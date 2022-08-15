Кировоградщина приняла ночью еще 178 переселенцев из Донецкой области, - Райкович. ФОТОрепортаж
В Кировоградскую область прибыл очередной эвакуационный поезд с Востока.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 15 августа ночью в область прибыло 178 переселенцев, в том числе 50 детей. Людей приняла громада Знаменки. Жителей Донецкой области уже приютили также Кропивницкий, Александрия, Петрово, Компанеевка, Знаменка, Малая Виска, Светловодск.
Всего за время обязательной эвакуации Кировоградская область приютила уже около 1400 человек. Всем, в случае необходимости, оказывается медицинская и психологическая помощь, осуществляются социальные выплаты, оформление утраченных документов.
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Aleks_15
показать весь комментарий15.08.2022 10:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий15.08.2022 10:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василий Васечкин
показать весь комментарий15.08.2022 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий15.08.2022 10:57 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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