Два месяца под видом чиновников собирали деньги "для ВСУ" в Киевской области: разоблачены два выходца с Днепра. ФОТО

Мужчины два месяца собирали с предпринимателей деньги "для ВСУ" якобы от имени главы Обуховской районной военной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киевской области.

"Двое 25-летних выходцев с Днепра в течение 2 месяцев присылали письма местным предпринимателям от имени главы Обуховской военной администрации с просьбой о помощи ВСУ. Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, оперативники Обуховского РУП совместно с работниками криминальной полиции Киевщины вычислили злоумышленников.

Правоохранители установили, что глава Обуховской РВА к мошенничеству никакого отношения не имеет", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области, а также всей Украины.

Следователи начали досудебное расследование (ч.1, ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст.358 УК). Злоумышленникам грозит до 3 лет заключения.

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