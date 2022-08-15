Приоритетными целями государства на 10 лет украинцы считают территориальную целостность Украины и борьбу с коррупцией - опрос. ИНФОГРАФИКА
Социологи исследовали мнения украинцев о приоритетах государства на следующее десятилетие.
Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра обзорных исследований Международного республиканского института (IRI).
На вопрос "Как вы думаете, сегодняшнее поколение молодежи будет иметь хорошее будущее в Украине или нет?" 84% опрошенных ответили, что у молодежи будет хорошее будущее, 15% - что так не думают и 5% затруднились с ответом. В разрезе регионов население Востока настроено оптимистически - 81% считает, что государство будет восстанавливаться и развиваться после войны, 13% - высказались скептически относительно хорошего будущего. В Центре и на Юге - 85-86% опрошенных положительно настроены по отношению к будущему государства, на Западе - 83%.
Кроме того, украинцев спросили, что они считают приоритетными целями государства на период до 2032 года. Наиболее важным граждане считают восстановление территориальной целостности Украины – 49% опрошенных. Украина должна избавиться от коррупции - такое мнение высказали 48%. Укрепление обороноспособности страны как приоритетную цель избрали 35%, вступление в ЕС – 33%, вступление в НАТО – 19%.
Обеспечение высокого уровня экономического развития Украины как важную сферу государственной политики определили 30% респондентов, реформы в сфере судопроизводства – 17%; улучшение уровня комфорта в населенных пунктах – 13%; больше власти граждан в процессах принятия решений – 11%.
Опрос проводился на всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 27-28 июня 2022 через телефонные интервью (CATI) на основе случайной выборки цифр мобильного телефона. Были опрошены 2004 украинца от 18 лет. Погрешность при 95% уровне доверия не превышает 2% для полной выборки. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).
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Тези " Армія . Мова . Віра ." їм не підійшли .
Незріле суспільство намагається відвернутись від проблем, проігнорувати їх.
Отак от понакопичували, аж до війни дійшло.
62% українців за вступ у НАТО. Що так вплинуло на варату інстрикту самозбереження?
Вступ до НАТО не подолає корупцію, а з нею потрібно боротись. Ми навряд чи станемо повноправним членом НАТО до Перемоги. Тож в пріоритеті Територіальна цілісність. Непоганий результат опитування як на мене...
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«https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar Mirror https://www.mirror.co.uk/news/world-news/vladimir-putins-panic-stricken-officials-27738405?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar стверджує, що досить знакова фігура з оточення путіна таємно звернулася до західних спецслужб з інформацією про те, що Кремль у паніці та терміново шукає шляхи закінчення війни в Україні .
Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.
Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».