну нехай так
Всім байдуже!
Вчора на перехресті бачив циганчука, що ліниво махав плакатом «збираємо гроші для ЗСУ».
через пару кілометрів поряд з бувшим блок-постом стояли 2 підлітка з вєліком і скринькою. Вгадайте, на що збирали?
Так, канікули!
Смішно?..
не вірте нікому - тільки через корні - звідки прибув хлопець,
село, земляки за всіх знають.
Десятки відомих діячів Мар'яна проголосила своїми ворогами та Зеленського: Нардепка Безугла заявила, що звернулася в СБУ щодо "деяких волонтерів"(с)
https://patrioty.org.ua/politic/rozkhytuiut-suspilstvo-nardepka-bezuhla-zaiavyla-shcho-zvernulasia-v-sbu-shchodo-deiakykh-volonteriv-432004.html
Чтобы бизнесмены перечисляли в Обуховскую администрацию деньги? Или им на карту?
Особенно понравилось: "голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має" - многие верят