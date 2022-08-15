На Запорожье оккупанты в течение суток обстреливали украинские позиции и "демилитаризировали" села, - ОВА. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли Омельник, Жёлтенькое, Таврическое в Запорожской области.
Об этом сообщается на странице Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Враг удерживает занятые рубежи. За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Омельник, Жёлтенькое, Таврическое. В полицию поступило 15 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате вражеских обстрелов. За прошедшие сутки с временно оккупированной территории выехало 1399 человек, из них 417 – дети.
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