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Оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300, поврежден объект инфраструктуры и церковь, - прокуратура. ФОТОрепортаж

харківщина

Ночью оккупанты обстреляли Мерефу из Белгородской области.

Об этом сообщается  на странице окружной прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 15 августа, около 3:20, российская армия нанесла ракетный удар по Мерефе. Предварительно, оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

В результате повреждено здание местного предприятия, объект инфраструктуры и церковь. На местах "прилетов" образовалось две воронки диаметром 4 и 6 метров.

По факту ночного ракетного удара оккупантов по Мерефе начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300, поврежден объект инфраструктуры и церковь, - прокуратура 01

Оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300, поврежден объект инфраструктуры и церковь, - прокуратура 02
Оккупанты выпустили по Мерефе ракеты типа С-300, поврежден объект инфраструктуры и церковь, - прокуратура 03

Автор: 

армия РФ (19703) обстрел (27913) прокуратура (5036) Харьковщина (5577) инфраструктура (253)


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Очень хочется новостей про то что горит пол белгородской области, потому что первая половина уже сгорела
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15.08.2022 09:51 Ответить
Церква якого патріархату ? Скоріш всього мацковского .
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15.08.2022 09:57 Ответить
Окупанти натрапили на позиції «азовців» та побігли далі ніж бачили. ВІДЕО.
http://iz.com.ua/video/na-zaporizkomu-napryamku-okupanti-tikali-vid-azovtsiv-razom-zi-svoyeyu-tehnikoyu
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15.08.2022 10:00 Ответить
 
 