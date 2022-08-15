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Приоритетными целями государства на 10 лет украинцы считают территориальную целостность Украины и борьбу с коррупцией - опрос. ИНФОГРАФИКА

україна

Социологи исследовали мнения украинцев о приоритетах государства на следующее десятилетие.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра обзорных исследований Международного республиканского института (IRI).

На вопрос "Как вы думаете, сегодняшнее поколение молодежи будет иметь хорошее будущее в Украине или нет?" 84% опрошенных ответили, что у молодежи будет хорошее будущее, 15% - что так не думают и 5% затруднились с ответом. В разрезе регионов население Востока настроено оптимистически - 81% считает, что государство будет восстанавливаться и развиваться после войны, 13% - высказались скептически относительно хорошего будущего. В Центре и на Юге - 85-86% опрошенных положительно настроены по отношению к будущему государства, на Западе - 83%.



Приоритетными целями государства на 10 лет украинцы считают территориальную целостность Украины и борьбу с коррупцией - опрос 01

Кроме того, украинцев спросили, что они считают приоритетными целями государства на период до 2032 года. Наиболее важным граждане считают восстановление территориальной целостности Украины – 49% опрошенных. Украина должна избавиться от коррупции - такое мнение высказали 48%. Укрепление обороноспособности страны как приоритетную цель избрали 35%, вступление в ЕС – 33%, вступление в НАТО – 19%.

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Обеспечение высокого уровня экономического развития Украины как важную сферу государственной политики определили 30% респондентов, реформы в сфере судопроизводства – 17%; улучшение уровня комфорта в населенных пунктах – 13%; больше власти граждан в процессах принятия решений – 11%.

Приоритетными целями государства на 10 лет украинцы считают территориальную целостность Украины и борьбу с коррупцией - опрос 02

Приоритетными целями государства на 10 лет украинцы считают территориальную целостность Украины и борьбу с коррупцией - опрос 03

Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27-28 июня 2022 через телефонные интервью (CATI) на основе случайной выборки цифр мобильного телефона. Были опрошены 2004 украинца от 18 лет. Погрешность при 95% уровне доверия не превышает 2% для полной выборки. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

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Автор: 

опрос (2855) политика (7088) население (155)


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Топ комментарии
+8
Судячи по результатам останніх виборів в Україні пріорітетними цілями українці вважають " Поржать . Пожрать . На Україну зеленим поносом нас.ать ."
Тези " Армія . Мова . Віра ." їм не підійшли .
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15.08.2022 10:17 Ответить
+6
от тупе насєлєніє, яке було, таке й залишилось. без вступу в НАТО ніякої територіальної цілісності і відбудови не буде вам. так само не буде економічного розвитку і зміцнення обороноздатності.
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15.08.2022 10:14 Ответить
+4
но сначала нужно ослов на переправе поменять.
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15.08.2022 10:17 Ответить
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от тупе насєлєніє, яке було, таке й залишилось. без вступу в НАТО ніякої територіальної цілісності і відбудови не буде вам. так само не буде економічного розвитку і зміцнення обороноздатності.
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15.08.2022 10:14 Ответить
Саме ти тупе: не розумієш різниці між необхідною умовою і достатньою, метою і засобом
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15.08.2022 10:54 Ответить
Коррупция это минталитет,люди такие,это не искоренить.все годы боряться с ней,а она только процветает.к сожалению.
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15.08.2022 12:35 Ответить
Судячи по результатам останніх виборів в Україні пріорітетними цілями українці вважають " Поржать . Пожрать . На Україну зеленим поносом нас.ать ."
Тези " Армія . Мова . Віра ." їм не підійшли .
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15.08.2022 10:17 Ответить
но сначала нужно ослов на переправе поменять.
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15.08.2022 10:17 Ответить
Таки ще дитячий садок з голів не повивітрювався.
Незріле суспільство намагається відвернутись від проблем, проігнорувати їх.
Отак от понакопичували, аж до війни дійшло.
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15.08.2022 10:18 Ответить
Той же "рейтинг" 17.02.2022 року.
62% українців за вступ у НАТО. Що так вплинуло на варату інстрикту самозбереження?
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15.08.2022 10:38 Ответить
Це різні опитування. Якщо запитати "Чи ви за вступ до НАТО" - переважна більшість відповість Так! Але якщо запитати "Що найважливіше зараз?" - відповідь буде "Перемога". Друга відповідь не відміняє першу. Просто змістився акцент і пріоритетність.
Вступ до НАТО не подолає корупцію, а з нею потрібно боротись. Ми навряд чи станемо повноправним членом НАТО до Перемоги. Тож в пріоритеті Територіальна цілісність. Непоганий результат опитування як на мене...
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15.08.2022 11:35 Ответить
Тут хоч написали "Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)". А коли замовляє *ОПу - не пишуть.
.
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15.08.2022 10:23 Ответить
Не важливо хто замовив, важливо хто цифри диктував.
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15.08.2022 10:32 Ответить
Солдат Луценко з окопу дав добру оцінку і рейтингам і опитуванням. Не має куди гроші дівати та і про які опитування і кого під час війни
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15.08.2022 10:30 Ответить
5 законів дурості: https://otozh.com.ua/2018/10/18/5-zakoniv-durosti-lyudina-zavzhdi-nedoocinyuye-kilkist-idiotiv-yaki-%D1%97%D1%97-otochuyut/ «Людина завжди недооцінює кількість ідіотів, які її оточують»
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15.08.2022 10:30 Ответить
І тому приводять у владу своїм голосуванням потенційних колаборантів і махрових злодіїв та корупціонерів. 🤔 Це якийсь оксюморон. Нє?
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15.08.2022 10:33 Ответить
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15.08.2022 10:37 Ответить
Честно говоря не понимаю как вообще мог проходить опрос, в котором какие то пункты из названных могли исключать позитивный ответ на ВСЕ остальные?! Т.к. реально невозможно гарантировать восстановление целостности страны без сильной армии, а сильную армию без развитой экономики. Также невозможно гарантирование на будущее всего названного без вступления в военный альянс НАТО и привлекательность для инвестиций без вступления в ЕС, а обе организации для вступления ТРЕБУЮТ эффективную и реальную, а не на словах с "охотой на олигархов", борьбу с коррупцией. А при наличии перечисленного можно вести речь о восстановлении, и развитии Украины с хорошей перспективой для молодёжи!!! Это ТУПОЙ опрос, в котором хотят найти ответ на вопрос что важнее в доме - крыша, или фундамент, или стены, или коммуникации..... ВСЁ ВАЖНО, ПРИЧЁМ РАВНОЗНАЧНО!!!
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15.08.2022 11:13 Ответить
https://t.me/Sharpreview/16355 Олег Шарп в своєму телеграм пише:
«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.

Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
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15.08.2022 11:52 Ответить
Коли вже принаймні просунуті у розвитку соціологи - хоча б на замовлення шановного IRI - почнуть ставити насправді важливі питання електорату, а не бла-бла про щось? Наприклад, що є найфундаментальнішою проблемою України, яка заважає стати їй успішною, багатою, демократичною державою без корупції?
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15.08.2022 16:49 Ответить
 
 