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Два месяца под видом чиновников собирали деньги "для ВСУ" в Киевской области: разоблачены два выходца с Днепра. ФОТО

Мужчины два месяца собирали с предпринимателей деньги "для ВСУ" якобы от имени главы Обуховской районной военной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

"Двое 25-летних выходцев с Днепра в течение 2 месяцев присылали письма местным предпринимателям от имени главы Обуховской военной администрации с просьбой о помощи ВСУ. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, оперативники Обуховского РУП совместно с работниками криминальной полиции Киевщины вычислили злоумышленников.

Правоохранители установили, что глава Обуховской РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области, а также всей Украины.

Следователи начали досудебное расследование (ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 УК). Злоумышленникам грозит до 3 лет заключения.

Смотрите также: Схема мошенничества с некачественными бронежилетами для ВСУ разоблачена в Житомирской области, - Нацполиция. ФОТО

Два месяца под видом чиновников собирали деньги для ВСУ в Киевской области: разоблачены два выходца с Днепра 01
Два месяца под видом чиновников собирали деньги для ВСУ в Киевской области: разоблачены два выходца с Днепра 02
Два месяца под видом чиновников собирали деньги для ВСУ в Киевской области: разоблачены два выходца с Днепра 03

Автор: 

Киевская область (4199) мошенничество (1239) Нацполиция (16562)


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Топ комментарии
+13
от шакалы...
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14.08.2022 21:20 Ответить
+11
чому постійно замазують морди, документи, не зазначають особисті дані таких покидьків..

країна повинна знати своїх хероїв в обличчя!

а на зоні їх повинні зустрічати...
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14.08.2022 21:23 Ответить
+10
Ну то й шо?
Податки з наріду теж збирають нібито задля розвою економіки.
А в результаті ми бачимо лише товсті пики посадовців.
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14.08.2022 21:23 Ответить
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Довіряй але і провіряй.
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14.08.2022 21:18 Ответить
от шакалы...
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14.08.2022 21:20 Ответить
набагато хуже, питушари . кончать треба на місті
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14.08.2022 21:26 Ответить
прикопати в лєсочкє па тіхаму!!!!
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14.08.2022 21:23 Ответить
чому постійно замазують морди, документи, не зазначають особисті дані таких покидьків..

країна повинна знати своїх хероїв в обличчя!

а на зоні їх повинні зустрічати...
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14.08.2022 21:23 Ответить
А ВР не вони ?
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14.08.2022 21:42 Ответить
а до чого тут ВР?? Стаття геть про інше, чи сплутали пости і не туди втулили??
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15.08.2022 00:16 Ответить
Вы ещё спросите, почему в адудио перехватах у русских всё плохо. Но ни одного перехвата про приказ обстрелять АЭС, наверное голубями отправляют, хотя вряд-ли, скориш за все кротами, они под землёй, надёжнее.
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14.08.2022 21:59 Ответить
Вам еще и номер приказа нужен? Меньше смотри рашистские каналы, скарабееву и других пропагандонов. А кто такие русские? На Украину напала россия, а не руссия. Стало быть они россияне, обладатели лишней хромасомы. А русские --- это народ, который проживал на территории Киевской Руси.
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14.08.2022 22:17 Ответить
Хто повинен?
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14.08.2022 23:07 Ответить
можете й Ви
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15.08.2022 00:17 Ответить
Ну то й шо?
Податки з наріду теж збирають нібито задля розвою економіки.
А в результаті ми бачимо лише товсті пики посадовців.
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14.08.2022 21:23 Ответить
бачу для тебе нема різниці..чи теж збираеш пожертвованя..ти така сама гнида як і вони.
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14.08.2022 22:08 Ответить
Yes, on gņida.
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14.08.2022 22:38 Ответить
"Діти лейтенанта Шмідта" не переводяться!
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14.08.2022 21:24 Ответить
Так у зелени все "дети лейтенанта Шмидта",только они обегоривают народ более изощренным способом.
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14.08.2022 21:30 Ответить
кому Україна "зі всіх боків"...
а кому це падло і гетьман - не сама і та сама рожа?
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14.08.2022 21:39 Ответить
А НА ЯКОМУ СТОВПІ ТРАСИ НА КИЇВ ВОНИ ВИСЯТЬ?
а -підозру.. ну нехай так
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14.08.2022 21:27 Ответить
Це вже стало трендом!
Всім байдуже!
Вчора на перехресті бачив циганчука, що ліниво махав плакатом «збираємо гроші для ЗСУ».
через пару кілометрів поряд з бувшим блок-постом стояли 2 підлітка з вєліком і скринькою. Вгадайте, на що збирали?
Так, канікули!
Смішно?..
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14.08.2022 21:30 Ответить
сукі жадні, ******* все шо надсилаеться на фронт і мае якусь ціну...
не вірте нікому - тільки через корні - звідки прибув хлопець,
село, земляки за всіх знають.
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14.08.2022 21:31 Ответить
Кому война, а кому бабло...
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14.08.2022 21:32 Ответить
без лоха жизнь плоха...тут вопрос что взамен обещали? При наличии авторитетных волонтерских организация сомнительные пожертвования просто так?
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14.08.2022 21:33 Ответить
Скоко верьовочкє нє віться .. хз і не бояться в наше время.
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14.08.2022 21:37 Ответить
Зараз багато таких, бо якщо вони були посадовцями з ВР, а не злодіями, різниці ми б теж не знайшли. Одні й ті самі особи.
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14.08.2022 21:39 Ответить
челу на фото точно 40-ковник. так что глава ога в доле точно
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14.08.2022 21:40 Ответить
З такими - як зі зрадниками!
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14.08.2022 21:42 Ответить
це провокатори..вивезти іх на площадь і розстрілять.
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14.08.2022 22:07 Ответить
а в цей час мар"яшка також ..волонтерить"
Десятки відомих діячів Мар'яна проголосила своїми ворогами та Зеленського: Нардепка Безугла заявила, що звернулася в СБУ щодо "деяких волонтерів"(с)
https://patrioty.org.ua/politic/rozkhytuiut-suspilstvo-nardepka-bezuhla-zaiavyla-shcho-zvernulasia-v-sbu-shchodo-deiakykh-volonteriv-432004.html
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14.08.2022 22:24 Ответить
В окоп пидаров...............................
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14.08.2022 22:39 Ответить
Так они рассылали письма с печатью администрации чтобы что?

Чтобы бизнесмены перечисляли в Обуховскую администрацию деньги? Или им на карту?

Особенно понравилось: "голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має" - многие верят
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15.08.2022 00:39 Ответить
в замыленых скриншотах писем платежных реквизитов не видно - в чем состав преступления? в просьбе "помочь ЗСУ"? вместо отдать все деньги зелёной шобле?
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15.08.2022 00:40 Ответить
И никто в комментах не обратил внимание на главное в новости. Им угрожает до трёх лет.... . Это что, могут год дать!?
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15.08.2022 03:53 Ответить
У них наверное и для судьи какая-то бумажка с реквизитами была...
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15.08.2022 07:31 Ответить
Это помощники брата Большого президента Украины - Ермака. Торговля грамотами охранными, должностями, сбор ясыря...
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15.08.2022 07:29 Ответить
 
 