Оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300, поврежден объект инфраструктуры и церковь, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты обстреляли Мерефу из Белгородской области.

Об этом сообщается на странице окружной прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 15 августа, около 3:20, российская армия нанесла ракетный удар по Мерефе. Предварительно, оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

В результате повреждено здание местного предприятия, объект инфраструктуры и церковь. На местах "прилетов" образовалось две воронки диаметром 4 и 6 метров.

По факту ночного ракетного удара оккупантов по Мерефе начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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