Кировоградщина приняла ночью еще 178 переселенцев из Донецкой области, - Райкович. ФОТОрепортаж

В Кировоградскую область прибыл очередной эвакуационный поезд с Востока.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 15 августа ночью в область прибыло 178 переселенцев, в том числе 50 детей. Людей приняла громада Знаменки. Жителей Донецкой области уже приютили также Кропивницкий, Александрия, Петрово, Компанеевка, Знаменка, Малая Виска, Светловодск.

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Всего за время обязательной эвакуации Кировоградская область приютила уже около 1400 человек. Всем, в случае необходимости, оказывается медицинская и психологическая помощь, осуществляются социальные выплаты, оформление утраченных документов.









