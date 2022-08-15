Приоритетными целями государства на 10 лет украинцы считают территориальную целостность Украины и борьбу с коррупцией - опрос. ИНФОГРАФИКА

Социологи исследовали мнения украинцев о приоритетах государства на следующее десятилетие.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра обзорных исследований Международного республиканского института (IRI).

На вопрос "Как вы думаете, сегодняшнее поколение молодежи будет иметь хорошее будущее в Украине или нет?" 84% опрошенных ответили, что у молодежи будет хорошее будущее, 15% - что так не думают и 5% затруднились с ответом. В разрезе регионов население Востока настроено оптимистически - 81% считает, что государство будет восстанавливаться и развиваться после войны, 13% - высказались скептически относительно хорошего будущего. В Центре и на Юге - 85-86% опрошенных положительно настроены по отношению к будущему государства, на Западе - 83%.







Кроме того, украинцев спросили, что они считают приоритетными целями государства на период до 2032 года. Наиболее важным граждане считают восстановление территориальной целостности Украины – 49% опрошенных. Украина должна избавиться от коррупции - такое мнение высказали 48%. Укрепление обороноспособности страны как приоритетную цель избрали 35%, вступление в ЕС – 33%, вступление в НАТО – 19%.

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Обеспечение высокого уровня экономического развития Украины как важную сферу государственной политики определили 30% респондентов, реформы в сфере судопроизводства – 17%; улучшение уровня комфорта в населенных пунктах – 13%; больше власти граждан в процессах принятия решений – 11%.

Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27-28 июня 2022 через телефонные интервью (CATI) на основе случайной выборки цифр мобильного телефона. Были опрошены 2004 украинца от 18 лет. Погрешность при 95% уровне доверия не превышает 2% для полной выборки. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

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