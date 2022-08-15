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Войска РФ нанесли ракетный удар по Чугуеву, поврежден завод и гаражный кооператив, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Рашисты ударили по Чугуеву ракетами, в результате чего повреждены помещения завода и гаражный кооператив.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

Так, около 3 часов ночи российские войска ударили по Чугуеву ракетами, предварительно С-300.

В результате обстрела повреждены помещения завода и гаражный кооператив. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

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Войска РФ нанесли ракетный удар по Чугуеву, поврежден завод и гаражный кооператив, - прокуратура 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по Чугуеву, поврежден завод и гаражный кооператив, - прокуратура 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по Чугуеву, поврежден завод и гаражный кооператив, - прокуратура 03

обстрел (27913) прокуратура (5036) Харьковщина (5577)


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В гаражах ховалися хаймарси...
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15.08.2022 10:25 Ответить
 
 