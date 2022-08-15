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Кировоградщина приняла ночью еще 178 переселенцев из Донецкой области, - Райкович. ФОТОрепортаж

кіровоградщина

В Кировоградскую область прибыл очередной эвакуационный поезд с Востока.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 15 августа ночью в область прибыло 178 переселенцев, в том числе 50 детей. Людей приняла громада Знаменки. Жителей Донецкой области уже приютили также Кропивницкий, Александрия, Петрово, Компанеевка, Знаменка, Малая Виска, Светловодск.

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Всего за время обязательной эвакуации Кировоградская область приютила уже около 1400 человек. Всем, в случае необходимости, оказывается медицинская и психологическая помощь, осуществляются социальные выплаты, оформление утраченных документов.

Кировоградщина приняла ночью еще 178 переселенцев из Донецкой области, - Райкович 01

Кировоградщина приняла ночью еще 178 переселенцев из Донецкой области, - Райкович 02
Кировоградщина приняла ночью еще 178 переселенцев из Донецкой области, - Райкович 03
Кировоградщина приняла ночью еще 178 переселенцев из Донецкой области, - Райкович 04

эвакуация (2103) Донецкая область (10009) переселенцы (531) Райкович Андрей (21) Кировоградская область (642)


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Кіровоградщина тримайся
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15.08.2022 10:47 Ответить
І дякуємо за притулок для біженців.
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15.08.2022 10:49 Ответить
палатка... скоро осень, верещучка....
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15.08.2022 10:50 Ответить
Як це страшно втрати усе, що нажилось....тікати і шукати нову домівку. Страшно, що гроші на захист країни пішли на дороги. Тримайтесь і бережіть себе
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15.08.2022 10:57 Ответить
 
 