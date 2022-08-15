Войска РФ нанесли ракетный удар по Чугуеву, поврежден завод и гаражный кооператив, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Рашисты ударили по Чугуеву ракетами, в результате чего повреждены помещения завода и гаражный кооператив.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
Так, около 3 часов ночи российские войска ударили по Чугуеву ракетами, предварительно С-300.
В результате обстрела повреждены помещения завода и гаражный кооператив. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oresta Bartka
показать весь комментарий15.08.2022 10:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль