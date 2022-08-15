Оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300, поврежден объект инфраструктуры и церковь, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты обстреляли Мерефу из Белгородской области.
Об этом сообщается на странице окружной прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 15 августа, около 3:20, российская армия нанесла ракетный удар по Мерефе. Предварительно, оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.
В результате повреждено здание местного предприятия, объект инфраструктуры и церковь. На местах "прилетов" образовалось две воронки диаметром 4 и 6 метров.
По факту ночного ракетного удара оккупантов по Мерефе начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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