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Медработник в Одесской области сдавал спецслужбам РФ места дислокации ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Медработник одного из учреждений здравоохранения в Одесской области сдавал спецслужбам РФ места дислокации ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Гражданин с июля 2022 года сотрудничал с представителем спецслужбы РФ. Он собирал и передавал данные о местах дислокации личного состава подразделений ВСУ, терробороны и объектов военной инфраструктуры области с географическими координатами. Передавал информацию с помощью одного из мессенджеров. В дальнейшем она использовалась врагом для нанесения ударов", – говорится в сообщении.

При задержании у мужчины изъят мобильный телефон. Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к правонарушению лиц.

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Медработник в Одесской области сдавал спецслужбам РФ места дислокации ВСУ, - Офис Генпрокурора 01
Медработник в Одесской области сдавал спецслужбам РФ места дислокации ВСУ, - Офис Генпрокурора 02
Медработник в Одесской области сдавал спецслужбам РФ места дислокации ВСУ, - Офис Генпрокурора 03

Одесская область (3642) Офис Генпрокурора (2498)


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Топ комментарии
+9
Вбивця.
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15.08.2022 10:13 Ответить
+7
*****. треба таких позбавляти громадянства і відправляти замінування розміновувати.
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15.08.2022 10:16 Ответить
+5
Хоч одного такого "діяча" повісити за ногу, щоб мухи роз"їли і показати по всіх каналах ТБ (одразу б поменшало б в рази, а можливо і зникли б зовсім). Нам зараз не до гуманізму, бо від їхньої зради гинуть люди. (моя думка)
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15.08.2022 10:44 Ответить
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На бутылку этого "доктора".
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15.08.2022 10:11 Ответить
Та ні. " Панять и прастіть !!!" На палю гниду.
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15.08.2022 11:23 Ответить
Вбивця.
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15.08.2022 10:13 Ответить
*****. треба таких позбавляти громадянства і відправляти замінування розміновувати.
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15.08.2022 10:16 Ответить
Утопить суку в черном море.........................................
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15.08.2022 10:18 Ответить
Відведіть його на пляж, хай, курва, поплаває...
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15.08.2022 10:39 Ответить
Хоч одного такого "діяча" повісити за ногу, щоб мухи роз"їли і показати по всіх каналах ТБ (одразу б поменшало б в рази, а можливо і зникли б зовсім). Нам зараз не до гуманізму, бо від їхньої зради гинуть люди. (моя думка)
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15.08.2022 10:44 Ответить
А хай генпрокуратура наведается у (ж)ОПу Лохабонэвтик. Там этих гнид, шо спивпрацюють з ворогом, як блох на бомже. Я даже имена подкину. Арахамия, Подоляк, Татаров, зеленский, все ,,Слуги урода" и бывшие зажопники. А вишенкой на торте - Дерьмак.
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15.08.2022 11:05 Ответить
этих сук нужно держать в одном месте всех вместе , одеть в форму всу и заставить ремонтировать технику , пусть их координаты передадут на паРашу , и ждать привета от братского народа , или вариант -2 , собрать всех под одной крышей а после войны пустить по минным полям босиком , пусть помогают разминировать, и одновременно удобрять поля.
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15.08.2022 11:13 Ответить
вішати тварюк по законам воєнного часу
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15.08.2022 20:05 Ответить
 
 