Медработник в Одесской области сдавал спецслужбам РФ места дислокации ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Медработник одного из учреждений здравоохранения в Одесской области сдавал спецслужбам РФ места дислокации ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Гражданин с июля 2022 года сотрудничал с представителем спецслужбы РФ. Он собирал и передавал данные о местах дислокации личного состава подразделений ВСУ, терробороны и объектов военной инфраструктуры области с географическими координатами. Передавал информацию с помощью одного из мессенджеров. В дальнейшем она использовалась врагом для нанесения ударов", – говорится в сообщении.
При задержании у мужчины изъят мобильный телефон. Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.
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