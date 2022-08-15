В Пологовском и Запорожском районах вражеские снаряды повредили 16 усадеб и несколько квартир, - полиция. ФОТОрепортаж
В двух районах Запорожской области повреждены дома и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщается на странице Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
По данным Нацполиции области, в результате обстрелов оккупантами населенных пунктов повреждены 16 частных домов и несколько квартир жителей Пологовского и Запорожского районов.
14 августа в органы полиции поступило 15 сообщений об обстрелах армии оккупантов. Враг попал по городу Орехов и селу Омельник на Пологовском направлении и двум селам в Запорожском районе.
Жители Омельника сообщили о разрушении пяти домов. В них повреждены крыши, стены и фасады. Значительные повреждения получили хозяйственные постройки и гаражи. Некоторые из них полностью разрушены снарядами. В Орехове от разрыва снарядов повредили две квартиры - разбиты окна, повреждены балконы и имущество внутри.
Полицейские зафиксировали около десятка сообщений об обстрелах сел Таврическое и Жовтенькое в Запорожском районе. Военные страны-агрессора целенаправленно целились в сельские дома, в результате чего 11 хозяев оказались с разрушенным жильем.
По фактам вооруженных преступлений правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Всего за сутки полицейские подразделения обработали 645 заявлений и сообщений, поступивших от граждан на спецлинию "102".
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